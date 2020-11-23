泡湯不用花大錢！ 全台灣12處「免費溫泉」 足湯、公共池通通有

寒冷的冬天配上暖呼呼的溫泉最對味，但是泡溫泉一次動輒幾百元甚至千元，想要常常泡的話其實很傷荷包，天氣暖和了錢包也扁了。今天小編來介紹全台灣各區的免費溫泉，有的提供泡腳池、公共浴池、還有溫泉魚去角質及煮溫泉蛋等，而且有專人維護，給你乾淨的水質、整潔的環境、漂亮的景致，讓你愜意的享受～

北部溫泉

北投硫磺谷泡腳池

硫磺谷泡腳池是位於陽明山國家公園硫磺谷地熱景觀區的免費溫泉，屬於酸性硫磺鹽泉，周圍擁有豐富的火成岩及沉積岩的地質環境，含有豐富的硫化物礦物質，泉水呈現黃白色且帶有硫磺味，是能舒緩關節、對於一些皮膚病有很好的幫助的「白磺」溫泉，溫度大約在40~60度C之間，pH值4~5。泡腳池融入自然景觀設計，在泡腳的同時可以欣賞特別的自然景致，遠離都市塵囂，隱入山林之間～

地點：台北市北投區泉源路77號

開放時間：每週二至週日 8:00-18:00（週一不開放）

★交通：於新北投捷運站搭乘小7、小9、小26公車於彌陀寺站下車即抵達

★附近景點：龍鳳谷、磺溪溫泉步道、北投溫泉博物館

北投復興公園泡腳池

北投復興公園泡腳池。 圖／IG, ericwang590730

在市區內就泡得到免費足湯！離捷運新北投站超近的復興公園泡腳池，屬於酸性硫酸鹽氰化物泉，泉色透明帶點綠色，是「青磺」溫泉，可以促進身體的新陳代謝；水溫50-70度C，pH值1.2~1.6。泡腳池採懷舊復古的設計，有兩大一小的泡腳池，周圍還附有其他設施，兒童遊戲區、溜冰場以及球場等，適合老少咸宜前來的社區型公園，泡完之後還可以沿著健走步道欣賞沿途生態環境～

地點：台北市北投區中和街61號

開放時間：每週二至週日 8:00-18:00

★交通：搭捷運至新北投站後步行約3分鐘即可抵達

北投泉源公園泡腳池園區

北投泉源公園泡腳池園區。 圖／IG, raytv.tw

泉源公園泡腳池園區是台北市第一座免費溫泉，。與復興公園泡腳池同一泉源，溫度約為70度C、pH值1.5左右，亦屬於珍貴的「青磺」溫泉（只有台灣與日本玉川有唷！），對於促進新陳代謝有不錯的效果。比起復興公園較遠且規模較小，因此人數也較少，不想人擠人的朋友們可以前往這唷，相對清幽許多！水溫也較熱些，在冷冷的冬天暖暖腳真是舒服～

地點：台北市北投區珠海路155號

開放時間：每週二至週日 8:00~18:00

★交通：於新北投捷運站搭乘小28公車至泉源公園站即抵達，或步行10-15分鐘

★附近景點：北投公園、北投溫泉博物館、北投露天溫泉、梅庭、北投圖書館

陽明山冷水坑公共溫泉

陽明山冷水坑公共溫泉。 圖／IG, pong_mei

由七星山東麓的岩隙中自然湧出，泉水為地下水間接傳導加熱而成，屬於中性碳酸氫鹽溫泉，因為水溫只有40度Ｃ遠低於其他地方而得此名。此區提供免費的溫泉，有男女分開的日式大眾裸湯以及室外泡腳池一座，不想泡裸湯的旅人們，泡腳池也是你的好選擇～但近日因應疫情實施實名制管制，想前往的朋友們記得攜帶證件唷！且開放時間開改為兩場，注意時間唷～

地點：台北市士林區菁山路101巷170號

開放時間：每日兩場09:00-12:00，13:30-16:30（每月最後一個星期一不開放）

★交通：搭乘公車小15、108遊園公車至冷水坑站下車即抵達

★附近景點：冷坑生態池、冷擎步道落羽松、菁山吊橋、夢幻牛奶湖

陽明山前山公園泡腳池

陽明山前山公園泡腳池。 圖／IG, gplouis4

前山公園總共分為四座，沿途景緻環繞著蓊鬱樹木、小橋流水造景以及花季時綻放的花朵等。而免費溫泉泡腳池位於一號公園內，水溫約70℃，呈現乳白色，帶有硫磺味。除了有免費泡腳池外，亦有免費的大眾湯屋。陽明湖畔圍繞著男女湯屋，泡湯之餘還能相賞陽明湖與紗帽山的美麗景致。連當地人都愛不釋手！三五好友一同前往在涼亭下泡茶聊天，享受這靜謐清幽的免費溫泉～

