玩耶誕、瘋跨年、浪漫溫泉季！ 全台「12月活動月曆」總整理

十二月活動月曆來啦！年末的全台活動依然熱鬧不減，除了當季性的活動，還有各地夢幻的耶誕盛會、跨年晚會等等，非常適合揪三五好友一起在冬季喧騰地度過，趁著年底前再出遊一波，馬上來看看下面的全台活動資訊整理。

十二月活動。 圖／FunTime

2020宜蘭壯圍沙丘地景藝術節（2020/11/22～2021/2/28）

壯圍沙丘地景藝術節。 圖／交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處

2020壯圍沙丘地景藝術節開跑！去年首屆備受好評，今年擴大規模，以「漂浪踏沙」為主題，邀請國內外藝術家團隊，就在地特色為主題打造12件地景藝術，小編偷偷表白藝術家游文富的〈迷霧森林〉實在太美啦～到十二月中旬前每週五、六、日都會有小農市集，還有導覽、瑜珈等活動可以報名，不知道宜蘭還能去哪玩，不妨可以去逛逛拍美照。

☛ 活動官方粉專

日期：2020/11/22～2021/2/28

地點：宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區

2020繽紛耶誕玩台北（2020/11/27～2021/1/3）

2020繽紛耶誕玩台北。 圖／台北市商業處

到了年末，總感覺整個城市都在同慶聖誕節，今年台北市也集結了15家百貨、4處商圈及49個特色店家，提供城市「耶誕集章闖關活動」，可以集點換熊讚耶誕杯，現場也有蔓延多條百貨街區的浪漫燈飾和熊讚移動胖卡，很適合逛街兼感受夢幻的聖誕氣氛！

日期：2020/11/27～2021/1/3

地點：朝陽、後站、華陰、東區4處商圈

2020新北市歡樂耶誕城（2020/11/13～2021/1/3）

2020新北市歡樂耶誕城。 圖／FunTime 小編群

2020新北市歡樂耶誕城。 圖／FunTime 小編群

新北市歡樂耶誕城幾乎可以說是每年全台最大的聖誕活動，除了演唱會卡司都超大咖，今年適逢十周年，還和「迪士尼經典童話」夢幻合作，以迪士尼多部作品為主題打造聖誕嘉年華，規劃耶誕市集、城市街燈、大型光雕秀、演唱會、遊樂設施等一系列活動，迪士尼迷不可錯過，今年勢必也會成為打卡熱點！

日期：2020/11/13～2021/1/3

地點：新北市板橋區中山路一段161號（新北市政府市民廣場）

台北冰雪奇緣夢幻特展(2020/12/19~2021/3/1)

台北冰雪奇緣夢幻特展。 圖／主辦單位,kkday

近幾年每到冬天，就會想到「冰雪奇緣夢幻特展」又要來啦！這次的展覽透過科技還原了電影中許多經典的場景，比如說艾倫戴爾城堡、冰雪森林、魔法森林。冰雪奇緣內的經典角色也都會在展區的各個角落內，等著Elsa的忠實粉絲們去尋找他們的足跡~

日期：2020/12/19~2021/3/1

地點：台北新光三越A11-6樓

TOMICA小汽車50週年博覽會(2020/12/22-2021/3/21)

TOMICA小汽車50週年博覽會。 圖／主辦單位,kkday

Tomica多美小汽車是汽車迷們去日本必買的紀念品！今年在台北舉辦50周年的博覽會，TOMICA的歷史、生產的小秘密、經典車型的展出，通通都在50周年博覽會內！大朋友小朋友們，準備好到現場一探究竟了嗎？！

日期：2020/12/22-2021/3/21

地點：士林科教館

2020桃園仙草花節「微見仙境」（11/28～12/13）

2020桃園仙草花節。 圖／IG, cindy_xu3ejo3

繼十一月在楊梅、大園、大溪三地舉辦的桃園花彩節後，桃園每年的人氣活動「桃園仙草花節」緊接而來，大片的紫色仙草花在桃園楊梅盛開，有種秒置身南法普羅旺斯的錯覺，去了相機記憶體會秒殺啊！除了浪漫的紫色花海，現場還有裝置藝術、農創市集可以逛。去到桃園想順遊附近景點的話，小編推薦距離仙草花節會場僅六分鐘車程的「耀輝牧場」，是一個當地人才會去的私房小牧場，環境清淨，現場販售牧場自產的鮮乳、乳製小點心，可以一邊閒逛，一邊吃吃下午茶～

