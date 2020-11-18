夯劇《后翼棄兵》「巨型西洋棋」現身花蓮城堡！瑞穗渡假村內打卡對弈

NETFLIX年度夯劇《后翼棄兵》播出後備受好評，順勢誘發劇迷的西洋棋熱潮，如今身在台灣的大家不必像女主角，靠想象在天花板對弈，可以直接到花蓮瑞穗隱藏版「巨型西洋棋」打卡一波！

圖／瑞穗天合國際觀光酒店Grand Cosmos Resort臉書專頁

天成飯店集團旗下「瑞穗天合國際觀光酒店」占地兩萬坪，憑藉絕美歐風城堡莊園，被譽為「台版迪士尼」、「台版霍格華茲」，加上花東縱谷專屬山水風光，成為不少人心目中頂級度假首選。而飯店也跟上了這波風潮，於園內綠景公園設置了「巨型西洋棋造景」，放大版的黑白兩色國際象棋及棋盤，成為全新打卡點，增添旅遊樂趣。

圖／瑞穗天合國際觀光酒店Grand Cosmos Resort臉書專頁

除了全區遍佈美拍亮點，瑞穗天合國際觀光酒店也以特色「黃金湯」聞名，入冬時期不僅能沐浴在黃金湯泉，也可暢玩全台首座金色水樂園，不論是不是影集粉絲，都可以考慮為自己安排一場超越五星的度假體驗，犒勞犒勞自己囉！

花蓮瑞穗天合國際觀光酒店

地址: 花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

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