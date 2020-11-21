快訊

中捷第2次出狀況 尾軌異常停駛檢修1個多小時恢復行駛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輪椅族、嬰兒車OK！全家一起到台灣三大林場「八仙山遊樂區」享受森林芬多精

聯合新聞網 / 行遍天下
八仙山入口意象寫著仙歷奇境
八仙山入口意象寫著仙歷奇境

【文：行遍天下／圖片提供：林務局東勢林區管理處】

秋天到八仙山國家森林遊樂區走走，八仙山林場日治時期與阿里山、太平山並列為台灣三大林場之一。目前八仙山森林遊樂區也有無障礙設施，包括親水設施和天籟步道

輪椅族、嬰兒車OK　無障礙木棧道享受森林浴

天籟步道是體驗無障礙森林生態旅遊最佳選擇，舒適平坦的木棧道提供行動不便者優質的森林浴服務，包括老人、小孩、推娃娃車的遊客、輪椅使用者皆能利用步道，輕鬆漫遊森林，聆聽潺潺溪水，體驗大自然之美。

天籟步道木棧道平坦舒適，方便無障礙旅客享受森林浴
天籟步道木棧道平坦舒適，方便無障礙旅客享受森林浴

八仙山森林遊樂區有十文溪與佳保溪匯流其間，水源豐沛，有親水泡腳池，為讓遊客享受大自然氣息、觀賞山及溪流之美，在親水區設置無障礙通行步道，讓行動不便的遊客也可以欣賞八仙山美景，享受一段輕鬆愉快的旅程。

八仙山國家森林遊樂區名泉好水，具有豐富的負離子，歡迎大家來八仙山避暑大口森呼吸
八仙山國家森林遊樂區名泉好水，具有豐富的負離子，歡迎大家來八仙山避暑大口森呼吸

快來八仙山天籟步道感受涼爽秋意！
快來八仙山天籟步道感受涼爽秋意！

　

景點介紹

<八仙山國家森林遊樂區

地址：台中市和平區東關路一段200之8號

電話：04-25951214

網址：八仙山國家森林遊樂區

時間：07:00-17:00

門票：全票(假日)150元，非假日入園100元，身心障礙者和一位陪伴者免門票

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 森林遊樂區 阿里山

延伸閱讀

淡水私大傳墜樓 男大生卡一樓木棧道骨折送醫

不能網購座位差 輪椅族看電影好累

秒飛北國美景！全台落羽松特搜，6大「三色肉鬆」秘境精選

閃電颱風來襲！ 墾丁及雙流國家森林遊樂區今休園

相關新聞

緋紅雪花、星空雪花來了！中衛耶誕口罩 這5通路買得到！

新冠肺炎疫情隨著入冬，各國又拉起警報，民眾口罩都戴好戴滿，但一般口罩已無法滿足消費者，還要追求彩色、時尚與花樣，並迎合節...

輪椅族、嬰兒車OK！全家一起到台灣三大林場「八仙山遊樂區」享受森林芬多精

秋天到八仙山國家森林遊樂區走走，八仙山林場日治時期與阿里山、太平山並列為台灣三大林場之一。目前八仙山森林遊樂區也有無障礙設施，包括親水設施和天籟步道。

12／18生日住玩不用錢！義大推11+12月壽星入住現折1000，10週年夫妻免費入園

義大世界即將於12月18日邁向十週年囉！為了慶祝開幕10年，義大世界旗下「義大皇家酒店」推出超狂「1218生日快樂」住宿優惠活動，只要是11月或12月的壽星，享當月入住指定房型，直接現折1000元。義大遊樂世界也推出限定十週年活動，即日起至12月31日，與義大相同的當日壽星或結婚滿10週年的夫妻，都可以享有「免費入園」好康優惠，快揪團身邊的壽星親友或十週年夫妻，一同與義大世界歡慶十週年！

