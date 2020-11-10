摩天輪上賞1000株落羽松！台中麗寶樂園「落羽松秘境」限時開放

秋冬之際，各地落羽松正值最美綻放期，三色美景漸漸轉紅，而台中就有一處秘境，不僅可以漫步於1000株落羽松森林，還能搭乘摩天輪俯瞰林間風光。這處秘境隱身台中麗寶樂園，日前限時開放至11/20，大家趕快把握時間走起！

圖／麗寶樂園臉書專頁

台中麗寶樂園堪稱全台最大渡假區，內含水陸樂園、麗寶Outlet Mall和全新的賽車主題飯店，如今大家又有期間限定的景點可以一併順遊。麗寶樂園即日起開放園內的「落羽松秘境」，園內整齊規劃好的落羽松一字排開，搭配陽光更顯夢幻，旅客還可考慮坐在摩天輪上，將絕美秋色盡收眼簾。

圖／麗寶樂園臉書專頁

官網同步祭出套票限時350特價，包含天空之夢摩天輪搭乘券乙張、歐風落羽松門票乙張（附贈50元抵用券），還有特色紀念明星片；另外恰逢週年慶的Outlet Mall也推出滿額購，累積滿15000即可免費獲得套票，台中人是時候出動囉！

麗寶樂園 落羽松秘境

地址：台中市后里區福容路8號

開放時間：平日11:00-16:30；假日10:30-16:30（截至11/20）

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