地點：台北市陽明山建國街7-1號(大眾男湯屋)、紗帽路108-1號(大眾女湯屋)

開放時間：24小時

＊男女公共浴室每場開放時段室內容留人數最高為25人，如果人數已滿，請民眾於浴室外耐心等候

★交通：搭乘公車小15、108至冷水坑服務站即可抵達

★附近景點：陽明山國家公園、陽明山中山樓、草山行館

新北金山社寮公共泡湯池

新北金山社寮公共泡湯池。 圖／新北市金山區公所

說到免費溫泉，一定要介紹金山溫泉！來自大屯山的地熱，造就海底溫泉、硫磺泉、碳酸泉和鐵泉四種泉質，且擁有最多的免費溫泉，例如：最廣為人知的金包里溫泉公共浴室、磺港社區溫泉浴池、豐漁社區溫泉浴池等。但小編今天要告訴你的是擁有「個人湯」的社寮公共泡湯池，屬於含鐵氯化物硫酸鹽泉、pH值約5.4，男女湯內各有四個小溫泉池，一池只能一人進入！木造的建築設計打造出濃厚的日式風情，也有戶外泡腳池讓你享受時光～

地址：新北市金山區磺清路108巷內

開放時間：

冬季（11/1~5/31）05:00-09:00，16:00-20:00

夏季（6/1~10/31）05:00-09:00，17:00-21:00

★交通：

1.於淡水捷運站／基隆火車站搭乘兩地對開的淡水公車863至磺港大橋下車，往磺清大橋步行約10分鐘即可抵達

2.搭基隆客運862於金山郵局站下車，往磺清大橋步行15-20分鐘即可抵達

3.台北轉運站搭乘1815號公車於社寮站下車，步行約1分鐘即可抵達

★附近景點：金山青年活動中心、金山海水浴場、獅頭山公園、金山清水溼地

桃園市羅浮溫泉

桃園市羅浮溫泉。 圖／桃園觀光導覽網

位於桃園山區的羅浮溫泉，可搭乘接駁車前往。泉質為中偏鹼性的碳酸氫鈉泉（俗稱美人湯），無色透明，屬於37.3度C的低溫溫泉。位在羅浮泰雅故事公園內，除了可以免費泡腳外，公園內還有原住民表演、文化創意市集、文化體驗區和泰雅在地特色美食等，融合羅浮地區的泰雅原住民文化，另外，大眾池預計於年底完工。冬季前往時不但能泡腳消除疲勞還能賞櫻及山林美景，非常適合全家大小一同前往～

地址：桃園市復興區5鄰140號

開放時間：10:00-17:00（週二休園）

★交通：自行開車

★停車費用：免費～$50不等

★附近景點：義興吊橋、小烏來天空吊橋、新溪口吊橋

宜蘭礁溪湯圍溝公園

宜蘭礁溪湯圍溝公園。 圖／IG, betty_s_handmade

位在礁溪最熱鬧區域的湯圍溝公園，又名燒水溝，不但交通方便，周邊還有許多礁溪在地美食、伴手禮店，即使是晚上也相當熱鬧。除了提供免費戶外泡腳池外，還設有男女公共浴池、檜木湯屋以及收費80元的溫泉魚吃腳皮去角質。泡在暖呼呼的溫泉水裡，整個人也跟著暖了起來～泡完之後可以逛逛兩側的店家，在涼亭坐坐，或是喝杯咖啡之後再前往下個景點～

