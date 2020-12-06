揮別2020！全台「2021跨年晚會、追曙光景點」總整理

時序邁入冬季，你是不是也和小編一樣揪了親朋好友，要迎接年末最重要的大事？跨年給了大家相聚的理由，全台活動歡鬧地在各地展開，今天為大家整理了全台跨年晚會、追日出的推薦景點，慶祝不容易的2020終將過去，一起迎接新年新曙光的到來！

全台各地跨年晚會

2021台北最High新年城

2021台北最High新年城。 圖／Flickr

台灣最具指標性的跨年晚會非台北莫屬啦！除了出場嘉賓的星光保證閃耀，每年看台北101被絢麗煙火炸成一根金蔥也是不少人期待的跨年盛景。今年的「2021台北最High新年城」煙火預計施放300秒，並由黃子佼、LULU再度擔任主持人，開場由田馥甄表演，還有宇宙人、張若凡、伍佰、暌違七年再度回歸台北跨年舞台的林宥嘉、壓軸表演蕭敬騰等等，值得期待的是伍佰的台式浪漫，猜想大家有機會能和成千上萬的人一起在冬季夜晚Last Dance～

地點：台北市民廣場

新北八里跨年煙火秀

新北八里跨年煙火秀。 圖／Flickr

目標成為全台新地標的淡江大橋預計將在2024年完工，今年底八里左岸推出跨年煙火，為未來的淡江大橋跨年煙火秀暖身，屆時將施放以浪漫愛情為主題的六分鐘煙火，現場還會融合光雕秀及表演節目，建議可以順遊淡水老街、漁人碼頭，再到八里左岸看煙火，老派約會之必要，經典行程不會錯！

地點：八里結婚廣場

2021桃園跨年晚會／五月天跨年演唱會

2021桃園跨年晚會。 圖／IG, anya.lin.319

桃園市府今年的跨年晚會將在青埔高鐵站前廣場舉辦，地點鄰近高鐵、機場捷運，因為有多種交通方式，退場人潮也會跟著分流，屆時不用擔心離場要花好幾個小時。晚會開始前也可以到青埔站附近的華泰名品城、新光影城、Xpark逛逛，周邊娛樂加起來宛若一個大型城市遊樂園。晚會嘉賓官方正持續邀約中，目前確定會有八三夭和動力火車，可以期待大夥一起在廣場大合唱想見你想見你想見你❤

小編偷偷說：桃園除了有官方跨年晚會，天團五月天也不例外地將在桃園國際棒球場舉辦五場跨年演唱會，小編的朋友已經鎖定元旦的那一場，這樣去一趟桃園就能參加到跨年晚會和五月天演唱會兩場音樂盛會啊。

地點：桃園高鐵站前廣場／桃園國際棒球場

2021新竹縣跨年晚會

睽違六年，新竹縣今年又要舉辦跨年晚會啦，邀請盧廣仲、ØZI等歌手與觀眾同樂。活動從傍晚就會開始，規畫有6分鐘焰火秀、青農、文創市集等等，下班下課就可以直奔現場玩到跨年倒數，好想和小隊長一起度過今年的最後一天！結束後一定要去吃早餐（Rock手勢）。

卡司：盧廣仲、ØZI、動力火車、張涵雅

地點：新竹縣府廣場

犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜

今年的台中跨年首度在水湳中央公園舉辦，佔地多達67公頃的中央公園平時也是很好拍照的景點，這次將和副場大里仁化公園形成雙跨年主場的榮景，相信也能疏散人潮，讓跨年不那麼人擠人，有去跨過年的就知道這個規劃真的揪甘心XD 嘉賓陣容同樣令人期待，主場將由蕭敬騰領軍獅子合唱團開場，屆時一定很熱鬧啊～

卡司：蕭敬騰和獅子LION、林宥嘉、田馥甄、5566、閻奕格

地點：水湳中央公園（主場）、大里仁化公園（副場）

台中麗寶樂園2021跨年雙演唱會

台中麗寶樂園2021跨年雙演唱會。 圖／IG, yaozhou828

小編覺得在樂園跨年真的很有嘉年華歡慶的感覺，隔天還可以直接順勢玩一波遊樂園，今年的麗寶樂園跨年雙演唱會將由5566合體開場，他們還預告會有最新的歌曲要送給歌迷，聽到這消息大批粉絲勢必要再喊一次精神口號「56不能亡！❤」

卡司：5566、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、Leo王、安心亞X頑童MJ116壓軸倒數

地點：台中麗寶樂園

彰化市公所跨年晚會

今年彰化市仍將延續環保精神，不施放煙火，現場會有新住民、學生、社區同樂演出。彰化北斗鎮今年也會舉辦跨年晚會，地點和嘉賓還在秘密規劃中，彰化的朋友可以期待一下～

卡司：張立昂、張語噥、嚴正嵐、黃偉晉、per6ix、曾沛慈壓軸倒數

地點：彰化火車站前廣場

2021嘉義全嘉藝起來

卡司：黃明志、林芯儀、黃妃、魏嘉瑩、陳瑾緗、黃奕儒、徐樂芸、吳勇濱、陳思安、黃昺翔，主持人則是沈玉琳和巴鈺

地點：嘉義市立體育場

雲林劍湖山世界2021跨年

雲林劍湖山世界2021跨年。 圖／Flickr

雲林劍湖山世界今年的跨年晚會將施放270度絢麗煙火，讓你感受萬千花火在頭頂綻放的臨場震撼。不要小看這次施放，劍湖山號稱這是全世界唯一的「摩天輪跨年煙火」，喜歡刺激感和遊樂園的捧油，可以開始規劃行程了～

