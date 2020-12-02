振興三倍券使用倒數！五星「台南晶英飯店」推入住現省3000元，龍蝦烤鴨2.5折再享調酒買1送1

振興三倍券自7月發放以來，各大旅遊餐飲業者無不祭出好康優惠吸引消費。這回台南晶英酒店因應振興券使用期限的尾聲，特地加碼推出平日住房專案，只要搭配任一金額的紙本振興三倍券，即可用旅展的優惠價入住台南晶英，還可免費升等高級房型，立即現省超過3000元。除此之外，飯店旗下餐飲晶英軒，搭配紙本振興券，可享「龍蝦海鮮湯泡飯＋明火掛爐櫻桃鴨2吃」套餐組3000元優惠（原價近4000元），或水晶廊調酒買一送一，還沒使用振興券的民眾，務必把握期限使用喔！

採光極佳的超大豪華浴缸。 圖／台南晶英酒店官網

最新經濟部統計數據表示，振興三倍券迄今已有2,309萬人領用，亦即佔總體領取資格者的9成7，政府也紛紛呼籲有效期限到今年2020年的12月31日，希望領到券的民眾能把握最後機會使用。因此台南晶英酒店抓準商機，即日起至12月31日，包含住宿與旗下餐飲在內，推出許多種振興三倍券的優惠組合。

圖／台南晶英酒店官網

以住宿來說，若即日起入住（不限平假日），使用500元以上紙本振興券，即享有台南晶英酒店限定禮，更狂的是加碼平日只要配任一金額的紙本振興三倍券，即可用旅展的優惠價入住台南晶英，並享彈性升等至「海東家庭客房兩中床」，以平日小西門家庭套房(二中床)為例，2人入住一般平日訂購價為7040元，但使用振興加碼方案只要6029元，若紙本振興券全額梭哈，相當最高可省約3000元。

圖為小西門家庭套房(二中床)。 圖／台南晶英酒店官網

若想要享用餐飲，可選擇旗下的「晶英軒」餐廳，點購六人份的「龍蝦海鮮湯泡飯＋明火掛爐櫻桃鴨2吃」套餐組，享振興優惠價 3000元（需全額使用紙本振興券），平均一人只需花費約167元，相當於2.5折就可以吃到總市價約4000元的高等料理，超級划算。如果還想享受調酒的民眾，可選擇台南晶英的「水晶廊」，凡使用紙本振興券點沃隼啤酒酒款「水蜜桃蘋果酒」或「雙倍淡艾爾啤酒」(原價共275元)，免費贈送「晶英夏日啤酒特調乙杯」，相當於直接5折價。更多限定好康優惠，請上官網或電話洽詢。

旗下餐飲「晶英軒」。 圖／台南晶英酒店官網

台南晶英酒店

地址：700台南市中西區和意路1號

電話：+886-6-213-6290

振興加碼內容：https://tainan.silksplace.com/tw/promotions?category=2&id=501&modal=promotion

注意事項：上述金額僅以官網參考試算優惠，實際情況請以官網或客服人員報價為主

官網：https://tainan.silksplace.com/tw/

宴會廳「晶夜一起嗑火鍋」凡使用紙本振興券點選火鍋套餐，消費滿3000元，即贈「鹿兒島和牛火鍋肉片(6盎司)」兌換券乙張。 圖／台南晶英酒店官網

至ROBIN'S牛排館，點「ROBIN'S雙人份炭烤帶骨牛小排附龍蝦」或「ROBIN'S雙人份戰斧美櫻豬附龍蝦」(原價為4277元)，不限午晚餐，享振興優惠價3000元。 圖／台南晶英酒店官網

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