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號

開放時間：

週一至週四8:00-12:30，13:00-23:00

週五至週日8:00-12:30，13:00-24:00

★交通：搭火車、首都客運或噶瑪蘭客運於礁溪火車站下車

★附近景點：五峰旗風景區、跑馬古道、龍潭湖、猴硐瀑布

宜蘭清水地熱公園泡腳池

宜蘭清水地熱公園泡腳池。 圖／IG, huangsfilm

從遠處看去就能見到裊裊白煙，早期是中油工作站，70年代曾在此地鑽井探勘，開發出台灣第一座的地熱發電廠，爾後改為觀光景點。園區內有農產品販賣區（多販售熟食），也提供竹簍免費租借。園內規劃完善，分區煮溫泉蛋及免費泡腳，泉水顏色微黃帶硫磺味，是鹼性泉，水溫可達95℃以上。溫泉蛋、帶皮玉米、玉米筍、筊白筍和地瓜等是相當受歡迎的煮食項目，在等待煮熟時間可先至泡腳池泡腳。這裡相當適合親子假日出遊～

地址：宜蘭縣大同鄉三星路8段501巷139號

開放時間：0900-1700（農曆除夕休園一日）

★交通：自行開車前往

★停車費用：停車費小客車50元，機車20元

中部溫泉

台中谷關溫泉公園

台中谷關溫泉公園。 圖／IG, richya168

提供免費泡腳池給遊客泡腳，廣場角落放置了七隻泡湯熊公仔，名為「谷關七雄」。溫泉文化館就在附近（也是遊客中心），裡頭除了溫泉知識、展示泰雅族文物、提供泰雅族服飾體驗以及特色造景讓你拍照打卡。外頭有泡腳區，而且水質超清澈，其中一池為純溫泉泡腳池，另外兩池裡面有溫泉魚，幫你吃掉老廢角質～園區內的綠化造景相當美麗，亦有許多遊客會帶著野餐墊在這邊泡腳及野餐，是非常愜意的親子景點！

地址：臺中市和平區東關路一段102號

開放時間：08:30 – 17:30

★交通：

1. 搭臺鐵至豐原站下後，轉搭豐原客運207（往谷關）至谷關站下

2.搭高鐵至台中站，轉搭豐原客運153線至谷關站下

★附近景點：和平谷關郵局

南部溫泉

屏東四重溪溫泉公園

屏東四重溪溫泉公園。 圖／jay_bit_of_life

在日據時代就已開發，充滿日式風情，與北投溫泉、草山溫泉及關子嶺溫泉，並列為台灣四大名泉，是台灣最南邊的溫泉，水質屬鹹性之碳酸泉，無色無臭，亦可飲用。每年11月結合藝術燈飾推出的溫泉季，漂亮的造景吸引眾多遊客前來，你一定要來欣賞一次！目前在溫泉公園內有泡腳池，附近還有免費公共浴室，不論是當地居民還是遊客都喜愛。

地址：屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷30-10號（四重溪溫泉公園）／文化路1號（四重溪公共浴室）

開放時間：24小時（足湯週二不開放），公共湯屋－06:00-08:00，10:00-22:00

★交通：

1. 搭台鐵至高雄站或搭高鐵至左營站，轉搭中南、高雄客運（往鵝鑾鼻）至車城站下

2. 搭台鐵至屏東站，轉搭屏東客運（往恆春）至車城站下

★附近景點：白猴瀑布、玉泉寺、國立海洋生物博物館

東部溫泉

花蓮安通溪畔溫泉池

花蓮安通溪畔溫泉池。 圖／IG, jw_roadtrip

位於花蓮縣玉里鎮的安通溫泉，距離市區僅約8公里，沿著台30線玉長公路即可抵達。泉質為硫酸鹽氯化物泉，透明的泉水帶有硫化氫的味道，溫度約66度C，與紅葉溫泉以及瑞穗溫泉並列縱谷三大溫泉。從日據時代開始，安通溫泉就是泡湯勝地。玉里鎮公所在安通溪畔闢建露天溫泉池，供民眾免費使用，在寒冬之中浸泡在溫暖的溫泉中，不但水質乾淨、設備新穎、四周還環繞著青山綠水，在這世外桃源泡湯真是太享受～

地址：安通溪畔溫泉渡假村的後面（導航：花蓮縣玉里鎮溫泉37號）

開放時間：24小時

★交通：自行開車

★附近景點：安通越嶺古道

泡湯再也不用花大錢啦～而且一毛錢都不用就能泡爽爽！一邊泡腳一邊享受周圍綠意的風景，或是一邊煮著溫泉蛋，等著之後品嚐；也可以來點去角質spa，讓魚咬腳ㄚ後的皮膚很光滑～而且最棒的是，有些搭個捷運就到了！這冬天就來蒐集全台免費溫泉吧！

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