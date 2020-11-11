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公主遊輪宣布：2021年「重返台灣市場」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
公主遊輪宣布，2021年將由藍寶石公主號佈局台灣市場。圖／公主遊輪提供
公主遊輪宣布，2021年將由藍寶石公主號佈局台灣市場。圖／公主遊輪提供

繼雲頂郵輪率先啟航，推出跳島、環島郵輪之後，各郵輪公司看好台灣防疫力與旅遊商機，紛紛規劃重啟航線。公主遊輪宣布，2021年將由藍寶石公主號以基隆為母港，佈局台灣市場。 ​公主遊輪行銷總監陳欣德表示，國內旅遊正夯，公主遊輪初步規劃明年4~8月營運國內跳島航線 (金門、澎湖與馬祖)；此外，台灣防疫成效卓著，若國際疫情減緩及旅遊禁令解除，將調整布局並增加國際日韓航線。

為強化郵輪旅遊的安性，全藍寶石公主號為採用全新「勛章假期」(MedallionClass) 的遊輪。此遊輪提供免費的穿戴式裝置「海洋勛章」（OceanMedallion™），取代傳統的船卡，運用高科技物聯網 (IoT, Internet of things) 創新技術，提供無接觸與個人化服務選項。例如無接觸登船與離船、自動解鎖艙房、無接觸式交易、隨處隨選點單等。

「勛章假期」無接觸服務的範圍，包含「海洋預備」，在家即可使用應用程式填寫個人資料、旅行清單、喜好、帳戶資料、旅行健康申明書等，簡便快速登船，同時維持社交距離。「自動解鎖艙房」指的是只需靠近房門，即可自動解鎖進房。「海洋點單」讓賓客無論身在哪裡，即使正在移動，都可以訂購遊輪所提供的餐食、飲料和商品。

公主遊輪表示，有關航程細節正向主管機關申請，預購資訊可洽公主遊輪官網與合作旅行社：百威、鳳凰、雄獅、東南、世邦、易遊網、五福、行家、大興、喜鴻。​

透過高科技服務海洋勛章假期，讓賓客有更好的體驗也更符合防疫規定。圖／公主遊輪提供
透過高科技服務海洋勛章假期，讓賓客有更好的體驗也更符合防疫規定。圖／公主遊輪提供

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