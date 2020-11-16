免跑中南部！台北南港麗山公園「落羽松秘境」變色了，還能順遊雙心跳石步道

台北人的休憩據點再升級！每逢秋冬登場的「三色落羽松美景」吸引許多人跑到中南部搶拍，其實南港「麗山農民廣場」內也隱身一處落羽松秘境，近期已悄然變色，大片綠色羽葉逐漸染上金黃、橘紅，為在地增添鮮艷色彩。

圖／台北市政府工務局大地工程處官網

位於南港四分溪畔的「麗山農民廣場」種有一片落羽松，目前正積極由綠轉紅中，夕陽落日餘暉時則像為林木披上一層迷人的閃亮外衣，漫步樹下盡顯浪漫。而全盛期時也有望不出台北，就能輕鬆賞見療癒的楓紅美景，屆時勢必攻佔南港民眾各大社群版面。

圖／台北市政府工務局大地工程處官網

此外，景點附近也設有日式涼亭及景觀石，營造出綠意盎然的自然風光，四分溪周邊還有雙心造型跳石步道值得順遊，大家不妨找時間規劃半日輕旅行，來場愜意的芬多精之旅。

圖／台北市政府工務局大地工程處官網

圖／台北市政府工務局大地工程處官網

南港 落羽松秘境

地點：台北市南港區研究路四段（麗山農民廣場）

大眾運輸：搭乘捷運至南港展覽館站後，轉搭小12公車至麗山橋站下車，沿研究路四段可漫步至麗山公園（麗山農民廣場）

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