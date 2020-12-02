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美炸！奇美博物館「耶誕派對」4天限定 13尺高耶誕樹、戶外電影院、市集舞會統統有
時序邁入12月，隨處都能感受到耶誕氣氛，今年新北耶誕城攜手迪士尼打造全台最萌耶誕城，南臺灣最美博物館「奇美博物館」則推出4天限定的「耶誕週末派對」，搶先曝光的13公尺高的巨型耶誕樹唯美浪漫，活動期間還有耶誕市集、戶外電影院，同時還規劃4場「耶誕樹燈光秀」，就算不能出國也可以感受獨特的歐風情調與濃濃的佳節氛圍！
奇美博物館去年打造13公尺高的耶誕樹廣受好評，今年同樣以13公尺高的耶誕樹裝點門面，在歐式建築的映襯下更具有異國風情。耶誕樹上頭掛有象徵希望與祝福的「伯利恆之星」，耶誕樹樹身則有大片燈飾環繞，夜晚時點燈既浪漫又溫馨。這座巨型耶誕樹即日起展出至2021年1月5日，並於每日17:30至22:00點燈。
除了門面巨型耶誕樹外，奇美博物館還規劃4場「耶誕樹燈光秀」，並於12/12、12/13、12/19與12/20活動日點燈，點燈時間為19：00、20：00以及21：00三場，每場點燈表演為3分鐘，讓遊客感受耶誕佳節的熱鬧氛圍。
除此之外，奇美博物館今年還規劃戶外耶誕電影院，邀請遊客臥坐在草皮上一邊休憩一邊觀賞經典電影，包括「冰雪奇緣」、「巧克力冒險工廠」等深受大小朋友喜愛的影片都將輪番上映。另外去年人潮滿滿的耶誕舞會、耶誕市集也將再次登場，讓大家在2020年的最後留下既浪漫又美好回憶。
奇美博物館聖誕週末派對
日期：12/12（六）、12/13（日）、12/19（六）、12/20（日）
時間：14:00～22:00
票價：預售票NT. 250（即日起於ibon售票系統開賣）、活動現場票NT. 300，12歲以下持有效證件可免費入場
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