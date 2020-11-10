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粉紅聖誕樹＋粉嫩旋轉木馬！板橋大遠百「LOVE PINK耶誕樂園」激發少女心
看來今年聖誕非去新北不可啦！除了有人氣爆表的迪士尼耶誕城，其實板橋還有一處少女系耶誕樂園已悄然登場，超吸睛的巨型粉紅聖誕樹、旋轉木馬置身廣場前免費拍，現場還有粉色系列的天際飛機、海盜船等遊樂設施，即日起就可朝聖開玩囉！
板橋大遠百今年以「LOVE PINK耶誕樂園」為主題，直接在百貨門口設置巨大粉色聖誕樹，吸引了許多人前去搶拍。尤其有別於傳統綠色的聖誕樹，染上大片粉色的視覺十分搶眼，白天有藍天白雲陪襯，夜晚亮燈則是夢幻指數倍增，晝夜各有魅力。
而板橋大遠百獨家的「LOVE PINK耶誕樂園」並不止於此，除了打卡拍照的造景，官方也以少女心爆發的粉嫩造型，實際打造了多項遊樂親子適宜設施，包含旋轉木馬、海盜船、咖啡杯等，還加碼可愛的釣魚機等，讓大家在市區內就能爽玩樂園。門票採3種方式，當日限定的單票價格為100元，但一家大小也可選擇認票不認人的基本套票（5次）或VIP套票（20次），活動期間持票可重複使用，憑票還可享百貨內品牌專屬優惠。不喜歡人擠人的粉絲，快把這裡列入首要遊玩清單準沒錯！
LOVE PINK耶誕樂園
活動期間：即日起-2021/1/11地址：新北市板橋區新站路28號（板橋大遠百 1F正門和漢生東路廣場）樂園收費標準：單票價格100元/1次(限當日使用)基本套票300元/5次(認票不認人，沒使用完畢，在活動期間皆可使用)VIP套票900元/20次(認票不認人，沒使用完畢，在活動期間皆可使用)憑板橋大遠百兒童卡可享套票9折優惠(單票不打折)
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