快訊

獨／檢疫趴趴走！長榮11月起免職3空姐 事由全都露

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一起動手自造快樂！ 12／5高雄駁二「大港自造節」等你來逗熱鬧

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

「駁二藝術特區」是位於高雄市鹽埕區、鼓山區的藝術園區，以「前衛、實驗、創新」為理念打造國際藝術平台。所謂「駁二」就是接駁碼頭第二號倉庫，建於1973年位於高雄港第三船渠內，原為一般的港口倉庫後來逐漸沒落荒廢於使用。2001年一群熱心熱血的藝文界人士成立「駁二藝術發展協會」，推動駁二作為南部人文藝術發展的基地。多元的藝文展覽與活動，逐年吸引來自各地的參訪者，目前倉庫建築總計已有25棟展場。

圖片來源：IG@espritchang
圖片來源：IG@espritchang

位在駁二8號倉庫的「M.ZONE大港自造特區」是全台人氣的自造者空間，佔地共500坪，提供專業會員及大小市民都可以使用的機具設備，讓各式各樣的想法可以在這裡實踐，同時也是附近小朋友喜歡開心動手做的自造天堂。

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁
圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

「大港自造節 Mega Maker Day」從2017年開始舉辦「一起為動手而生」。自此每年這個屬於Maker的嘉年華會，都會在高雄「駁二藝術特區8號倉庫」熱鬧舉辦！

圖片來源：IG@ixdezequd7
圖片來源：IG@ixdezequd7

如今的科技使得我們得生活變得十分便利，需要的事物隨手可得，漸漸的我們依賴方便，動手製作變得十分難得，還記得小時候第一次完成的手作是什麼嗎？那種滿懷喜悅與成就感的自己，你是否還記得呢？

給喜歡自己動手的你，想能夠自己動手的你，厭倦了什麼都要用買的你一起來動手自造吧！這是專屬於你的自造舞台，這是一個給所有的小孩、大人、女生、男生、個人、企業或城市的自造樂園！

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁
圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

自造（Make）講的不是一個專業的能力，而是一種動手實踐的精神，可以發生在任何一個角落，無論你是誰，只要透過觀察發現問題，伸出雙手、動手改變，你就是Maker。自造者的精神，就是從無到有、樂於開源分享、創意優先、以人為本的理念。

全台最大自造者嘉年華，有五大主題：

<自造者市集>—「風格自造 x 數位藝術 x 教育創新 x 工藝體驗」近百自造品牌齊聚一堂，讓你一次逛個夠！

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁
圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

—「Maker」現身說法，滿滿的20分鐘直接交流，是不是很好奇Maker們的故事與背後的辛酸史呢？快來聽聽他們的想法吧！

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁
圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

<自造遊樂園>—特別封路讓你在街上玩個夠了！跳格子、疊疊樂、機器人遊行，還有僅此一家的廢材小車。

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁
圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

<當代自造者空間>—「M.ZONE」提供50種以上機具設備，和近200坪魔術大空間，給市民朋友動手DIY的滿滿大平台創作！

圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁
圖片來源：大港自造節 Mega Maker Day 粉絲專頁

<自造論壇>—M.ZONE與知名自造媒體Maker Pro合辦，邀請國內外自造專家一同討論、激盪，以高雄為基地，進階自造3.0！

歡迎大家攜家帶眷在12月5日、6日的週末一起到駁二「Make it Fun, Make it Happen 」!!除了參加活動之外還可以和附近的裝置藝術拍照，來張難忘的網美照，一起到駁二走走吧！

圖片來源：IG@louise_0515
圖片來源：IG@louise_0515

2020 大港自造節｜Be Yourself!

活動日期：2020年12月05日(六)至12月06日(日) 10:00-17:00

活動地點：M.ZONE大港自造特區(高雄市鹽埕區駁二藝術特區大勇區八號倉庫 ( 瀨南街8號 ))

活動網站：https://bit.ly/37fHY5p


延伸閱讀>>【懶人包】高雄兩天一夜免煩惱！帶你玩遍8大戶外景點

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機器人 裝置藝術 展覽

延伸閱讀

「碧湖畔」澄湖最美珍別墅 完銷倒數 敬邀爭席入主

中路特區向陽公園首排 「京澄泰然」閱讀綠意廊帶美生活

高雄同志大遊行28日下午展開 從鹽埕到前金再繞回鹽埕

房市熱區比一比，台南、高雄最會漲

相關新聞

玩耶誕、瘋跨年、浪漫溫泉季！ 全台「12月活動月曆」總整理

十二月活動月曆來啦！年末的全台活動依然熱鬧不減，除了當季性的活動，還有各地夢幻的耶誕盛會、跨年晚會等等，非常適合揪三五好友一起在冬季喧騰地度過，趁著年底前再出遊一波，馬上來看看下面的全台活動資訊整理。

