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這樣玩才對味！　秋冬「必玩澎湖」的6大理由 一年四季都玩翻

欣傳媒 / 欣傳媒

許多人以為澎湖觀光旺季會隨著國際海上花火節的煙花絢麗綻放後，也一同謝幕，漸漸迎來秋冬的旅遊淡季，但是，你知道嗎？其實秋冬玩澎湖才是老行家，已經推行5年的「澎湖秋瘋季」，年年在夏天尾聲隨即端上更豐富、多元的秋冬活動與體驗，「沒有不能玩的時間，只有不會玩的人」，告訴大家秋冬必玩澎湖的6大理由，一年四季都能玩翻澎湖！

▴南寮古厝浮球秘境／圖片來源：楊芝珉攝
▴南寮古厝浮球秘境／圖片來源：楊芝珉攝

理由1.– 少了人擠人 整個澎湖都是你的IG打卡最正景點

旺季去澎湖最痛苦的其中一件事，就是拍照無論怎麼避，你的身後總有陽傘阿姨、短褲大叔、碎花洋裝姐姐、跑來跑去的孩兒們、泳裝大軍等，旅遊紀念照總是「熱鬧」的驚人，怎麼拍都是「團體照」。但是秋冬玩澎湖，此時是台灣人刻板印象中的淡季，觀光客少了，整個澎湖都是你的攝影棚，隨手按上傳IG，愛心都會被朋友點爆呢！

▴秋冬的遊景區，遊客少時拍照更舒心／圖片來源：楊芝珉攝
▴秋冬的遊景區，遊客少時拍照更舒心／圖片來源：楊芝珉攝

理由2.–不怕沒房住 價格還超優惠

很多老行家秋冬會到澎湖玩最大的原因就是，不僅不用搶機票、搶房搶得頭破血流，還有「優惠」價格可以享受，像是可以用比夏日優惠許多的價格住到澎湖唯一的五星飯店「福朋喜來登酒店」、複合式飯店「澎澄飯店」，享受全臺灣最大的室內極限運動場、或是為自己選異國風情的飯店，像是擁有峇里島風格的「元泰大飯店」，全館的地板和家具皆大量使用來自峇里島的柚木，每間客房外的木雕門牌可是間間不同，全飯店89間房間都有獨一無二的門牌喔！濃濃的度假風格最適合需要放鬆的旅人！

▴元泰大飯店充滿峇里島風格的度假元素／圖片來源：欣傳媒資料庫
▴元泰大飯店充滿峇里島風格的度假元素／圖片來源：欣傳媒資料庫

理由3.-秋冬新亮點 澎湖海灣國際燈光節

不論是規模或主題，一年比一年更吸睛的澎湖海灣國際燈光節，今（2020）年正式邁入第五屆，急起直追夏日花火節的聲勢，打造出炫彩奪目的燈光作品，成為秋冬澎湖的新亮點！結合地景與科技，創造出五彩繽紛的光雕秀、水舞表演、藝術裝置互動式體驗，讓人不斷發出「哇」的驚喜。另外，不定時舉辦的文化講座帶領旅人「看見澎湖的光點」，更在展期期間每周六邀請不同知名歌手，像是五佰、陳勢安、李千那、持修、動力火車等人現場開唱，要讓澎湖嗨翻整個秋冬。

▴2020澎湖國際海灣燈光節主燈「海島之歌」／圖片來源：楊芝珉攝
▴2020澎湖國際海灣燈光節主燈「海島之歌」／圖片來源：楊芝珉攝

▴蒲公英花海／圖片來源：楊芝珉攝
▴蒲公英花海／圖片來源：楊芝珉攝

理由4.– 氣溫涼爽 參加路跑、單車賽此時最舒適

澎湖的旺季就是夏天，除了水上運動之外，無論做什麼只要30秒就爆汗，3分鐘妝就花了，5分鐘就想衝入冷氣房。但是秋冬的澎湖，雖然水上活動可惜了些，但是我們還有很多事情可以玩，而涼爽舒適的氣候，洽是參與運動賽事的好時節，每年10-11月開跑的澎湖馬拉松賽事，總是吸引大批跑友報名，有了涼快氣溫的助力，不僅能順利完賽，還有機會創下佳績；而推廣自行車旅遊風氣多年的澎湖，在秋冬也規劃了自行車跳島嘉年華，要讓熱愛跑旅騎旅的跑者、騎士們，用雙腳遊歷、盡享澎湖風光。

▴在秋冬舒適宜人的氣候參賽，可以美美登場、美美完賽／圖片來源：夏美提供
▴在秋冬舒適宜人的氣候參賽，可以美美登場、美美完賽／圖片來源：夏美提供

理由5：秋冬限定 林投牽罟（ㄍㄨˇ）捕魚 傳統海撈文化體驗

於林投沙灘舉行的牽罟捕魚文化活動，是秋冬遊不可錯過的傳統漁村文化體驗，還能在解說員的帶領下，深入認識澎湖漁村的傳統與特色。當漁網撒在離岸1公里遠的海中，在場的人必須同心協力將網拉上岸，不過該怎麼拉？便是體會先人捕魚智慧的時刻，在腰間繫上小工具，並將繩索鐵片懸上漁網繩扣緊後，運用腰力帶動雙腳向後走，眾人一一排列、齊心出力，所有人得不斷移動，直到看見漁網蹤跡，一趟體驗下來，不僅能體悟海洋資源的寶貴、感受到老一輩漁民的辛勞，還能體會到親自捕撈海中物的喜悅，是相當難能可貴的旅遊回憶！

▴牽罟體驗，眾人齊心協力將漁網拉上岸／圖片來源：楊芝珉攝
▴牽罟體驗，眾人齊心協力將漁網拉上岸／圖片來源：楊芝珉攝

▴圖片來源：楊芝珉攝
▴圖片來源：楊芝珉攝

理由6.–秋蟹超肥美 大啖海鮮正當時

秋冬到澎湖最重要的一件事，那就是吃「海鮮」，無論是充滿蟹膏蟹黃的螃蟹、或是肥美圓滿的蚵仔、肉脆味鮮的龍蝦，還有各種鮮魚都是正當時啊！秋冬不妨安排自己來一場「美食之旅」，無論選擇海味滿滿的飯店Buffet、或是三五好友來場海鮮熱炒配啤酒，或是來鍋熱呼呼的海鮮鍋物，都是超暖味。當然也能選擇到海上牧場垂釣、烤蚵仔，讓你這個秋冬超「新鮮」。

▴澎湖秋蟹肥美又鮮甜／圖片來源：楊芝珉攝
▴澎湖秋蟹肥美又鮮甜／圖片來源：楊芝珉攝

延續夏日魅力 秋冬的菊島仍精彩

有別於夏日到訪澎湖的熱度，沙灘、水上活動、花火節的盛夏印象，秋冬的菊島少了大半的遊客，旅人更能用心漫遊各大景區、細細品味秋收產物與海鮮、感受東北季風的熱情招待，發掘這座美麗島嶼的秋冬魅力與不同姿態，澎湖一年四季都精彩，秋冬也能玩得很「澎」派！更多精彩澎湖行程和優惠可參考：https://event.liontravel.com/zh-tw/taiwan/worldwide/penghu

指導單位：交通部觀光局

欣台灣Ming Yang

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澎湖 海鮮 觀光

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