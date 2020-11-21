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輪椅族、嬰兒車OK！全家一起到台灣三大林場「八仙山遊樂區」享受森林芬多精
【文：行遍天下／圖片提供：林務局東勢林區管理處】
秋天到八仙山國家森林遊樂區走走，八仙山林場日治時期與阿里山、太平山並列為台灣三大林場之一。目前八仙山森林遊樂區也有無障礙設施，包括親水設施和天籟步道。
輪椅族、嬰兒車OK 無障礙木棧道享受森林浴
天籟步道是體驗無障礙森林生態旅遊最佳選擇，舒適平坦的木棧道提供行動不便者優質的森林浴服務，包括老人、小孩、推娃娃車的遊客、輪椅使用者皆能利用步道，輕鬆漫遊森林，聆聽潺潺溪水，體驗大自然之美。
八仙山森林遊樂區有十文溪與佳保溪匯流其間，水源豐沛，有親水泡腳池，為讓遊客享受大自然氣息、觀賞山及溪流之美，在親水區設置無障礙通行步道，讓行動不便的遊客也可以欣賞八仙山美景，享受一段輕鬆愉快的旅程。
景點介紹
<八仙山國家森林遊樂區
地址：台中市和平區東關路一段200之8號
電話：04-25951214
網址：八仙山國家森林遊樂區
時間：07:00-17:00
門票：全票(假日)150元，非假日入園100元，身心障礙者和一位陪伴者免門票
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