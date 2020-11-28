高雄也有大型耶誕樂園！「夢時代」旋轉木馬領軍7大遊具＋北極熊燈海超夢幻

全台耶誕季陸續開跑，樂園控更是有新目標可以鎖定開玩！除了北部的板橋大遠百粉紅耶誕樂園，高雄夢時代即日起也有大型嘉年華遊樂園「告白遊LOVE園」，用7大人氣遊樂設施、特色活動及夢幻燈海，準備挑戰南部最夯聖誕景點地位。

圖／夢時代提供

統一夢時代購物中心本回耶誕季以白、金色系為基底，獨家打造「告白遊LOVE園」，園區內設有「旋轉木馬」、「咖啡杯」、「天女散花」、「旋轉飛機」、「海盜船」，還有小火車、釣魚池等，徹底還原嘉年華遊樂園，大小朋友都會愛。12/9至12/27活動期間持華南夢時代聯名卡消費，全館單筆滿額1000元，即可免費獲得「單項設施免費兌換券」，讓粉絲不用花錢就能實際搭乘熱門樂園設施。每卡每日限兌換1次，限量500份。

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值得一提的是，截至明年1/3，夢時代每個週末也會成為情侶神助攻，推出像是告白加油站、銀河電影院、「LOVE呦」禮物市集等，時代廣場前也設有一台7080年代的復古點唱機，只要20元就能聽到經典情歌。而12/5至12/6每日下午4點起也開放現場抽籤，清唱15秒戀愛百大金曲，即贈一瓶飲冰室茶集，數量有限，贈完為止。官方還推出了四款印有情詩的告白氣球，超適合個性含蓄的人帶心儀的另一半一起逛，用氣球表達心意。

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另外，夢時代的白色耶誕季自然少不了璀璨燈海，百貨廣場前佈置了繽紛燈飾，還有北極熊造景，亮燈的純白北極熊及冰屋都十分吸睛，讓大家手機拍到記憶體爆棚，今年聖誕節浪漫出遊選項又添一囉！

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告白遊LOVE園

地點：高雄市前鎮區中華五路789號（統一夢時代購物中心）

展期：即日起至2021/01/03 平日16:00-22:00、例假日10:30-22:00

票價：單一項設施100元，五項套票300元，APP會員獨享套票價270元(不限當日使用，採認券方式搭乘)

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