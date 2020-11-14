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入住「阿里山腳下最美飯店」每人1100元！中南部+離島鄉親限定優惠必衝
中南部、離島鄉親快拿出身份證！天成飯店集團旗下新品牌「天成文旅-繪日之丘」被譽為「阿里山腳下最美飯店」，為許多人出遊嘉義的絕美住宿選項之一。而繪日之丘日前特別祭出「鄰里鄉鎮逗陣遊」住宿專案，只要符合身份，平日兩人含早餐只要2199元，代表每人1100元即可入住，還能免費使用星空童樂室爽玩SWITCH遊戲、享用迎賓點心及零食，秋冬之際快規劃輕旅行，將楓葉、雲海等限定美景一併收入回憶。
繪日之丘即日起推出「鄰里鄉鎮逗陣遊」住宿專案，截至12/29前開放台中市B、台中縣L、彰化縣N、南投縣M、雲林縣P、嘉義市I、嘉義縣Q、台南市D、台南縣R、高雄市E、高雄縣S、屏東縣T、澎湖縣X、金門縣W、連江縣Z居民專屬優惠，入住時出示身分證，核對成功即可於平日週一至週四，以2199元入住指定雙人客房。住宿期間可免費暢玩7樓的星空童樂室、享用逾50種以上的古早味零食及點心，專案也附在地早餐，讓旅客休憩之餘也有多元服務享受。
繪日之丘外觀設計簡約明亮，全白的幾何堆疊設計猶如美術館，內部則設置許多童趣造景藝術，整體氛圍十分優雅。白天出遊入住阿里山賞夢幻景觀，回到飯店休息則彷彿入住美術館，讓嘉義旅程大大增添質感體驗。提醒大家專案每日供應數量有限，售完為止。
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