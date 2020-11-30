聽新聞
test
0:00 / 0:00
射手座免費入場！親子景點「宜蘭綺麗觀光園區」現省280玩遊樂園、逛鳥園
宜蘭人就近先出發！位於蘇澳的「宜蘭綺麗觀光園區」除了有寶石博物館、蝴蝶藝術館等，10月也正式升級成全台最大室內休閒遊樂園，為家長們新增一處放電新地標。而官方日前祭出超殺優惠，即日起至12/21起開放射手座壽星「免費入場」，不分男女老少，代表大人直接現省280元！
即日起至12/21，射手座壽星只要出示有效證件，就能免門票入場，暢玩室內遊樂場、參觀場館及互動式鳥園，還可額外付費參加珠寶、陶土手作DIY或兒童攀岩。園區內另有大人也會愛的水槍射擊區、飄移卡丁車等全新設施，可謂雨天都能體驗的親子出遊聖地，射手座寶寶們是時候把握時機開玩囉！
宜蘭綺麗觀光園區
地址：宜蘭縣蘇澳鎮利工一路一段6號
營業時間：09:00-17:30（最後入場16:00）
收費標準：普通票280元、優待票220元（年齡為2至18歲、超過65歲者） 、特別票150元（宜蘭縣民12歲以下兒童）
延伸閱讀：
．大象溜滑梯、蜂巢、海盜船...宜蘭「10大特色溜滑梯」親子公園精選
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言