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射手座免費入場！親子景點「宜蘭綺麗觀光園區」現省280玩遊樂園、逛鳥園

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭綺麗觀光園區臉書專頁
圖／宜蘭綺麗觀光園區臉書專頁

宜蘭人就近先出發！位於蘇澳的「宜蘭綺麗觀光園區」除了有寶石博物館、蝴蝶藝術館等，10月也正式升級成全台最大室內休閒遊樂園，為家長們新增一處放電新地標。而官方日前祭出超殺優惠，即日起至12/21起開放射手座壽星「免費入場」，不分男女老少，代表大人直接現省280元！

即日起至12/21，射手座壽星只要出示有效證件，就能免門票入場，暢玩室內遊樂場、參觀場館及互動式鳥園，還可額外付費參加珠寶、陶土手作DIY或兒童攀岩。園區內另有大人也會愛的水槍射擊區、飄移卡丁車等全新設施，可謂雨天都能體驗的親子出遊聖地，射手座寶寶們是時候把握時機開玩囉！

宜蘭綺麗觀光園區

地址：宜蘭縣蘇澳鎮利工一路一段6號

營業時間：09:00-17:30（最後入場16:00）

收費標準：普通票280元、優待票220元（年齡為2至18歲、超過65歲者） 、特別票150元（宜蘭縣民12歲以下兒童）

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