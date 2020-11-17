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身分證有「G或7」開吃！國泰萬怡「吃到飽買一送一」，還能爽吃鮭魚十吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台北國泰萬怡酒店 MJKITCHEN 推買一送一感恩優惠。 圖／台北國泰萬怡酒店提供
台北國泰萬怡酒店 MJKITCHEN 推買一送一感恩優惠。 圖／台北國泰萬怡酒店提供

又有身分證對對碰的好康優惠了！台北國泰萬怡酒店於11月底前推出感恩節優惠好康，凡身分證中有英文字母G或數字7，就享有「MJ Kitchen 」買一送一優惠，等於兩人同行一人免費！

慶祝11月感恩節，台北國泰萬怡酒店順勢推出相關優惠，凡是民眾身分證中含英文字母G或是數字7，即可享有「MJ Kitchen」自助餐廳平日午餐吃到飽買一送一的優惠，第二人只需負擔一成服務費即可。以原價1080元來算，兩人同行平日午餐吃到飽加服務費，一人只要648元，平日晚餐也只需要負擔768元，優惠相當划算，還能吃到國泰萬怡10月份推出的期間限定料理「mj魚百匯」，主打鮭魚十吃，愛吃鮭魚的饕客千萬要把握！

國泰萬怡10月推「mj魚百匯」，主打鮭魚十吃。 圖／國泰萬怡
國泰萬怡10月推「mj魚百匯」，主打鮭魚十吃。 圖／國泰萬怡

除了自助餐優惠外，為因應即將到來的感恩節而推出的「爐烤蒜香火雞」已開賣，以主廚嚴選5公斤火雞，佐以獨門蒜香秘方醃製，再細火爐烤4小時而成的美味；帶有淡淡的蒜香風味，加上火雞肉嫩而不柴的口感，喜歡派對聚餐的你絕對不能錯過，單隻2999元。另推「火雞禮籃組」包含特製腐乳醬、椒鹽、法國長棍麵包、松露紅藜麥馬鈴薯泥等料理，每組4299元。

國泰萬怡「爐烤蒜香火雞」開賣，細火爐烤4小時而成的美味，單隻購買2999元。 圖／國泰萬怡
國泰萬怡「爐烤蒜香火雞」開賣，細火爐烤4小時而成的美味，單隻購買2999元。 圖／國泰萬怡

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