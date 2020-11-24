北市「新旅遊補助」QA懶人包一次看！可用新年春節，每房現折1000元

北市新第三波旅遊補助如何申請Q&A搶先看！台北市政府已於11月24日公布「台北加碼GO」旅遊補助活動，時間為今年12月至明年3月，分別為自由行與團體客辦法。自由行的旅客補助將從2020年12月24日至2021年3月7日，補助10萬名遊客，每房每晚可直接現抵1000元住宿費，補助條件包含限制平日使用，從週日至週四皆可辦理折抵，國定假日則不可使用，且每張身份證本人限用一次；而團體客補助將提早至2020年12月1日開跑，活動預計至2021年3月7日，預計補助10萬名團體客，旅行社折抵每名旅客1000元住宿費，補助條件限制須入住北市合法旅宿業兩天一夜、在北市用一餐，且每日至少造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點。

北市旅遊補助自由行Q&A

一、開始使用補助時間

2020年12月24日至2021年3月7日。限定平日使用（指週日至週四），國定假日不可使用，若遇到補班日，則前一晚可使用。另外若遇2021年農曆春節連假與2021年2月9日，皆可以使用該自由行補助。

二、補助折抵費用與條件

限本人身分證入住申請，每張身分證可使用一次，每房每晚折抵1000元。

三、申請須知

自2020年12月20日起，需要到活動官網填寫基本資料、上傳身份相關證件（健保卡或身分證皆可）。並透過北市合作旅宿訂房，即可享有每房每晚折抵1000元優惠。

四、本次補助名額

預計補助10萬名遊客，並拆成兩階段執行，每階段五萬名（一階未使用完，直接併入二階名額）。第一階段為2020年12月24日至2021年1月，第二階段為2021年2月至2021年3月7日。

圖／北市府傳播觀光局提供

圖／北市府傳播觀光局提供

北市旅遊補助團體客Q&A

一、開始使用補助時間

2020年12月1日至2021年3月7日。

二、補助折抵費用與條件

符合團體客條件，將補助旅行社每名旅客1000元。

三、使用須知

兩天一夜行程中，必須入住北市合法旅宿業、在北市用一餐，每日至少造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點（兩日共四處）。

四、本次補助名額

預計補助10萬名遊客，並拆成三階段執行，第一階段為2020年12月1日起補助3萬人，第2階段為2021年1月起補助3萬人。 第3階段為2021年2月起至3月7日補助4萬人。

圖／北市府傳播觀光局提供

圖為陽明山小隱潭秘境。 圖／北市觀傳局提供

圖為饒河街夜市。 記者林俊良／攝影

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