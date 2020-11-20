快訊

「左滑右喜歡」？你遇到的是良緣，還是性侵夢魘？

不服管束就拔牙！美好市多涉嫌壓榨猴子 暫停販售椰奶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12／18生日住玩不用錢！義大推11+12月壽星入住現折1000，10週年夫妻免費入園

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
義大歡慶10週年囉，推出限定一系列優惠好康。 圖／義大皇家酒店官網
義大歡慶10週年囉，推出限定一系列優惠好康。 圖／義大皇家酒店官網

義大世界即將於12月18日邁向十週年囉！為了慶祝開幕10年，義大世界旗下「義大皇家酒店」推出超狂「1218生日快樂」住宿優惠活動，只要是11月或12月的壽星，享當月入住指定房型，直接現折1000元。義大遊樂世界也推出限定十週年活動，即日起至12月31日，與義大相同的當日壽星或結婚滿10週年的夫妻，都可以享有「免費入園」好康優惠，快揪團身邊的壽星親友或十週年夫妻，一同與義大世界歡慶十週年！

今年義大世界的跨年煙火依然會是年度重頭戲。 圖／義大世界臉書粉專
今年義大世界的跨年煙火依然會是年度重頭戲。 圖／義大世界臉書粉專

每年南部的跨年重頭戲都會由高雄義大世界舉辦，讓各國或是不同縣市的民眾前來義大世界觀賞煙火秀，這回年末即將迎來義大世界的10歲生日，特地限定推出一系列歡慶活動，像是義大皇家酒店「1218生日快樂」住房專案，11月與12月的壽星都可以當月入住，並享每房現折1000元（每人每日限訂3間）優惠，天蠍、射手與摩羯座的民眾，可以好好把握機會囉；更狂的是若為12月18日的生日壽星於12月18日當日入住，享「完全免費」優惠，包含豪華雙人房免費住一晚與自助Buffet早餐兩客。

12月18日是義大皇家十歲生日，推出11月、12月壽星現折1000與12月18日生日壽星免費住服務。 圖／義大皇家酒店官網
12月18日是義大皇家十歲生日，推出11月、12月壽星現折1000與12月18日生日壽星免費住服務。 圖／義大皇家酒店官網

另外「義大遊樂世界」只要身分證生日為12月18日，出示正本證件（健保卡）即可「免費入園」，同時也為了回饋愛情長跑的民眾，結婚滿十週年的夫妻（限民國99年登記結婚的夫妻），出示戶口名簿及有照片之身分證件，即可「雙雙免費入園」。更多超狂10週年慶祝活動，請上義大皇家酒店與義大遊樂世界官網查詢。

義大遊樂世界推當日壽星與10週年夫妻「免費入園」活動。 圖／義大世界官網
義大遊樂世界推當日壽星與10週年夫妻「免費入園」活動。 圖／義大世界官網

義大皇家酒店

電話：07-6568111

地址：840高雄市大樹區學城路一段153號

官網：https://www.edaroyal.com.tw/

大小朋友都適合遊樂的義大世界。 圖／義大世界臉書粉專
大小朋友都適合遊樂的義大世界。 圖／義大世界臉書粉專

延伸閱讀：

連5天「第二杯半價」開幕慶！ 星巴克「北港門市」雙手合十獨特建築，還推出北港馬克杯

身分證有G開吃！五星礁溪寒沐酒店推「吃到飽現折300元」

酒店 煙火秀 早餐 跨年

相關新聞

12／18生日住玩不用錢！義大推11+12月壽星入住現折1000，10週年夫妻免費入園

義大世界即將於12月18日邁向十週年囉！為了慶祝開幕10年，義大世界旗下「義大皇家酒店」推出超狂「1218生日快樂」住宿優惠活動，只要是11月或12月的壽星，享當月入住指定房型，直接現折1000元。義大遊樂世界也推出限定十週年活動，即日起至12月31日，與義大相同的當日壽星或結婚滿10週年的夫妻，都可以享有「免費入園」好康優惠，快揪團身邊的壽星親友或十週年夫妻，一同與義大世界歡慶十週年！

北市跨年「7區燈飾」11/28點燈！超美「漂浮草原、微笑方舟」等7裝置一次看

即將迎來嶄新的2021年，年末最大盛事之一「臺北最High新年城-2021跨年活動」7大藝術裝置及燈飾確定將於11/28起點亮臺北街頭，場域包括內湖區大湖公園、中正區北門廣場、松山區民生公園、大同區永樂廣場、大安區永康公園、士林區天母運動公園、信義區東門廣場等7大地點。除了燈飾裝置展示外，還有一連6場的周末活動邀請民眾一同享樂。

沒春節泡泡！ 陳時中：返台過節一樣檢疫14天「我不會放的」

秋冬專案剛公布，緊縮政策從12月起至明年2月底為止，管制時間經歷農曆春節，衛福部長陳時中今接受「周玉蔻嗆新聞」電台節目專...

