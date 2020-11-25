大直美麗華Ｘ綠美丘「金色耶誕市集」12/18登場！ 50攤美食文創攤位＋誠品市集超好逛

寒冷的冬天配上暖呼呼的溫泉最對味，但是泡溫泉一次動輒幾百元甚至千元，想要常常泡的話其實很傷荷包，天氣暖和了錢包也扁了。今天小編來介紹全台灣各區的免費溫泉，有的提供泡腳池、公共浴池、還有溫泉魚去角質及煮溫泉蛋等，而且有專人維護，給你乾淨的水質、整潔的環境、漂亮的景致，讓你愜意的享受～

2020-11-23 11:01