地點：雲林劍湖山世界

高雄2021紫耀義大 享樂拾光

高雄2021紫耀義大 享樂拾光。 圖／Flickr

義大世界今年適逢開幕十周年，回應民眾高漲的呼聲，年底將暌違五年再次舉辦跨年晚會，屆時將由茄子蛋、蕭煌奇、楊丞琳、畢書盡、楊乃文等一票歌手登台同樂，小學生的偶像YouTuber天團黃氏兄弟甚至將獻出人生首場跨年演唱，義大也將施放長10分10秒的煙火秀，強勢回歸的義大晚會值得期待，越鬧越有趣！

小編偷偷說：今年義大有推出「摩天輪上看煙火」的搭乘套票，在車廂內的個人世界獨享跨年煙火，想想都覺得豪浪漫啊～

卡司：茄子蛋、蕭煌奇、楊丞琳、畢書盡、楊乃文、黃氏兄弟

地點：義大世界大草坪

2021高雄市跨年晚會

舉辦多年的愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對，今年因疫情考量停辦一回，不過高雄的朋友不用擔心！高雄市政府宣布續辦2021高雄跨年晚會，現場會有逾五小時的現場表演，可以期待一下會有那些嘉賓，不想在義大跨年的不妨可以選擇這裡～

卡司：規劃中

地點：大港橋

2021屏東里港跨年YA

屏東除了有每年固定在屏東市千禧公園舉辦的屏東跨年晚會，今年屏東里港鄉也有自己的跨年晚會！看這個卡思陣容，感覺能大唱一波台語歌<3

卡司：蕭煌奇、翁立友、美秀集團、草屯囝仔、朱海君、莊振凱、向蕙玲、林良歡、潘佩莉

地點：過江河堤公園

花蓮2020-2021太平洋觀光節

花蓮每年例行的跨年活動－花蓮太平洋觀光節，今年也將如期舉行，現場邀請先前在太平洋新秀比賽得獎的人氣團體擔任暖場表演嘉賓，可以期待一下花蓮在地的表演新秀，還有任賢齊睽違九年的話題重返、本土夯團玖壹壹壓軸等，想必會讓花蓮搖身成太平洋音樂城！

地點：花蓮東大門廣場

★神秘規劃中的跨年晚會

除了上述已經公布的跨年晚會，按照往年常例和秘密消息來源指出，愛在南投星光閃耀跨年晚會、台南跨年晚會和屏東跨年晚會今年也會如期舉辦，有興趣的朋友可以隨時關注活動官方網站，或是先和親朋好友把時間定下來，等待活動主辦方釋出更多嘉賓消息。

傳送門☛2021愛在南投星光閃耀跨年晚會官方粉專

2021年迎曙光、看日出活動

除了熱熱鬧鬧地參加跨年晚會外，到海邊、山上看日出也是很多人的迎新年選擇，除了可以避開擁擠的人潮，看到新年第一道曙光的那份感動真的能回憶很久，這邊推薦幾個看了覺得充滿希望的賞日出景點給大家，快相約愛人們一起許下新年新希望！

阿里山日出音樂會

阿里山日出音樂會。 圖／kkday

阿里山的日出多年來穩坐日出霸主的地位，也是不少台灣人心中一生必須看過的美景，每年的元旦清晨5:30開始，阿里山上都會舉辦日出音樂會，今年阿里山同樣熱鬧舉辦，邀請台北愛樂管弦樂團、歌手卓義峰及安歆澐合作演出，現場也會發放暖暖包、薑茶、毛帽等暖心新年紀念品，沒參與過的一定要來阿里山感受低溫中心頭暖暖的日出體驗！

地點：對高岳觀日平台

太平山日出

太平山日出。 圖／kkday

宜蘭太平山上的翠峰林道觀日台也是賞日的出絕佳地點，周邊的翠峰湖是全台最大的高山湖泊，晨光映在湖面上，反射出的色彩景緻幽靜，園區每年都會在元旦清晨3:00提早開園，讓民眾早早上山等日出。由於太平山位在宜蘭，很適合北部地區的民眾前往。

地點：翠峰林道觀日台

合歡山跨年日出

合歡山跨年日出。 圖／KLOOK

合歡山也是不少人賞日出的首選地點，夜衝台灣公路最高點武嶺，在夜晚觀賞三千公尺高山上的滿天繁星，大概是跨年夜能有的最浪漫過法。合歡山上賞日出的最佳地點是全台最高迎曙光地「松雪樓」， 2021年第一道曙光在雲海和山間金黃乍現，啊～是人生！

地點：花蓮縣秀林鄉33號

花蓮七星潭日出

花蓮七星潭日出。 圖／IG, puchichi_travel

七星潭風景區位在花蓮縣新城鄉，是東部看曙光的熱門景點，遼闊的山海和峭壁相映，日出還沒出來，心情已經被環境影響開闊不少，迎完日出後還可以直接在七星潭周邊玩水上活動，就算什麼也不做，對著海浪放空也很浪漫❤

地點：花蓮七星潭

台東太麻里日出

台東太麻里日出。 圖／shutterstock

台東太麻里鄉素有「日昇之鄉」的美名，在太麻里看日出也是近年指標性的跨年活動之一，沙灘綿延數里，配上經典的東部日出最對味XD 周邊值得一去的景點非常多，推薦可以順帶來趟兩日遊，在新年的一開始讓東部風光帶給你整年的滿滿原力！

地點：太麻里曙光園區

在這個得更珍惜身邊人的一年，最適合和親友一起好好地為2020畫下句點、迎接新年的到來，為一整年開啟充滿目標的心情。預祝大家新年快樂，出門跨年也記得戴好口罩喔～在歡慶的氛圍中熱熱鬧鬧地許下新年願望吧！

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