北市跨年「7區燈飾」11/28點燈！超美「漂浮草原、微笑方舟」等7裝置一次看

即將迎來嶄新的2021年，年末最大盛事之一「臺北最High新年城-2021跨年活動」7大藝術裝置及燈飾確定將於11/28起點亮臺北街頭，場域包括內湖區大湖公園、中正區北門廣場、松山區民生公園、大同區永樂廣場、大安區永康公園、士林區天母運動公園、信義區東門廣場等7大地點。除了燈飾裝置展示外，還有一連6場的周末活動邀請民眾一同享樂。

沒春節泡泡！ 陳時中：返台過節一樣檢疫14天「我不會放的」

秋冬專案剛公布，緊縮政策從12月起至明年2月底為止，管制時間經歷農曆春節，衛福部長陳時中今接受「周玉蔻嗆新聞」電台節目專...

秋日最美市集！2020「森山市集」100攤市集、藝文展演免費入場

去年超夯的「森山市集」將於11月28至29日在台南美術館2館二度登場，現場會有近百攤的質感店家、音樂與藝文展演、互動式工作坊，不妨假日就來趟市集小旅行吧！

12月起強制戴口罩場所名單出爐！ 餐廳不用、室內泳池記得戴

國際秋冬疫情蠢動，我11月以來境外移入個案已累積52例，指揮中心終於要在今下午正式公布「秋冬專案」，指揮中心指揮官陳時中...

公館也有聖誕燈海！「2020公館聖誕季」11/28開幕，免費入園時機快筆記

每逢接近年末，全台各地的聖誕節造景、耶誕市集及相關活動都成了民眾關注焦點，除了最猛的新北迪士尼耶誕城、串聯4大商圈與15家百貨的「耶誕玩台北」，如今公館人和學生們又有更近的「2020公館聖誕季」可以開

夯劇《后翼棄兵》「巨型西洋棋」現身花蓮城堡！瑞穗渡假村內打卡對弈

NETFLIX年度夯劇《后翼棄兵》播出後備受好評，順勢誘發劇迷的西洋棋熱潮，如今身在台灣的大家不必像女主角，靠想象在天花板對弈，可以直接到花蓮瑞穗隱藏版「巨型西洋棋」打卡一波！ 天成飯店集團旗下

身分證有「G或7」開吃！國泰萬怡「吃到飽買一送一」，還能爽吃鮭魚十吃

又有身分證對對碰的好康優惠了！台北國泰萬怡酒店於11月底前推出感恩節優惠好康，凡身分證中有英文字母G或數字7，就享有「MJ Kitchen 」買一送一優惠，等於兩人同行一人免費！

「台中捷運」免費搭乘30天！ 路線、票價、旅遊景點懶人包一次大公開

台中新生活正式啟動！耗時高達11年打造的台中捷運（簡稱TMRT）正式試營運了，並推出「免費搭乘一個月」的好康服務，只要於即日起至12月15日止，持有電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）就可以免費爽搭台中捷運，遊遍各站景點美食囉。日前開放試營運搭乘，就創下單日「七萬人次」搶搭的紀錄，現在就由小編為你導覽「台中捷運景點美食懶人包」，包含路線、票價與旅遊推薦，讓你輕鬆體驗台中捷運！

這樣玩才對味！　秋冬「必玩澎湖」的6大理由 一年四季都玩翻

許多人以為澎湖觀光旺季會隨著國際海上花火節的煙花絢麗綻放後，也一同謝幕，漸漸迎來秋冬的旅遊淡季，但是，你知道嗎？其實秋冬玩澎湖才是老行家，已經推行5年的「澎湖秋瘋季」，年年在夏天尾聲隨即端上更豐富、多

熱門新聞

中衛「緋紅雪花」聖誕口罩來了！每盒30片賣300元

晚上雨要來了！三波東北風接力襲台 降雨熱區時段看這

緋紅雪花、星空雪花來了！中衛耶誕口罩 這5通路買得到！

RIMOWA全新專門店正式開幕 夢幻霧粉、墨綠新行李箱都來了！

IG網美必拍！秋季限定雪白花海 全台芒花熱點一次看

麗娜輪首航台南澎湖 澎湖秋冬旅遊不冬眠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。