秋日最美市集！2020「森山市集」100攤市集、藝文展演免費入場

去年超夯的「森山市集」將於11月28至29日在台南美術館2館二度登場，現場會有近百攤的質感店家、音樂與藝文展演、互動式工作坊，不妨假日就來趟市集小旅行吧！

12月起強制戴口罩場所名單出爐！ 餐廳不用、室內泳池記得戴

國際秋冬疫情蠢動，我11月以來境外移入個案已累積52例，指揮中心終於要在今下午正式公布「秋冬專案」，指揮中心指揮官陳時中...

公館也有聖誕燈海！「2020公館聖誕季」11/28開幕，免費入園時機快筆記

每逢接近年末，全台各地的聖誕節造景、耶誕市集及相關活動都成了民眾關注焦點，除了最猛的新北迪士尼耶誕城、串聯4大商圈與15家百貨的「耶誕玩台北」，如今公館人和學生們又有更近的「2020公館聖誕季」可以開

夯劇《后翼棄兵》「巨型西洋棋」現身花蓮城堡！瑞穗渡假村內打卡對弈

NETFLIX年度夯劇《后翼棄兵》播出後備受好評，順勢誘發劇迷的西洋棋熱潮，如今身在台灣的大家不必像女主角，靠想象在天花板對弈，可以直接到花蓮瑞穗隱藏版「巨型西洋棋」打卡一波！ 天成飯店集團旗下

身分證有「G或7」開吃！國泰萬怡「吃到飽買一送一」，還能爽吃鮭魚十吃

又有身分證對對碰的好康優惠了！台北國泰萬怡酒店於11月底前推出感恩節優惠好康，凡身分證中有英文字母G或數字7，就享有「MJ Kitchen 」買一送一優惠，等於兩人同行一人免費！

「台中捷運」免費搭乘30天！ 路線、票價、旅遊景點懶人包一次大公開

台中新生活正式啟動！耗時高達11年打造的台中捷運（簡稱TMRT）正式試營運了，並推出「免費搭乘一個月」的好康服務，只要於即日起至12月15日止，持有電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）就可以免費爽搭台中捷運，遊遍各站景點美食囉。日前開放試營運搭乘，就創下單日「七萬人次」搶搭的紀錄，現在就由小編為你導覽「台中捷運景點美食懶人包」，包含路線、票價與旅遊推薦，讓你輕鬆體驗台中捷運！

這樣玩才對味！　秋冬「必玩澎湖」的6大理由 一年四季都玩翻

許多人以為澎湖觀光旺季會隨著國際海上花火節的煙花絢麗綻放後，也一同謝幕，漸漸迎來秋冬的旅遊淡季，但是，你知道嗎？其實秋冬玩澎湖才是老行家，已經推行5年的「澎湖秋瘋季」，年年在夏天尾聲隨即端上更豐富、多

免跑中南部！台北南港麗山公園「落羽松秘境」變色了，還能順遊雙心跳石步道

台北人的休憩據點再升級！每逢秋冬登場的「三色落羽松美景」吸引許多人跑到中南部搶拍，其實南港「麗山農民廣場」內也隱身一處落羽松秘境，近期已悄然變色，大片綠色羽葉逐漸染上金黃、橘紅，為在地增添鮮艷色彩。

超呆萌「水果鳥、戽斗恐龍」！三井OUTLET林口、台中港迎來熱帶耶誕節

百貨商場的耶誕裝置陸續出爐，今年MITSUI OUTLET PARK有別於傳統的雪花、麋鹿等耶誕元素，打造充滿南半球熱帶...

熱門新聞

好市多北台中店今開幕爆搶購潮！ 157萬遊艇、名牌包銷售一空

北台灣今晚變天 吳德榮：明天這些地區有較大雨勢

太好買！華泰名品城再迎CELINE、Longchamp獨家outlet

墾丁鐘乳石洞疑遭鋸斷竊走 相關單位已展開追查

鄭明典1張圖看鋒面雲系逼近 彭啟明：若西移旱象就有解

好市多北台中店開幕塞爆！ 交通局多項交管措施看這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。