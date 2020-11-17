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「台中捷運」免費搭乘30天！ 路線、票價、旅遊景點懶人包一次大公開

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
台中捷運試營運，為期一個月（至12月15日止）的免費搭乘活動開跑囉！ 圖／台中捷運臉書粉專
台中捷運試營運，為期一個月（至12月15日止）的免費搭乘活動開跑囉！ 圖／台中捷運臉書粉專

台中新生活正式啟動！耗時高達11年打造的台中捷運（簡稱TMRT）正式試營運了，並推出「免費搭乘一個月」的好康服務，只要於即日起至12月15日止，持有電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）就可以免費爽搭台中捷運，遊遍各站景點美食囉。日前開放試營運搭乘，就創下單日「七萬人次」搶搭的紀錄，現在就由小編為你導覽「台中捷運景點美食懶人包」，包含路線、票價與旅遊推薦，讓你輕鬆體驗台中捷運！

18個車站，票價20元起

目前開通的綠線，又被稱為「小綠綠車廂」，可乘載超過500名的乘客，平日尖峰時間大約5分鐘一班，離峰時間則為8分鐘一班，至於假日統一為約每8分鐘一班。全線有約16.71公里，總共有18個車站，頭尾站為北屯總站與高鐵台中站，全部站別為北屯總站、舊社、松竹、四維國小、文心崇德、文心中清、文華高中、文心櫻花、市政府、水安宮、文心森林公園、南屯、豐樂公園、大慶、九張犁、九德、烏日及高鐵台中站。全站坐完只需要35分鐘左右喔，未來票價最低僅為20元，兩公里會增加5元，最多從頭坐到尾也只需50元。

台中捷運綠線路線圖。 圖／台中捷運官網
台中捷運綠線路線圖。 圖／台中捷運官網

北屯三站：親臨萬坪公園「米奇樹」

萬坪公園是台中北屯的重劃區，近年因政府的細緻規劃，打造「都市後花園」，遍佈滿滿的綠地與樹林，非常舒適愜意，尤其近年一顆百年芒果樹因為形狀激似「米奇」，所以一砲而紅，成為許多遊客美拍的打卡夯點。往年要前往，都必須自駕或公車，這回若是到北屯總站，步行約15分鐘，或到松竹站，步行約10分鐘，最快透過舊社站，步行僅約7分鐘，即可抵達「米奇樹」囉！另外北屯總站也臨近「大坑6號步道」，全程只有1.7公里，適合親子同樂體驗步道樂趣。

「米奇樹」成為台中旅遊打卡夯點之一。 圖／IG網友danright222授權
「米奇樹」成為台中旅遊打卡夯點之一。 圖／IG網友danright222授權

水安宮站：鍋物燒肉琳瑯滿目

顧名思義，位於南屯區一帶的水安宮站外就是三府王爺廟「水安宮」，每年都會舉辦歡慶或祈福活動，供奉三府王爺、遊巡王爺、五路財神、福德正神、月老星君、文昌帝君與天上聖母等，很適合前來參拜；至於美食則有不可或缺的「吃茶三千」，是用台中老宅風格打造的文青手搖飲，店內主打所有茶飲都是新鮮現翠，且有獨創的空中花園，一杯飲料65元起，從水安宮外只需步行4分鐘；除此之外，此處燒肉與鍋物餐廳眾多，像是必吃的屋馬燒肉文心店與燒肉眾精緻炭火燒肉文心店，火鍋則有無老鍋與鼎王麻辣鍋。以上皆可以步行抵達，絕對吃貨控必去的站點之一。

水安宮供奉三府王爺、遊巡王爺、五路財神、福德正神、月老星君、文昌帝君與天上聖母等，很適合前來參拜。 圖／水安宮官方網站
水安宮供奉三府王爺、遊巡王爺、五路財神、福德正神、月老星君、文昌帝君與天上聖母等，很適合前來參拜。 圖／水安宮官方網站

吃茶三千主打現萃手搖飲。 圖／吃茶三千臉書粉專
吃茶三千主打現萃手搖飲。 圖／吃茶三千臉書粉專

鼎王麻辣鍋以麻辣系列與肉品為主打。 圖／鼎王臉書粉專
鼎王麻辣鍋以麻辣系列與肉品為主打。 圖／鼎王臉書粉專

市府站：世界第九大新地標「台中歌劇院」

被喻為「全球最難蓋」的建築奇蹟台中歌劇院，是由日本頂級建築大師伊東豐雄設計、台灣麗明建築團隊打鑿完成，是台中旅遊必去的景點之一，這裡也常舉辦各式歌劇與音樂文藝等活動，周遭的街景更為許多遊客美拍的地方之一。歌劇院室內分為大中小的劇院空間，可容大超過3000名的觀眾，除此之外，還有小型戶外劇場與空中花園可以遊憩。附近還有蔦屋書店與秋紅谷廣場。從市府站步行約8分鐘即可抵達。

台中歌劇院室內室外都好拍。 圖／記者陳信儒攝
台中歌劇院室內室外都好拍。 圖／記者陳信儒攝

南屯站：台灣美術館＋草悟道廣場

國立台灣美術館是台灣唯一國家級別的美術館，也擁有「亞洲最大美術館之一」的美名，佔地約三公頃，時常舉辦各式與文藝相關的展覽，因此吸引不少愛好美術、設計、攝影等美學的民眾前往賞析；草悟道廣場近年來已成為年輕人或親子假日必訪的景點之一，有超過3公里的綠園道走廊，假日時常也會舉辦市集活動與品牌實體活動，還有「讀書控」喜愛的誠品書局，不論想要享用美食、下午茶或在草地上野餐玩耍，都是很棒的選擇，上述兩景點，從南屯站步行約20分鐘。附近還有審計新村與好市多Costco台中店。

館內舉辦著各式展覽與解說活動。 圖／台灣美術館臉書粉專
館內舉辦著各式展覽與解說活動。 圖／台灣美術館臉書粉專

草悟道。 圖／Wikipedia
草悟道。 圖／Wikipedia

「台中捷運TMRT」試營運活動

簡介：全線有約16.71公里，總共有18個捷運站，頭尾站為北屯總站與高鐵台中站，全部站別為北屯總站、舊社、松竹、四維國小、文心崇德、文心中清、文華高中、文心櫻花、市政府、水安宮、文心森林公園、南屯、豐樂公園、大慶、九張犁、九德、烏日及高鐵台中站。

試營運活動：即日起至12月15日止，持有電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可免費搭乘台中捷運。

臉書粉專：https://www.facebook.com/tmrt.com.tw/?ref=page_internal

台中捷運綠線票價一覽表。 圖／台中捷運官網
台中捷運綠線票價一覽表。 圖／台中捷運官網

圖／台中捷運臉書粉專
圖／台中捷運臉書粉專

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