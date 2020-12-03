一起動手自造快樂！ 12／5高雄駁二「大港自造節」等你來逗熱鬧

「駁二藝術特區」是位於高雄市鹽埕區、鼓山區的藝術園區，以「前衛、實驗、創新」為理念打造國際藝術平台。所謂「駁二」就是接駁碼頭第二號倉庫，建於1973年位於高雄港第三船渠內，原為一般的港口倉庫後來逐漸沒落荒廢於使用。2001年一群熱心熱血的藝文界人士成立「駁二藝術發展協會」，推動駁二作為南部人文藝術發展的基地。多元的藝文展覽與活動，逐年吸引來自各地的參訪者，目前倉庫建築總計已有25棟展場。

圖片來源：IG@espritchang

位在駁二8號倉庫的「M.ZONE大港自造特區」是全台人氣的自造者空間，佔地共500坪，提供專業會員及大小市民都可以使用的機具設備，讓各式各樣的想法可以在這裡實踐，同時也是附近小朋友喜歡開心動手做的自造天堂。

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

「大港自造節 Mega Maker Day」從2017年開始舉辦「一起為動手而生」。自此每年這個屬於Maker的嘉年華會，都會在高雄「駁二藝術特區8號倉庫」熱鬧舉辦！

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如今的科技使得我們得生活變得十分便利，需要的事物隨手可得，漸漸的我們依賴方便，動手製作變得十分難得，還記得小時候第一次完成的手作是什麼嗎？那種滿懷喜悅與成就感的自己，你是否還記得呢？

給喜歡自己動手的你，想能夠自己動手的你，厭倦了什麼都要用買的你一起來動手自造吧！這是專屬於你的自造舞台，這是一個給所有的小孩、大人、女生、男生、個人、企業或城市的自造樂園！

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

自造（Make）講的不是一個專業的能力，而是一種動手實踐的精神，可以發生在任何一個角落，無論你是誰，只要透過觀察發現問題，伸出雙手、動手改變，你就是Maker。自造者的精神，就是從無到有、樂於開源分享、創意優先、以人為本的理念。

全台最大自造者嘉年華，有五大主題：

<自造者市集>—「風格自造 x 數位藝術 x 教育創新 x 工藝體驗」近百自造品牌齊聚一堂，讓你一次逛個夠！

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

—「Maker」現身說法，滿滿的20分鐘直接交流，是不是很好奇Maker們的故事與背後的辛酸史呢？快來聽聽他們的想法吧！

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

<自造遊樂園>—特別封路讓你在街上玩個夠了！跳格子、疊疊樂、機器人遊行，還有僅此一家的廢材小車。

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

<當代自造者空間>—「M.ZONE」提供50種以上機具設備，和近200坪魔術大空間，給市民朋友動手DIY的滿滿大平台創作！

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

<自造論壇>—M.ZONE與知名自造媒體Maker Pro合辦，邀請國內外自造專家一同討論、激盪，以高雄為基地，進階自造3.0！

歡迎大家攜家帶眷在12月5日、6日的週末一起到駁二「Make it Fun, Make it Happen 」!!除了參加活動之外還可以和附近的裝置藝術拍照，來張難忘的網美照，一起到駁二走走吧！

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2020 大港自造節｜Be Yourself!

活動日期：2020年12月05日(六)至12月06日(日) 10:00-17:00

活動地點：M.ZONE大港自造特區(高雄市鹽埕區駁二藝術特區大勇區八號倉庫 ( 瀨南街8號 ))

活動網站：https://bit.ly/37fHY5p





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