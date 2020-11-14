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大溪花叢裡開趴！桃園花彩節「超萌動物花田」最終場，加碼芒花粉白秘境
桃園11月賞花重頭戲「2020桃園花彩節」於楊梅、大園、大溪接力登場，即日起悄然迎來最終場花海，花控們快把握9天期限，11/22前一起搶拍可愛的動物花田、徜徉繽紛花卉盛宴！
桃園花彩節末場以「動物派對」為主題，於大溪月眉社區、李騰芳古宅前，精心打造出超萌動物圖騰的主戰區花毯，像是長頸鹿、大象、兔子、貓咪等，周邊還搭配夢幻獨角獸、粉紅象、蝸牛等特色裝置藝術佇立波斯菊花田中，讓大小朋友都能拍個過癮、玩得盡興。其中長頸鹿造型用心的花色十分吸睛，想拍全景不必空拍機，站上高台即可將美景盡收眼簾。
園區還有其他以派對點心、造型酒杯為輪廓設計的花叢，亦設有月光鞦韆，每個角落都別有一番風味，供遊客慢慢探索。而園內其實還隱藏了一處唯美場景，仔細挖掘可以一次攝下粉白波斯菊及人氣秋冬雪，畫面有了芒花點綴更顯浪漫，今天就和家人出發賞花去吧！
大溪展區 動物派對
地點：月眉社區，李騰芳古宅週邊（google導航：月眉休閒農業區）展期：11/14至11/22
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