快訊

1500萬劑新冠疫苗到手！我首度成功直洽藥廠取得疫苗

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

【2021請假攻略】追曙光、環島...2021七個連假旅遊玩法＋連放11天休法

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／gg_______1, Instagram；Tripbaa趣吧！自由行專家）
（圖／gg_______1, Instagram；Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021的國定假日有好多天~七個不同的 2021連假旅遊玩大公開，無論是長程短程還是上山下海通通有。小編幫大家整理了請假行事曆，趕快跟公司卡位休假，搶先預定各地行程、旅宿，用2021連假把平常沒玩到的玩起來！

▲2021請假攻略。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲2021請假攻略。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021元旦連假玩法推薦

全台夜衝追曙光

▲2021元旦連假玩法推薦-二寮迎曙光。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲2021元旦連假玩法推薦-二寮迎曙光。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021元旦從1/1(五)放到1/3(日)，新的一年就用最熱血的方式來迎接，夜衝、追曙光、參加跨年晚會都是很不錯的選擇。全台有不少地方適合追曙光，像是：新北貢寮、宜蘭太平山、嘉義阿里山、台南二寮、台東東河等...此外在今年的12/31國民天后阿妹，將回台東開唱民眾可免費入場，現在就提早為自己安排個台東跨年行吧！

2021春節連假玩法推薦

春節環島旅遊

▲2021春節連假玩法推薦-阿里山小火車。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲2021春節連假玩法推薦-阿里山小火車。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021春節連假一路從2/10(三)放到2/16(二)，請2/8、2/9就可以連放11天。11天連假要做什麼呢？小編推薦大家去環島！無論你是上山下海派、網美打卡派、還是休閒度假派，都可以把握這個2021最長的連假讓身心放鬆一下。

說到利用過年假期環島旅行拍美照，春節旅行最好拍的景致莫過於粉嫩的櫻花，櫻花帶著浪漫又溫暖的氣息彷彿在用自己的方式迎新春。若能和家人、情人坐在櫻花樹下野餐，享受一下春意美好也挺不錯的，跟著小編一起點點連結看看台灣賞櫻好去處～

2021二二八連假玩法推薦

宜蘭太平山

▲2021二二八連假玩法推薦-宜蘭太平山。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲2021二二八連假玩法推薦-宜蘭太平山。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

二二八連假小編推薦你到宜蘭走走，宜蘭有許多超好拍照的景點像是：抹茶山、粉鳥林、渭水之丘、幾米廣場...想慢活旅行的朋友小編推薦你2021二二八連假可以在太平山上度過，太平山的見晴古道、森林蹦蹦車、太平山神社和鳩之澤溫泉都是太平山很經典的必去景點。

2021兒童清明連假玩法推薦

免裝備露營活體驗

▲2021兒童清明連假玩法推薦-免裝備露營活體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲2021兒童清明連假玩法推薦-免裝備露營活體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021兒童節清明節連假從4/2(五)放到4/5(一)，趁氣溫稍微回暖還不算太熱的時候為適合去露營了。但露營新手會碰到的第一個問題就是沒器材設備，就算有可能也不會搭。所以免裝備、免自行搭收帳的懶人露營就是最適合新手小白的選擇啦！先愛上露營那種和大自然相處的感覺，以後想挑戰野營或者自己買帳篷也會比較有心得和方向。

2021端午連假玩法推薦

在地玩法-農村廚房、水上活動

2021端午連假從6/12(六)放到6/14(一)，三天連假說長不長說短不短，小編覺得不想跑太遠的朋友可以安排一些農村廚房體驗或水上活動，減少連假走透透的舟車勞頓，到附近的城市、鄉村走走安排一些特殊玩法深度享受在地風情吧！

農村廚房體驗介紹

▲2021端午連假玩法推薦-頭城農場農村廚房體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲2021端午連假玩法推薦-頭城農場農村廚房體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

食農教育是國外很流行的深度旅遊方式，從農場到餐桌認識食物的生產與種植過程，透過製作料理了解當地特色的飲食文化。兒童節連假帶著孩子去認識食物是怎麼來的，親自體驗時材摘採與製作，藉以了解惜食和感恩大地的重要性。

