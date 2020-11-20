12／18生日住玩不用錢！義大推11+12月壽星入住現折1000，10週年夫妻免費入園

義大世界即將於12月18日邁向十週年囉！為了慶祝開幕10年，義大世界旗下「義大皇家酒店」推出超狂「1218生日快樂」住宿優惠活動，只要是11月或12月的壽星，享當月入住指定房型，直接現折1000元。義大遊樂世界也推出限定十週年活動，即日起至12月31日，與義大相同的當日壽星或結婚滿10週年的夫妻，都可以享有「免費入園」好康優惠，快揪團身邊的壽星親友或十週年夫妻，一同與義大世界歡慶十週年！

今年義大世界的跨年煙火依然會是年度重頭戲。 圖／義大世界臉書粉專

每年南部的跨年重頭戲都會由高雄義大世界舉辦，讓各國或是不同縣市的民眾前來義大世界觀賞煙火秀，這回年末即將迎來義大世界的10歲生日，特地限定推出一系列歡慶活動，像是義大皇家酒店「1218生日快樂」住房專案，11月與12月的壽星都可以當月入住，並享每房現折1000元（每人每日限訂3間）優惠，天蠍、射手與摩羯座的民眾，可以好好把握機會囉；更狂的是若為12月18日的生日壽星於12月18日當日入住，享「完全免費」優惠，包含豪華雙人房免費住一晚與自助Buffet早餐兩客。

12月18日是義大皇家十歲生日，推出11月、12月壽星現折1000與12月18日生日壽星免費住服務。 圖／義大皇家酒店官網

另外「義大遊樂世界」只要身分證生日為12月18日，出示正本證件（健保卡）即可「免費入園」，同時也為了回饋愛情長跑的民眾，結婚滿十週年的夫妻（限民國99年登記結婚的夫妻），出示戶口名簿及有照片之身分證件，即可「雙雙免費入園」。更多超狂10週年慶祝活動，請上義大皇家酒店與義大遊樂世界官網查詢。

義大遊樂世界推當日壽星與10週年夫妻「免費入園」活動。 圖／義大世界官網

義大皇家酒店

電話：07-6568111

地址：840高雄市大樹區學城路一段153號

官網：https://www.edaroyal.com.tw/

大小朋友都適合遊樂的義大世界。 圖／義大世界臉書粉專

延伸閱讀：

．連5天「第二杯半價」開幕慶！ 星巴克「北港門市」雙手合十獨特建築，還推出北港馬克杯

．身分證有G開吃！五星礁溪寒沐酒店推「吃到飽現折300元」