新視角看新北耶誕城！「板橋景觀餐廳」推薦TOP 5，高空俯瞰晚霞、夜景

Shan@ReadyGo

緊接而來下半年最期待的就是聖誕節，在新北耶誕城開城後，板橋就會越來越熱鬧，然而每年總是在各個打卡點鑽來鑽去，你曾想過從高空中望下去又是怎麼樣的風景嗎？聖誕節不僅要吃大餐，也要看看美麗的夜景，ReadyGo找了幾間景觀餐廳讓你在聖誕節時，除了感受濃濃的耶誕氣息，也能從不同角度去欣賞板橋的風景！

ABV BAR & KITCHEN 閣樓餐酒館

從府中站出來走兩分鐘就能到，位在12樓的ABV閣樓餐酒，享有俯瞰板橋的視野，座位有分室內和戶外，更貼的心的是在戶外左右區分吸菸和禁菸區！不讓想去戶外呼吸新鮮空氣的你吸到二手菸，真的很棒！這裡的景色最美就是傍晚時分，從晚霞看到夜景，不是說特別高但卻能清楚望見板橋車站那頭的高樓大廈，氛圍很好非常適合約會喔。

圖 / IG @niuniu_tw

圖 / IG @ty027869

地址：新北市板橋區府中路67號12樓

電話：02-2969-9989

ASIA 49 亞洲料理及酒廊

這間位在49樓的餐廳很特別，白天可以來吃午餐、下午茶，天氣好可以到中庭拍拍照，晚上搖身一變除了晚餐還有酒廊，適合在附近的上班族，週末下班的好去處，餐點美味之外，品酒的過程望向窗外的板橋夜景，心情也跟著紓壓，這就是夜景的魅力！

圖 / IG @azhan719asia49

圖 / IG @christine011430

時間：週日至週四 11:30-23:00 週五及週六 11:30-01:00

電話：02-7705-9717

MEGA 50餐飲及宴會 – 50樓CAFE

標榜全國最高的buffet在50樓吃到底是在吃什麼？從冷食、日式料理、海鮮、中式燒臘到甜點，都相當有水準，當然還有百萬夜景可以一同收進眼底，讓整個餐廳的CP值衝到最高，不得不說這樣的景看了心情就好，吃什麼也都特別美味，順帶一提，要到50樓搭的電梯不同，進到一樓大廳可以先告知服務人員，才不會白白在裡面繞圈喔！

圖 / IG @oli_tpe

圖 / IG @linling_1024

聖誕跨年期間，將同步推出「海陸盛宴」共襄盛舉，超強卡司由「醬燒海鮮」和「美國和牛正韓部隊鍋」挑大樑，濃鮮海味和噴香鍋物食材豐美、任吃到飽，絕對是遊城補充體力的最佳良伴，不容錯過！

圖 / MEGA 50餐飲及宴會 – 50樓CAFE

圖 / MEGA 50餐飲及宴會 – 50樓CAFE

地址：新北市板橋區新站路16號50樓

電話：02-7705-9723

望月樓

這間同樣位在遠東大樓裡的粵菜餐廳，餐點走的形式和一般粵菜料理不同，屬於創意料理路線，因此有很多特別可愛的新潮造型出現在餐桌上，跳脫一般粵式餐廳或中式餐廳的死板印象，人氣餐點「荔蓉香酥鴨」跟「脆皮燒肉」必須要提早預訂，靠窗的座位不多須及早預定，也有提供包廂式的空間，很適合家庭、公司聚餐喔！

圖 / IG @andralee668

圖 / IG @liang.weii

圖 / IG @liang.weii

地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓

電話：02-7705-9703

典藏33觀景餐廳

終於來到不同視角，這間位在新北市政府的頂樓，在地板橋人都知道的夜景餐廳，餐點中規中矩，重點是氣氛浪漫，很適合帶朋友、情侶去用餐，窗戶呈45度角傾斜，視覺看上去更遼闊，不過店內其實不算大，可以看見小吧台旁的大螢幕，偶爾有大型賽事就會聚集一群人同樂，或是下午可以來喝個下午茶，看著這樣的風景，心情不好也難。

圖 / IG @ruby_mars

圖 / IG @jingyi_jamie0118

地址：新北市板橋區中山路一段161號33樓

電話：02-2955-0633

延伸閱讀>>逛完新北耶誕城吃什麼？板橋人激推的巷弄美食報你知

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」