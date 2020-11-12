臺北年末「最大花展」開展時間曝！13個超大展區＋布丁狗綠雕，免門票必去

一年一度的士林官邸菊展準備開跑囉！被喻為每年台北秋季「最大花展」的士林官邸菊展，今年把許多童話與卡通人物作為展覽主軸，像是有大小朋友都愛的布丁狗，並以菊花作為主花搭配藝術裝置，保證讓「愛花控」大滿足，讓民眾賞花之餘也能享受童味的樂趣。

2020士林官邸菊展將由布丁狗陪你賞花。 圖／台北旅遊網（隸屬臺北市政府觀光傳播局）

士林官邸菊展是每年台北花展的重頭戲，目前公佈更多細節，將一次陳列多達「13個」大展區，並以秋菊、親子互動與童趣為展覽主題，包含「布丁狗的菊花魔毯」、「我的玩具箱」、「大菊品種展示區」、「大立菊的家」、「青春花壇創意大賞」、「童心未泯」、「月之境」、「牛仔很忙」、「夢幻城堡」、「我的秘密基地」 、「夢幻泡泡藏菊影」與「糖果屋」等。尤其聯名超可愛舒壓的經典「布丁狗」，將陪伴花控們漫步於士林官邸中一起賞花，感受花的美麗與浪漫。

各式菊花品種的花卉也將展出，供民眾拍照遊憩。 圖／台北旅遊網（隸屬臺北市政府觀光傳播局）

作為台北都市後花園的士林官邸，其實一年四季都有不同顏彩的花卉供民眾賞析，而秋天重頭戲就是菊花了，花展也將展出大小菊、懸崖菊與各種造型的菊花，陪伴所有賞花的民眾，可以乘載菊花「幸福愉快」的花語，度過今年嚴峻的一年，並帶給人們希望，迎向2021年的新挑戰。日前展期出爐，將於11月27日開放民眾免費參觀，並預計於12月13日結束秋季花展，詳情請上台北旅遊網。

2020士林官邸菊展

展覽日期: 11月27日至12月13日

開放時間：室外展區為上午8時至下午18時；室內展館為上午8時至下午17時

交通：捷運士林站2號出口，約需要再步行7分鐘

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