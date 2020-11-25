【2021請假攻略】追曙光、環島...2021七個連假旅遊玩法＋連放11天休法

2021的國定假日有好多天~七個不同的 2021連假旅遊玩大公開，無論是長程短程還是上山下海通通有。小編幫大家整理了請假行事曆，趕快跟公司卡位休假，搶先預定各地行程、旅宿，用2021連假把平常沒玩到的玩起來！

▲2021請假攻略。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021元旦連假玩法推薦

全台夜衝追曙光

▲2021元旦連假玩法推薦-二寮迎曙光。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021元旦從1/1(五)放到1/3(日)，新的一年就用最熱血的方式來迎接，夜衝、追曙光、參加跨年晚會都是很不錯的選擇。全台有不少地方適合追曙光，像是：新北貢寮、宜蘭太平山、嘉義阿里山、台南二寮、台東東河等...此外在今年的12/31國民天后阿妹，將回台東開唱民眾可免費入場，現在就提早為自己安排個台東跨年行吧！

2021春節連假玩法推薦

春節環島旅遊

▲2021春節連假玩法推薦-阿里山小火車。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021春節連假一路從2/10(三)放到2/16(二)，請2/8、2/9就可以連放11天。11天連假要做什麼呢？小編推薦大家去環島！無論你是上山下海派、網美打卡派、還是休閒度假派，都可以把握這個2021最長的連假讓身心放鬆一下。

說到利用過年假期環島旅行拍美照，春節旅行最好拍的景致莫過於粉嫩的櫻花，櫻花帶著浪漫又溫暖的氣息彷彿在用自己的方式迎新春。若能和家人、情人坐在櫻花樹下野餐，享受一下春意美好也挺不錯的，跟著小編一起點點連結看看台灣賞櫻好去處～

2021二二八連假玩法推薦

宜蘭太平山

▲2021二二八連假玩法推薦-宜蘭太平山。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

二二八連假小編推薦你到宜蘭走走，宜蘭有許多超好拍照的景點像是：抹茶山、粉鳥林、渭水之丘、幾米廣場...想慢活旅行的朋友小編推薦你2021二二八連假可以在太平山上度過，太平山的見晴古道、森林蹦蹦車、太平山神社和鳩之澤溫泉都是太平山很經典的必去景點。

2021兒童清明連假玩法推薦

免裝備露營活體驗

▲2021兒童清明連假玩法推薦-免裝備露營活體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021兒童節清明節連假從4/2(五)放到4/5(一)，趁氣溫稍微回暖還不算太熱的時候為適合去露營了。但露營新手會碰到的第一個問題就是沒器材設備，就算有可能也不會搭。所以免裝備、免自行搭收帳的懶人露營就是最適合新手小白的選擇啦！先愛上露營那種和大自然相處的感覺，以後想挑戰野營或者自己買帳篷也會比較有心得和方向。

2021端午連假玩法推薦

在地玩法-農村廚房、水上活動

2021端午連假從6/12(六)放到6/14(一)，三天連假說長不長說短不短，小編覺得不想跑太遠的朋友可以安排一些農村廚房體驗或水上活動，減少連假走透透的舟車勞頓，到附近的城市、鄉村走走安排一些特殊玩法深度享受在地風情吧！

農村廚房體驗介紹

▲2021端午連假玩法推薦-頭城農場農村廚房體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

食農教育是國外很流行的深度旅遊方式，從農場到餐桌認識食物的生產與種植過程，透過製作料理了解當地特色的飲食文化。兒童節連假帶著孩子去認識食物是怎麼來的，親自體驗時材摘採與製作，藉以了解惜食和感恩大地的重要性。

Farm to Table讓你體驗到的不只是地方飲食特色，還有鄉村滿滿的人情味，返璞歸真享受山海大地好滋味吧！

水上活動介紹

▲2021端午連假玩法推薦-龍洞SUP立槳。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

端午節象徵夏天的開始，每一個夏天就像再一次的青春，和三五好友一起去划獨木舟、玩SUP立槳、潛水吧！跳到水裡享受大海的沁涼消暑和心靈的自由幸福，用最有活力的方式來迎接充滿能量的夏天。

2021中秋連假玩法推薦

澎湖離島旅行

▲2021中秋連假玩法推薦-體驗潛水郵寄。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

2021中秋連假從9/18(六)放到9/21(二)，四天連假去離島剛剛好~小編推薦大家來澎湖走走，盡情享受跳島、水上活動、機車夜遊的趣味，到了離島最美味的海鮮不可少，到海洋牧場體驗釣魚、烤牡蠣也是很在地的玩法呦！不想人擠人的話也可以考慮在澎湖的無人島沙灘野營，享受以大地為床、星空帷幕，讓海聲伴你入眠的浪漫感動。

2021國慶連假玩法推薦

秋季賞花之旅

▲2021國慶連假玩法推薦-金瓜石地質公園。（圖／gg_______1, Instagram）

2021國慶連假從10/9(六)放到10/11(一)，小編推薦大家賞花去。10月份天氣涼爽到戶外來個輕旅行不會大汗淋漓非常舒服，韭菜花、菊花、芒花依序綻放美麗又好拍。小編推薦大家可以到新北市的金瓜石地質公園賞芒草，看完芒草還可以順便安排一個九份鐵道小旅行呢！

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