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生日有「1或2」注意！「趣淘漫旅」雙12超殺1折起，台北館加購早餐僅12元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／趣淘漫旅官網
圖／趣淘漫旅官網

歲末將至，許多旅遊業者紛紛祭出好康優惠吸引顧客訂購消費，這回「趣淘漫旅」因應雙12購物節的到來，旗下三間飯店限時5天推出「快閃雙12住房優惠」，包含台北館的探索客房每晚2021元、台東館的探索客房每晚2024元與台南館豪華景觀客房。其中台南館只要身分證出生年月日以西元計算，含有兩個1或兩個2之資格者，就能以每晚1212元的超殺價格入住，相當於一人只要606元。優惠訂購將於2020年12月10日開始，務必把握機會搶先入住喔！

圖／趣淘漫旅官網
圖／趣淘漫旅官網

「趣淘漫旅」為凱撒連鎖旗下潮流住宿品牌，主打年輕與潮流的設計風格，其時尚悠閒的住宿佈置，吸引不少年輕遊客消費入住。目前旗下共有三家分店，因應雙12購物節的流量紅利，特地規劃「雙12快閃住房優惠」，將於12月10日至12月14日開放此專案訂購，並可於最快2020年12月10日至2021年3月31日入住。以台北館來說，以平日(週日至週五)入住探索客房乙晚，含一客飯店早餐，只要2020元起，加購第二客早餐更只要超狂12元，還可享高鐵票75折優惠；至於號稱「全台唯一熱氣球主題飯店」的台東館，以平日(週日至週五)入住雙人探索客房乙晚，含飯店早餐只要2424玩起。

圖／趣淘漫旅官網
圖／趣淘漫旅官網

最後「設有全台第一座高空繩索場」的台南館祭出的好康最優惠，只要入住者其中一位西元生日含有兩個1或兩個2，出示身份證件，即可以平日(週日至週五)入住雙人豪華景觀客房乙晚 (不含早餐)，只要超殺1212元，相當於每人只要606元就可以入住，還可以爽玩自由落體、滑索、攀岩等活動。諸多優惠好康請洽官網或訂房人員，以官方公佈實際狀況為主。

圖／趣淘漫旅官網
圖／趣淘漫旅官網

「趣淘漫旅」台北館
地址： 220新北市板橋區中山路一段139號
電話： 02-8951-6686
「趣淘漫旅」台東館
地址： 95058台東縣台東市新站路260號
電話： 08-923-1188
「趣淘漫旅」台南館
地址： 715台南市楠西區密枝產業道路102-5號
電話： 06-575-3333

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