Farm to Table讓你體驗到的不只是地方飲食特色，還有鄉村滿滿的人情味，返璞歸真享受山海大地好滋味吧！

水上活動介紹

▲2021端午連假玩法推薦-龍洞SUP立槳。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲2021端午連假玩法推薦-龍洞SUP立槳。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

端午節象徵夏天的開始，每一個夏天就像再一次的青春，和三五好友一起去划獨木舟、玩SUP立槳、潛水吧！跳到水裡享受大海的沁涼消暑和心靈的自由幸福，用最有活力的方式來迎接充滿能量的夏天。

2021中秋連假玩法推薦

澎湖離島旅行

▲2021中秋連假玩法推薦-體驗潛水郵寄。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲2021中秋連假玩法推薦-體驗潛水郵寄。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021中秋連假從9/18(六)放到9/21(二)，四天連假去離島剛剛好~小編推薦大家來澎湖走走，盡情享受跳島、水上活動、機車夜遊的趣味，到了離島最美味的海鮮不可少，到海洋牧場體驗釣魚、烤牡蠣也是很在地的玩法呦！不想人擠人的話也可以考慮在澎湖的無人島沙灘野營，享受以大地為床、星空帷幕，讓海聲伴你入眠的浪漫感動。

2021國慶連假玩法推薦

秋季賞花之旅

▲2021國慶連假玩法推薦-金瓜石地質公園。（圖／gg_______1, Instagram）
▲2021國慶連假玩法推薦-金瓜石地質公園。（圖／gg_______1, Instagram）

2021國慶連假從10/9(六)放到10/11(一)，小編推薦大家賞花去。10月份天氣涼爽到戶外來個輕旅行不會大汗淋漓非常舒服，韭菜花、菊花、芒花依序綻放美麗又好拍。小編推薦大家可以到新北市的金瓜石地質公園賞芒草，看完芒草還可以順便安排一個九份鐵道小旅行呢！

想知道更多旅遊資訊，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

連假 露營 水上活動

延伸閱讀

哏圖爭議 李孟諺：沒網軍國家隊

太平山森鐵復駛方案曝光 擬採762軌距、原路線重現風光

為牛肉麵、小編風波赴立院報告？丁怡銘：審慎思考

「鬼滅」配音事件木棉花小編認內部有疏失　揭未選用鍾明軒原因

相關新聞

大直美麗華Ｘ綠美丘「金色耶誕市集」12/18登場！ 50攤美食文創攤位＋誠品市集超好逛

即將邁入12月，耶誕氣息越是濃厚！大直商圈今年耶誕前夕熱鬧非凡，日前剛落幕的「享樂生活節」60家攤位+6大主題市集吸引滿滿人潮，緊接著大直美麗華百貨則宣布與綠美丘合作，推出耶誕市集「金色耶誕市集」，將於12/18登場，從耶誕一路high翻到跨年連假！

「臺北燈節」開展時間曝！5大主題燈區＋光雕秀，還有跳舞的牛神主燈好吸睛

2021臺北燈節展期要出爐囉！這回號稱「史上第一個會跳舞的主燈」，將於2021年2月26日在台北萬華正式開展，並於3月7日結束，主題活動將規劃踩街嘉年華、舞台主題表演與宮廟祈褔活動等，保證帶給大家滿滿的「艋舺味」。

「黑五」房價！大直英迪格72小時快閃 效期至明年228

感恩節過後的第一個星期五，是歐美俗稱的「黑色星期五」（黑五），由於許多家庭會從這天起開始採購耶誕節禮品，因此商家多會趁勢...

