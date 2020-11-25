「台中港三井OUTLET」2.0要來了！二期即將動工，220家品牌準備開逛

全台首座海港型購物商城「台中港三井OUTLET」坐擁海港風光，加上60米高海景摩天輪及近170家品牌，成為許多人的購物聖地及旅遊景點。如今這座中部最大OUTLET即將變身2.0版本，官方宣佈台中港二期正式動工，預計新增50家精品櫃，最快有望2021年下半年開幕，台中人的地標再升級啦！

圖／MITSUI OUTLET PARK 台中港官網

位於台中梧棲區的台中港三井OUTLET 結合精品、美食、運動、休閒等櫃位，2018年營運後觀光表現佳，而高達60米的台中之星摩天輪亦是遼闊夜景好去處。如今二期建設啟動後，計劃加入50家國內外品牌進駐，並預計新增日系牌子、人氣美食等，屆時有望在超過220間店鋪內來場美食及購物之旅。

圖／Mitsui Outlet Park 台中港臉書專頁

不過，由於目前公佈的規劃未見電影院消息，讓不少在地民眾除了留言期待新品牌能開逛，也敲碗期盼能盡早蓋設影城。而在等待台中三井OUTLET新模樣的同時，台中港店日前也在摩天輪下，以「戽斗恐龍探險島」為主題打造可愛造景，設置了4米高的呆萌「戽斗暴龍」等，搭配亮眼燈飾，夜晚拍起來超浪漫，大家準備打卡去！

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