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大直美麗華Ｘ綠美丘「金色耶誕市集」12/18登場！ 50攤美食文創攤位＋誠品市集超好逛

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
美麗華百樂園再次攜手綠美丘推耶誕市集。 圖／美麗華百樂園
美麗華百樂園再次攜手綠美丘推耶誕市集。 圖／美麗華百樂園

即將邁入12月，耶誕氣息越是濃厚！大直商圈今年耶誕前夕熱鬧非凡，日前剛落幕的「享樂生活節」60家攤位+6大主題市集吸引滿滿人潮，緊接著大直美麗華百貨則宣布與綠美丘合作，推出耶誕市集「金色耶誕市集」，將於12/18登場，從耶誕一路high翻到跨年連假

美麗華百樂園於1樓廣場打造氣墊樂園，提供一處親子遊樂空間。 圖／美麗華百樂園
美麗華百樂園於1樓廣場打造氣墊樂園，提供一處親子遊樂空間。 圖／美麗華百樂園

大直美麗華百樂園配合政府防疫措施，今年取消跨年演唱會，取而代之與綠美丘市集合作，打造濃郁耶誕氣息的耶誕跨年市集「金色耶誕市集」，從12/18一路開市到2021/01/10，是繼9月時推出的「美麗華都市風市集」活動後，再度攜手綠美丘推出市集活動。

「金色耶誕市集」預計將有40至50攤美食、音樂、文創攤位，不僅如此，屆時還有誠品禮物市集進駐，滿足消費者耶誕節準備交換禮物的需求。搶先耶誕市集活動前，美麗華百樂園即日起於1樓水舞廣場設置「熊促咪華麗城堡氣墊樂園」，現場設有充氣溜滑梯、球池等遊樂設施，打造一處親子遊戲樂園，兒童票價（2歲至12歲）250元、家長陪同票100元。

美麗華百樂園於1樓廣場打造氣墊樂園，提供一處親子遊樂空間。 圖／美麗華百樂園
美麗華百樂園於1樓廣場打造氣墊樂園，提供一處親子遊樂空間。 圖／美麗華百樂園

美麗華「金色耶誕市集」 活動資訊

日期：2020/12/18～2021/01/10 「每週五、六、日及耶誕連假、跨年連假」

 地址：台北市中山區敬業三路20號1樓廣場

時間：11：00～22：00

「熊促咪華麗城堡氣墊樂園」 活動資訊

日期：即日起～12/6 

地址：台北市中山區敬業三路20號1樓廣場

時間：11：00～22：00

耶誕市集 跨年 連假 文創

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