身分證有「G或7」開吃！國泰萬怡「吃到飽買一送一」，還能爽吃鮭魚十吃

在新北耶誕城開城後，板橋就會越來越熱鬧，然而每年總是在各個打卡點鑽來鑽去，你曾想過從高空中望下去又是怎麼樣的風景嗎？ReadyGo找了幾間景觀餐廳讓你在聖誕節時，除了感受濃濃的耶誕氣息，也能從不同角度去欣賞板橋的風景！

2020-11-11 10:58