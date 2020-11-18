秋日最美市集！2020「森山市集」100攤市集、藝文展演免費入場

去年超夯的「森山市集」將於11月28至29日在台南美術館2館二度登場，現場會有近百攤的質感店家、音樂與藝文展演、互動式工作坊，不妨假日就來趟市集小旅行吧！

台南是許多人熟知的美食古都，但除了吃美食、名勝古蹟踩點外，近期還多了一項新選擇。「森山市集」是以台南的丘陵、平地等地形為意象，搭配南美館高低錯落的階梯安排動線，相當有層次感。透過藝術、建築、影像、音樂、美食的5項元素結合，期望能滿足人們的五感，打造最愜意的生活！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／森山市集臉書粉絲團

活動共有「市集、藝文表演、互動工作坊」三個部分，市集攤位嚴選了123個質感店家，其中特別打造了露天獨立書店，可以邊看書邊搭配氣泡酒的品嚐。另外還有安排電影講座，同時搭配在地台味香腸，打造出不一樣的市集體驗。藝文表演邀請到「海Fun街頭馬戲團隊」與DJ「民生電氣」，慵懶而舒適的曲風也為午後增添不少氛圍。

圖／森山市集臉書粉絲團

台南的秋天相當熱鬧，除了森山市集，同時在台南還有「城市音樂節」、「貴人散步音樂節」等活動。假日若尚未安排，前往台南走走也許是不錯的選擇。

2020森山市集

時間：11月28日至11月29日，14:00-20:00地點：台南市美術館二館(永福路與友愛街廣場)

延伸閱讀：

．全台首個神社市集免費逛！桃園5300坪古蹟「藏仙神社市集」2日快閃，還能穿浴衣拍照

．公館也有聖誕燈海！「2020公館聖誕季」11/28開幕，免費入園時機快筆記