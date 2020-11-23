台中超萌「寶可夢遊樂園」4打卡點免費拍！皮卡丘摩天輪、旋轉木馬聖誕樹必收服

最新寶可夢打卡景點要收服！近期有座「寶可夢遊樂園」登陸新光三越台中中港店，現場不僅有高達6米的巨型皮卡丘，還有顯眼的「旋轉木馬聖誕樹」、「皮卡丘摩天輪」、「精靈球熱氣球」，打造4大超萌必拍，寶可夢迷快準備出動吧！

圖／新光三越台中中港店臉書專頁

新光三越於台中中港店水舞廣場前設置4處寶可夢造景，其中最吸睛的莫過於6米高「巨型皮卡丘」熱氣球，全身亮黃的皮卡丘露出招牌笑容，還戴著應景紅白聖誕帽，萌度再升級。而本次「寶可夢們的遊園盛會」主打的「旋轉木馬聖誕樹」可謂夢幻亮點，除了有皮卡丘及精靈球點綴的經典聖誕樹，下方更為載有妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等人氣角色的旋轉木馬，360度零死角都好拍。

圖／新光三越台中中港店臉書專頁

此外，「寶可夢摩天輪」上有俏皮的皮卡丘坐鎮，搭配鮮艷繽紛的精靈球，適合小朋友合照一波。其身旁另有小火龍掌管的「精靈球熱氣球」，彷彿只要用尾巴火焰點燃就能升空，可愛場景別忘了收藏。

圖／新光三越台中中港店臉書專頁

圖／新光三越台中中港店臉書專頁

另外，10月起開始在全台新光三越巡迴的「寶可夢快閃店」終於來到台中順序，即將於12/18進駐中港店，截至明年1/4都能逛個過癮，為巡迴快閃最終場，鐵粉們記得把握時機入手限定好物。

圖／新光三越官網

寶可夢的遊園盛會

地點：新光三越台中中港店1F水舞廣場

圖／新光三越台中中港店官網

寶可夢快閃店

地點：新光三越台中中港店10F天空劇場展期：2020/12/18-2021/1/4

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