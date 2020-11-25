「臺北燈節」開展時間曝！5大主題燈區＋光雕秀，還有跳舞的牛神主燈好吸睛

2021臺北燈節展期要出爐囉！這回號稱「史上第一個會跳舞的主燈」，將於2021年2月26日在臺北萬華正式開展，並於3月7日結束，主題活動將規劃踩街嘉年華、舞台主題表演與宮廟祈褔活動等，保證帶給大家滿滿的「艋舺味」。

臺北燈節自1997年首辦之後，至今已有23年的歷史，希望透過燈節展現臺北市豐富多元的城市形象，也因為其時間通常為農曆春節期間，也是北部人必去的節慶活動，同時也渴望傳達臺北獨有的民俗與城市科技的形象融合，創造臺北觀光新商機。而此次燈節有五大主軸，包含民間信仰、在地特色、國際參與、科技藝術與潮流娛樂，希望透過不同的面向，將燈會的藝術發揮得淋漓盡致。

圖／臺北市政府觀光傳播局

另外，過去的主燈多為「固定型」的燈飾設計，2021年的臺北燈節將採用全新燈光科技，打造「會跳舞的牛神」主燈，尤其作為牛年的代表，改變過去牛慢動作慵懶的形象，幻化成活潑動態的主燈，據說屆時還會變化不同的色彩，讓人滿滿期待。

圖／臺北市政府觀光傳播局

除此之外，臺北燈節還會規劃符合艋舺歷史與文化的展區，包含台式熱炒劇場、歷史文件展、老字號燈籠與國際友好專區等，並預計從臺北市貴陽街、康定路、西園路與艋舺大道等地展出。快筆記把時間空下來，期待2021臺北燈節的到來吧！

2021臺北燈節

展期：2021年2月26日至3月7日

主燈主題：會跳舞的「牛神主燈」

燈會路段：預計將從貴陽街、康定路、西園路與艋舺大道周遭等地展示

圖／臺北市政府觀光傳播局

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