【2021請假攻略】追曙光、環島...2021七個連假旅遊玩法＋連放11天休法

2021的國定假日有好多天~七個不同的 2021連假旅遊玩大公開，無論是長程短程還是上山下海通通有。小編幫大家整理了請假行事曆，趕快跟公司卡位休假，搶先預定各地行程、旅宿，用2021連假把平常沒玩到的玩起來！

北市「新旅遊補助」QA懶人包一次看！可用新年春節，每房現折1000元

北市新第三波旅遊補助如何申請Q&A搶先看！台北市政府已於11月24日公布「台北加碼GO」活動，時間為今年12月至明年3月，分別為自由行與團體客辦法。自由行的旅客補助將從2020年12月24日至2021年3月7日，補助10萬名遊客，每房每晚可直接現抵1000元住宿費，補助條件包含限制平日使用，從週日至週四皆可辦理折抵，國定假日則不可使用，且每張身分證本人限用一次；而團體客補助將提早至2020年12月1日開跑，活動預計至2021年3月7日，預計補助10萬名團體客，旅行社折抵每名旅客1000元住宿費，補助條件限制須入住北市合法旅宿業兩天一夜、在北市用一餐，且每日至少造訪2處北市商圈、夜市或指定觀光景點。

免費新景點！2500坪日式「南港瓶蓋工廠」12月開放　市集、展覽進駐文青必衝

南港又有新景點了！繼今年開幕的臺北流行音樂中心後，近2500坪的「南港瓶蓋工廠」將於12/5對外開放，園區內保有完整日式建築，如檜木屋頂的倉庫、挑高的廠房，深具歷史價值，未來開放後將作為文創市集、展覽、戶外音樂會等場地，替南港再增添一處休閒場域。

台中超萌「寶可夢遊樂園」4打卡點免費拍！皮卡丘摩天輪、旋轉木馬聖誕樹必收服

最新寶可夢打卡景點要收服！近期有座「寶可夢遊樂園」登陸新光三越台中中港店，現場不僅有高達6米的巨型皮卡丘，還有顯眼的「旋轉木馬聖誕樹」、「皮卡丘摩天輪」、「精靈球熱氣球」，打造4大超萌必拍，寶可夢迷快

泡湯不用花大錢！ 全台灣12處「免費溫泉」 足湯、公共池通通有

寒冷的冬天配上暖呼呼的溫泉最對味，但是泡溫泉一次動輒幾百元甚至千元，想要常常泡的話其實很傷荷包，天氣暖和了錢包也扁了。今天小編來介紹全台灣各區的免費溫泉，有的提供泡腳池、公共浴池、還有溫泉魚去角質及煮溫泉蛋等，而且有專人維護，給你乾淨的水質、整潔的環境、漂亮的景致，讓你愜意的享受～

好市多黑色購物節開跑 主打82吋電視、金條十盎司

美式賣場好市多（COSTCO）「黑色購物節」從今（23）日開跑，總計為期7天，業者宣布提早營業，23~26日提早至9點營業，27~29日早上8點就開門營業，今天9點不到已有民眾排隊等候。

好市多黑色購物週首日優惠公開！大電視、洗碗機、金條、尿布全都有

Costco好市多黑色購物週將於11月23日開跑，為期一週一路推出特惠到11月29日，稍早已經搶先在Costco App...

緋紅雪花、星空雪花來了！中衛耶誕口罩 這5通路買得到！

新冠肺炎疫情隨著入冬，各國又拉起警報，民眾口罩都戴好戴滿，但一般口罩已無法滿足消費者，還要追求彩色、時尚與花樣，並迎合節...

輪椅族、嬰兒車OK！全家一起到台灣三大林場「八仙山遊樂區」享受森林芬多精

秋天到八仙山國家森林遊樂區走走，八仙山林場日治時期與阿里山、太平山並列為台灣三大林場之一。目前八仙山森林遊樂區也有無障礙設施，包括親水設施和天籟步道。

熱門新聞

爆買的氣氛快來了！ 好市多黑色購物週第3天優惠登場

知名景點不厭亭地上現紅漆7大字 網友傻眼：醜死了！

頭份上空白雲狀似佛祖 見者嘖嘖稱奇

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

周五東北季風南下 吳德榮：周六晚起低溫下探14度

周五強冷空氣南下 最冷時間點在下周一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。