一起動手自造快樂！ 12／5高雄駁二「大港自造節」等你來逗熱鬧

「大港自造節」是由「M.ZONE大港自造特區」策劃發起，為全台最有聲量的自造者嘉年華（MegaMakerDay）品牌，今年以「Be Yourself」為主題，將在12月5日、6日於高雄駁二熱鬧展開！

振興三倍券使用倒數！五星「台南晶英飯店」推入住現省3000元，龍蝦烤鴨2.5折再享調酒買1送1

振興三倍券自7月發放以來，各大旅遊餐飲業者無不祭出好康優惠吸引消費。這回台南晶英酒店因應振興券使用期限的尾聲，特地加碼推出平日住房專案，只要搭配任一金額的紙本振興三倍券，即可用旅展的優惠價入住台南晶英，還可免費升等高級房型，立即現省超過3000元。除此之外，飯店旗下餐飲晶英軒，搭配紙本振興券，可享「龍蝦海鮮湯泡飯＋明火掛爐櫻桃鴨2吃」套餐組3000元優惠（原價近4000元），或水晶廊酒吧調酒買一送一優惠，還沒使用振興券的民眾，務必把握期限使用喔！

美炸！奇美博物館「耶誕派對」4天限定　13尺高耶誕樹、戶外電影院、市集舞會統統有

時序邁入12月，隨處都能感受到耶誕氣氛，今年新北耶誕城攜手迪士尼打造全台最萌耶誕城，南臺灣最美博物館「奇美博物館」則推出4天限定的「耶誕週末派對」，搶先曝光的13公尺高的巨型耶誕樹唯美浪漫，活動期間還有耶誕市集、戶外電影院，同時還規劃4場「耶誕樹燈光秀」，就算不能出國也可以感受獨特的歐風情調與濃濃的佳節氛圍！

2021跨年曙光這裡追！ 全台「7大追曙光景點」懶人包

一年之中的各種連續假期中，就屬每年12月31日的跨年倒數最令人期待啦！除了與朋友齊聚一堂快樂倒數跨年迎接新年到來之外，「追跨年曙光」儼然成為新潮流。還不知道哪裡好追曙光，ReadyGo幫你整理全台限定7大曙光景點懶人包， 2021跨年曙光就從這裡追！

最強早餐出爐！2020台灣人氣旅宿「10大夢幻早餐」揭密

早餐開啟一天活力，旅宿中的早餐更是住宿體驗的決勝關鍵，有網友就將之視為旅途中的「靈魂」。全球知名飯店比價網站Hotels...

台北101明年加價101元可登101樓 12月起限時一個月免費

台北101觀景台持續深耕國人家庭族群，不斷精進觀景台場域價值與體驗，台北101觀景台將於2021年推出「101個上觀景台...

射手座免費入場！親子景點「宜蘭綺麗觀光園區」現省280玩遊樂園、逛鳥園

宜蘭人就近先出發！位於蘇澳的「宜蘭綺麗觀光園區」除了有寶石博物館、蝴蝶藝術館等，10月也正式升級成全台最大室內休閒遊樂園，為家長們新增一處放電新地標。而官方日前祭出超殺優惠，即日起至12/21起開放射

影／衝太平山迎曙光 2021元旦3點開園、首推「6大賞日點」

到太平山觀賞新年曙光是許多民眾的首選，為迎接2021年第一道曙光，太平山國家森林遊樂區元旦提早在清晨3點開放遊客入園，並...

LINE FRIENDS主角群到信義區開趴！摩天輪超萌，還有BT21聯名生吐司

LINE FRIENDS 2020冬季派對在台北、高雄兩地巡迴開趴啦！率先在台北統一時代百貨2樓夢廣場登場的「LINE ...

免費開逛！「嚕嚕米75周年快閃店」新光三越南西限定甜點、手袋別錯過

今年75周年的芬蘭國寶嚕嚕米，帶來北歐風的療癒與溫暖，新光三越台北南西店即日起至1/3在一館9F活動會館推出「嚕嚕米75

六福村下雪了！變裝當耶誕老人「票價199」　可愛馴鹿、巨型甜甜圈報到

耶誕鈴聲響起，六福村下雪囉！耶誕小屋已布滿皚皚白雪，除了雪人家族、可愛馴鹿來報到，高達6米的耶誕樹，以及蜜糖國度巨型甜甜...

熱門新聞

入冬最冷時刻到！北台灣濕冷到何時？氣象局給答案了

「空一個洞」 鄭明典解惑為何台北市只有這裡不下雨

低溫下探14度！ 吳德榮： 今明兩天最冷

預言今年是較冷的冬天 李富城：不會回暖、整個東亞都冷

振興三倍券使用倒數！五星「台南晶英飯店」推入住現省3000元，龍蝦烤鴨2.5折再享調酒買1送1

皮卡丘行李箱、卡比獸大玩偶太萌！全家推「寶可夢集點」快抓寶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。