來高雄尬車！全台唯一日系賽道樂園推耶誕暢遊券，第二人只要「1元」，午前購買再送「免排隊券」

位於高雄的鈴鹿賽道樂園，是目前全台由日本鈴鹿賽車場SUZUKA CIRCUIT指定授權的日系賽車遊樂園，園區共有五大主題，包含「迷你鈴鹿賽道」、「小小城市」、「技能培訓村」、「草悟道電車」與「旋轉木馬」等。這回因應年末的耶誕慶典，推出「薑薑一起來搗蛋」優惠活動，即日起到年底12月30日，兩人同行購買暢遊券，其中一位只要1元，現省快千元就可以爽玩超過10項的遊樂設施，設施大小朋友皆宜，快湊咖體驗囉！

推出的耶誕優惠，樂園暢遊券第二人只要1元。 圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

除此之外，購買暢遊券，鈴鹿賽道樂園更加碼贈送超多好康優惠，包含星際戰場買一送一券一張（室內雷射槍大戰、原價單張250元）、Sunny Queen脆薯或甜甜圈免費兌換券一張（原價一份148元）與小小騎士券加購券一張（原價150元，加購券只要100元），讓前來消費的民眾有得玩又有得吃，可以在樂園玩一整天，度過美好的假期。

樂園適合親子共遊。 圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

還有「小小騎士」設施，讓學齡前兒童享受騎腳踏車的樂趣。 圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

另外樂園年度重頭戲「迷你鈴鹿賽道」將舉辦「第三屆鈴鹿聖誕盃耐久賽」，尤其賽道是國際水準的卡丁車賽道，為日本鈴鹿國際賽道10分之1的擬真縮小版，因此相信可以吸引眾多賽車好手前來較勁比拚。報名時間從即日起至12月11日，完成報名者，可獲迷你賽道體驗券、星際戰場買一送一、指定飲品券等諸多好康，限量100名。而賽前還開放練習時間，從即日起到12月18日都可以進行練習，預賽將於12月19日正式展開，並於晚上18時20分進行決賽，冠軍可獲8000元、亞軍為6000元、季軍還有4000元。更多暢遊券與耐久賽資訊請上臉書粉專或官網查詢。

「迷你鈴鹿賽道」是擁有國際水準的卡丁車賽道，為日本鈴鹿國際賽道10分之1的擬真縮小版，重現專業賽道的著名彎道特色。 圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

鈴鹿賽道樂園

地址：806高雄市前鎮區中安路1-1號

營業時間：平日11:00-21:30；假日10:30-21:30

官網：http://www.suzukacircuitpark.com/

樂園全地圖。 圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

日前推出「兩人同行，一人只要一元」活動。 圖／鈴鹿賽道樂園臉書粉專

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