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免費新景點！2500坪日式「南港瓶蓋工廠」12月開放　市集、展覽進駐文青必衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
瓶蓋工廠台北製造所將於12/5重見天日。 圖／瓶蓋工廠台北製造所
瓶蓋工廠台北製造所將於12/5重見天日。 圖／瓶蓋工廠台北製造所

南港又有新景點了！繼今年開幕的臺北流行音樂中心後，近2500坪的「南港瓶蓋工廠」將於12/5對外開放，園區內保有完整日式建築，如檜木屋頂的倉庫、挑高的廠房，深具歷史價值，未來開放後將作為文創市集展覽、戶外音樂會等場地，替南港再增添一處休閒場域。

南港瓶蓋工廠保有完整日式建築，極具歷史價值。 圖／瓶蓋工廠台北製造所
南港瓶蓋工廠保有完整日式建築，極具歷史價值。 圖／瓶蓋工廠台北製造所

南港瓶蓋工廠（南瓶）建於1943年，前身為「國產軟木工業株式會社」，之後改名為「台灣菸酒公賣局瓶蓋工廠」，與松山菸廠、臺北酒廠、萬華臺北製糖所等同列為臺北市首都鐵道沿線產業遺產群。原訂2013 年下半年配合市地重劃拆除的南瓶，經產業發展局接手後轉型為「瓶蓋工廠台北製造所」，經過修復與再利用工程，這處極具歷史性的場域將於12/5重見天日。

園區擁有2 層樓的I 棟將成為未來匯聚「自造者」的核心基地，1 樓規畫為「數位自造區」，提供3D 列印機、雷射切割機等設備，並開放品牌團隊進駐；2 樓則為「共同工作區」，實踐自造者工廠的理想。G 棟為園區內唯一的餐飲空間、B 棟則安排商業展覽規劃等，共計六間廠房，未來將各司其職作為不同主題展演場域。

廠房未來將舉辦各式活動、講座、工作坊、論壇、展覽等。 圖／瓶蓋工廠台北製造所
廠房未來將舉辦各式活動、講座、工作坊、論壇、展覽等。 圖／瓶蓋工廠台北製造所

臺北市2015年啟動「東區門戶計畫」讓南港脫胎換骨。南瓶預計12 /5 開幕，串聯周邊景點如今年才開幕的臺北流行音樂中心、新新公園濕地景觀、以及美食娛樂匯集的CITY LINK南港店與南港車站，遊客不用東奔西跑，南港待一整天都沒問題！

廠房未來將舉辦各式活動、講座、工作坊、論壇、展覽等。 圖／瓶蓋工廠台北製造所
廠房未來將舉辦各式活動、講座、工作坊、論壇、展覽等。 圖／瓶蓋工廠台北製造所

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