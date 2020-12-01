2021跨年曙光這裡追！ 全台「7大追曙光景點」懶人包

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一年之中的各種連續假期中，就屬每年12月31日的跨年倒數最令人期待啦！除了與朋友齊聚一堂快樂倒數跨年迎接新年到來之外，「追跨年曙光」儼然成為新潮流。還不知道哪裡好追曙光，ReadyGo幫你整理全台限定7大曙光景點懶人包， 2021跨年曙光就從這裡追！

#南投｜合歡山曙光

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如果你恰巧喜歡登山健行，又想挑戰百岳，那追曙光最佳景點莫過於合歡山啦！伴著雲霧與身旁友人，迎接的不只是曙光，更是大景！看陽光穿透雲層灑落，那份磅礡的美是令人難以言喻的感動。

#日月潭｜金龍山曙光

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台灣壯麗日出雲海景色的三大攝影勝地之一，金龍山可是追曙光熱門景點，不早早來排隊，可是會無法拍到最美的景象！當曙光乍現之時，金龍山的曙光風景可是讓人屏息以待，不敢眨眼，就怕錯過瞬息萬變的美麗景致。

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#嘉義｜隙頂二延平步道迎曙光

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漫步在步道上，宛若向雲層走去，當曙光撒下，沐浴在金光下是如此的安寧。由於並非攝影勝地，所以不會有過多的打擾與快門聲，如果想要安靜地享受兩人時光，可以考慮至隙頂二延平步道迎曙光。

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#嘉義｜梅山太平壁湖觀光茶園迎曙光

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座落於阿里山國家風景區-西側海拔1200公尺的碧湖山有個梅山太平壁湖觀光茶園，除了可以遠眺山風、河谷與聚落美景，還能眺望草嶺潭遺址，碧湖美景搭配香氣四溢熱茶佐跨年曙光，甚是享受啊！

#台南｜二寮觀日亭曙光

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二寮迎曙光是全台最低海拔中可以看到曙光與雲海的地區，擁有相對輕鬆到達欣賞日出景致的優勢，因此每年跨年都吸引了大批民眾，想要來二寮追曙光的朋友可千萬記得早早出門呦。

#台東｜三仙台曙光

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說到曙光，榜上怎能沒有三仙台曙光？相依坐在沙灘上，看著陽光灑落海面照亮三仙台拱橋時，眼前彷彿是畫作、是仙境，這時耳邊傳來的除了讚嘆聲便是快門聲。想到台灣東部追曙光的朋友，趕快安排囉~

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#離島｜蘭嶼迎曙光

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誰說一定要在本島迎曙光？蘭嶼也是擁有曙光美景呢！東清灣岸邊數艘拼板舟可是拍攝日出的好佈景，另外情人洞也是別有一番滋味哦~不想待在本島，不妨去離島追曙光，也是一種新鮮體驗呢！

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還在等什麼？這麼多曙光美景你還不心動嗎？趕快訂好住宿，2021曙光跟著ReadyGo追起來！

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