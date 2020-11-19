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北市跨年「7區燈飾」11/28點燈！超美「漂浮草原、微笑方舟」等7裝置一次看

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
北市跨年超美7裝置11/28起至2021/1/1點亮臺北街頭。 圖／觀傳局
北市跨年超美7裝置11/28起至2021/1/1點亮臺北街頭。 圖／觀傳局

即將迎來嶄新的2021年，年末最大盛事之一「臺北最High新年城-2021跨年活動」7大藝術裝置及燈飾確定將於11/28起點亮臺北街頭，場域包括內湖區大湖公園、中正區北門廣場、松山區民生公園、大同區永樂廣場、大安區永康公園、士林區天母運動公園、信義區東門廣場等7大地點。除了燈飾裝置展示外，還有一連6場的周末活動邀請民眾一同享樂。

今年臺北跨年活動強調「相聚」的彌足珍貴，整體裝置與燈飾特別邀請到連續3年獲邀參展荷蘭阿姆斯特丹燈光藝術節的「有用主張」擔任設計統籌，緊扣「和你一起」的互動主題，盼在2020年倒數之際，讓今年因疫情而無法時常見面相聚的朋友，可以走出戶外一起參與，度過感動又難忘的歲末歡聚時光。

內湖區大湖公園「和你一起‧毛孩趴」

直徑5公尺的「青青草原」漂浮在大湖公園內的ㄧ角，挖空的設計讓民眾可以探出頭來產生有趣的互動。 圖／觀傳局
直徑5公尺的「青青草原」漂浮在大湖公園內的ㄧ角，挖空的設計讓民眾可以探出頭來產生有趣的互動。 圖／觀傳局

直徑5公尺的「青青草原」漂浮在大湖公園內的ㄧ角，挖空的設計讓民眾可以探出頭來產生有趣的互動。夜晚時，嵌有LED燈條的裝置成了公園內最耀眼的藝術品，與樹木上的星星燈與染色燈相映成趣，又浪漫又夢幻。此外，11/28下午1時還有「和你一起‧毛孩趴」活動，現場設有寵物市集、愛心領養活動，並邀請到知名寵物營養師及溝通師，還有藝人表演等精彩活動，歡迎民眾攜帶毛小孩來現場一起同樂。

中正區北門廣場「和你一起‧塗鴉趣」

北門廣場巨型愛心裝置「超集愛」以色彩繽紛的透明壓克力片排成愛心形狀，象徵圓滿幸福。 圖／觀傳局
北門廣場巨型愛心裝置「超集愛」以色彩繽紛的透明壓克力片排成愛心形狀，象徵圓滿幸福。 圖／觀傳局

重見天日的北門廣場上豎立一座巨型愛心裝置「超集愛」，以色彩繽紛的透明壓克力片排成愛心形狀，象徵圓滿幸福。白天、黑夜各有不同視覺呈現，上頭還藏有祈福、加油的文字，盼帶給民眾新年「心」好運！12/5下午1時則將舉辦「和你一起‧塗鴉樂」活動，除了有隨興塗鴉、手作體驗及文創市集外，還有不插電音樂趴。

松山區民生公園「和你一起‧聊市啡」

民生公園的「微萌之森」以金屬彎管象徵萌生而出的芽苗，隨風轉動的彩色風洞球，展現大自然生生不息的力量。 圖／觀傳局
民生公園的「微萌之森」以金屬彎管象徵萌生而出的芽苗，隨風轉動的彩色風洞球，展現大自然生生不息的力量。 圖／觀傳局

文藝氣息濃厚的民生公園打造以金屬彎管象徵萌生而出的芽苗藝術裝置，高約5.5公尺的「微萌之森」展現大自然生生不息的力量。夜間投射燈光照明，成為閃爍的搶眼地標！12/6現場將舉辦「和你一起‧聊市啡」活動，融合民生社區獨有的文創氣息舉辦咖啡市集，並邀請到專業咖啡烘培師及咖啡手沖冠軍跟大家分享更多咖啡知識，咖啡控絕對不能錯過的年末活動。 

大同區永樂廣場「和你一起‧玩復古」

永樂廣場裝置物「永樂桃花源」使用木作板雕刻出花、鳥、動物及孩童的立體圖樣，並以永樂市場特有的布料點綴，360度的環型設計從各個角度都能看見不同驚喜。 圖／觀傳局
永樂廣場裝置物「永樂桃花源」使用木作板雕刻出花、鳥、動物及孩童的立體圖樣，並以永樂市場特有的布料點綴，360度的環型設計從各個角度都能看見不同驚喜。 圖／觀傳局

在充滿文化氣息的永樂廣場，裝置物「永樂桃花源」使用木作板雕刻出花、鳥、動物及孩童的立體圖樣，並以永樂市場特有的布料點綴，360度的環型設計從各個角度都能看見不同驚喜。實體活動則於12/12下午2時舉辦「和你一起‧玩復古」活動，現場除設有復古市集，同時也展出歷年「臺北最high新年城」相關照片，一起來回味「那些年我們一起跨過的年」。

大安區永康公園「和你一起‧過耶誕」

永康公園「森友會」則以高低漸變的鳥屋圍繞公園平臺，鳥屋內設有聲音裝置，讓民眾彷彿置身於森林之中。 圖／觀傳局
永康公園「森友會」則以高低漸變的鳥屋圍繞公園平臺，鳥屋內設有聲音裝置，讓民眾彷彿置身於森林之中。 圖／觀傳局

永康公園「森友會」則以高低漸變的鳥屋圍繞公園平臺，鳥屋內設有聲音裝置，讓民眾彷彿置身於森林之中，透過此裝置的有趣互動設計，與民眾一起關心地球的多元面貌。而到了夜晚，整座裝置也會發出LED光芒，整個永康公園充滿驚喜的童趣景色。12/19則有「和你一起‧過耶誕」活動，以親子耶誕市集為特點，邀請兒童家族帶動唱、親子手作DIY外，還有老字號零食品牌「乖乖」及「麻吉貓」將與大家見面，共度難忘的耶誕時光。

士林區天母運動公園「和你一起‧異饗趣」

士林區天母運動公園「和你一起‧異饗趣」 圖／觀傳局
士林區天母運動公園「和你一起‧異饗趣」 圖／觀傳局

天母運動的「動感圈圈」裝置以多個高度240公分的圓形氣球柱狀體圍繞成圈，氣球體上除了有童趣的笑臉圖案，還會伸出小手像是手牽著手共舞般，民眾可以自在穿梭其中，親子同樂。夜晚裝置底部、公園迎賓大道也會投射出LED彩光，勾勒出幸福溫馨的輕鬆氛圍。跨年前夕於12/26舉辦「和你一起‧異饗趣」活動，民眾不只能在草原上野餐，屆時還有結合異國文化特色打造的特色市集。

信義區東門廣場「微笑方舟」

信義區東門廣場「微笑方舟」 圖／觀傳局
信義區東門廣場「微笑方舟」 圖／觀傳局

全臺跨年活動的指標地區信義區打造正能量的「微笑方舟」藝術裝置，以微笑表情為設計發現，讓人一秒忘卻煩惱。另外民眾可以透過拍手的聲響與它互動，是座結合聲光表演且具備休憩功能的藝術裝置。除此之外，市政府廣場周邊也有5種不同主題的燈區，透過燈光藝術替信義商圈注入奇幻意境。

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