接駁車資訊：台鐵富岡站／中國科技大學（新竹校區）⇌活動現場，假日加開台鐵楊梅站⇌活動現場路線，每日09:00～16:00行駛

日期：2020/11/28～2020/12/13（活動時間：09:00～17:00）

地點：桃園市楊梅區楊湖路三段239號，上湖派出所對面花田

2020台中新社花海暨台中國際花毯節（11/14～12/6）

台中國際花毯節。 圖／台中觀光旅遊網

大型的愛麗絲夢遊仙境世界？不不不，這是今年舉辦到第十屆的台中國際花毯節，以經典童話愛麗絲夢遊仙境文主題打造，整個新社花海展場是一座大型迷宮，遊客在每個岔路都面臨抉擇，這個選擇會影響最終看到的結果。除了拍秒殺底片外，也讓遊覽更具趣味性，冬天台中的舒適天氣最適合走走賞花啦～

日期：2020/11/14～2020/12/6

地點：台中市新社區協興街30號

台中第六屆AAM精銳藝術節（9/20～12/27）

位在台中市的AAM精銳藝術館，將藝術展搬到戶外，拉近民眾和藝術間的距離，今年已經辦到第六屆，住紮在台中東海藝術特區的遊園北路，邀請六位藝術家打造戶外大型藝術展「藝游位境」，現場有讓人瞬間縮小的巨型扶桑花、海洋世界等，很有奇幻森林的異世界感，展覽活動全區免費，推薦到台中遊玩的朋友去感受驚奇。

日期：2020/9/20～2020/12/27

地點：台中市龍井區遊園北路40號

高雄大魯閣草衙道星光耶誕（2020/11/15～2021/1/6）

統一集團聖誕節招牌活動「愛‧Sharing」，今年因新冠疫情停辦，高雄夢時代不會有大型踩街和演唱會活動，但高雄的朋友不用傷心，前鎮區的大魯閣草衙道打造歡樂和浪漫滿點的「星光耶誕」樂園，除了必備的大耶誕樹，現場還有會讓小朋友瘋掉的透明氣墊麋鹿樂園、碰碰車等遊樂設施。十二月的每週六日會有耶誕市集，集結美食餐車和創作歌手的演出，整個激起小編想去挖好吃攤販的心！12/12則會有當日限定的星空電影院X野餐趴，太適合帶著愛人們一起去玩耍放空～

日期：2020/11/15～2021/1/6

地點：高雄大魯閣草衙道

屏東四重溪溫泉季（2020/11/7～2021/3/1）

屏東四重溪溫泉季。 圖／IG, jay_bit_of_life

台灣四大名湯之一屏東四重溪溫泉，每年冬季都會舉辦四重溪溫泉季，今年以「桃花」為主題，四重溪溫泉公園遍地粉光桃花開，燈飾是會嚇到的那種大範圍，非常浪漫。官方也推出不少祭典活動，除了多間的溫泉優惠，還有祈福繪馬、桃花福袋（可愛程度超越一般政府單位設計小物）兌換、期間限定的粉紅旋轉木馬免費搭乘等，溫泉季少女心滿點，會是一趟身心都暖的冬季之旅。

☛ 接駁車班次及活動官網

接駁車資訊：枋寮車站、海口港、福安宮、車程⇌四重溪溫泉區，全票$30，愛心票半價，6歲以下孩童免費

日期：2020/11/7～2021/3/1

地點：屏東四重溪溫泉區

屏東聖誕節（2020/11/27～2021/3/1）

接下來推薦大概是今年全台的聖誕活動裡最豐富的—屏東聖誕節，今年以「極光」為主題，將百年歷史的屏東公園搖身變成極地螢光色調！除了不可少的主題燈飾，現場還有聖誕老人發糖果，晚間則會飄起綿綿細雪！沒想到有生之年能在屏東看到雪啊。公園裡也架設有拍貼機，可以把和親友的合照印在氣球上帶著走，街道上也有表演秀、聖誕市集，和會讓小朋友尖叫瘋玩的遊樂設施，活動內容誠意滿滿，完全是個大型聖誕嘉年華，五星程度推薦。

日期：2020/11/27～2021/3/1

地點：屏東公園

全台跨年活動

年末重頭戲活動怎麼能少了跨年！全台今年的晚會爭霸同樣非常精彩，各地政府都推出星光滿點的表演卡司，其中不少睽違多年終於重返跨年晚會的歌手。不想人擠人的話，也可以趁著日出前上山臨海看日出，感受新的一年新希望的感動氛圍。

能和親友一起熱鬧度過冬季，大概是人生頭幾件浪漫的事。不要錯過這麼多相聚的好理由，全台活動滿檔，等你趁勢揪出想念的人，出門感受溫馨的歡慶氛圍，一起為2020畫下完美的句點吧。

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime十二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」