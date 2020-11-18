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公館也有聖誕燈海！「2020公館聖誕季」11/28開幕，免費入園時機快筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「2020公館聖誕季」開放11/28開幕當日、12/19耶誕晚會「免費入園」。圖／臺北旅遊網
「2020公館聖誕季」開放11/28開幕當日、12/19耶誕晚會「免費入園」。圖／臺北旅遊網

每逢接近年末，全台各地的聖誕節造景、耶誕市集及相關活動都成了民眾關注焦點，除了最猛的新北迪士尼耶誕城、串聯4大商圈與15家百貨的「耶誕玩台北」，如今公館人和學生們又有更近的「2020公館聖誕季」可以開逛囉！

圖／自來水園區臉書粉絲團
圖／自來水園區臉書粉絲團

「2020公館聖誕季」將在11/28於臺北自來水園區登場，截至12/31都能以銅板價50元，賞花及爽拍聖誕裝置及璀璨耶誕燈海，主打日夜景觀皆好拍。活動當天下午2點至晚間8點將會舉辦點燈活動，開幕當天免費入園，輕鬆暢遊自來水博物館、觀音山蓄水池及公益攤位，而官方也首度邀請momo mini舉辦親子電影院露天放映會，計劃播放國內外優質兒童電影，超適合作為親子行程半日遊。

此外，12/19當天下午2點到晚上9點，也有聖誕晚會開放一日限定「免費逛」，也預計準備了帽子雜耍秀、管樂表演，為台北人新增一處聖誕打卡景點。

圖／Second Floor Cafe貳樓餐飲臉書專頁
圖／Second Floor Cafe貳樓餐飲臉書專頁

另外貳樓餐飲即日起推出生肖優惠，正好貳樓餐飲公館店日前已重新回歸公館商圈，大家12/4前凡在活動期間集合滿12生肖前到店用餐，即享「整桌7折」優惠。而店家也推出「三合生肖」，生肖湊齊「鼠龍猴」、「牛蛇雞」、「虎馬狗」、「兔羊豬」則享9折，大家手刀提前訂位，就能安排白天吃大餐、晚上逛聖誕季的完美行程囉！

2020公館聖誕季

活動期間：11/28-12/31

活動地點：臺北市中正區思源街1號，近永福橋頭（臺北自來水園區）

開放時間：週二到週四09:00-17:00；週五到週日09:00-20:00（每週一休園）

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公館美食 聖誕節 耶誕市集

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