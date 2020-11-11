新視角看新北耶誕城！「板橋景觀餐廳」推薦TOP 5，高空俯瞰晚霞、夜景
Shan@ReadyGo
緊接而來下半年最期待的就是聖誕節，在新北耶誕城開城後，板橋就會越來越熱鬧，然而每年總是在各個打卡點鑽來鑽去，你曾想過從高空中望下去又是怎麼樣的風景嗎？聖誕節不僅要吃大餐，也要看看美麗的夜景，ReadyGo找了幾間景觀餐廳讓你在聖誕節時，除了感受濃濃的耶誕氣息，也能從不同角度去欣賞板橋的風景！
ABV BAR & KITCHEN 閣樓餐酒館
從府中站出來走兩分鐘就能到，位在12樓的ABV閣樓餐酒，享有俯瞰板橋的視野，座位有分室內和戶外，更貼的心的是在戶外左右區分吸菸和禁菸區！不讓想去戶外呼吸新鮮空氣的你吸到二手菸，真的很棒！這裡的景色最美就是傍晚時分，從晚霞看到夜景，不是說特別高但卻能清楚望見板橋車站那頭的高樓大廈，氛圍很好非常適合約會喔。
地址：新北市板橋區府中路67號12樓
電話：02-2969-9989
ASIA 49 亞洲料理及酒廊
這間位在49樓的餐廳很特別，白天可以來吃午餐、下午茶，天氣好可以到中庭拍拍照，晚上搖身一變除了晚餐還有酒廊，適合在附近的上班族，週末下班的好去處，餐點美味之外，品酒的過程望向窗外的板橋夜景，心情也跟著紓壓，這就是夜景的魅力！
時間：週日至週四 11:30-23:00 週五及週六 11:30-01:00
電話：02-7705-9717
MEGA 50餐飲及宴會 – 50樓CAFE
標榜全國最高的buffet在50樓吃到底是在吃什麼？從冷食、日式料理、海鮮、中式燒臘到甜點，都相當有水準，當然還有百萬夜景可以一同收進眼底，讓整個餐廳的CP值衝到最高，不得不說這樣的景看了心情就好，吃什麼也都特別美味，順帶一提，要到50樓搭的電梯不同，進到一樓大廳可以先告知服務人員，才不會白白在裡面繞圈喔！
聖誕跨年期間，將同步推出「海陸盛宴」共襄盛舉，超強卡司由「醬燒海鮮」和「美國和牛正韓部隊鍋」挑大樑，濃鮮海味和噴香鍋物食材豐美、任吃到飽，絕對是遊城補充體力的最佳良伴，不容錯過！
地址：新北市板橋區新站路16號50樓
電話：02-7705-9723
望月樓
這間同樣位在遠東大樓裡的粵菜餐廳，餐點走的形式和一般粵菜料理不同，屬於創意料理路線，因此有很多特別可愛的新潮造型出現在餐桌上，跳脫一般粵式餐廳或中式餐廳的死板印象，人氣餐點「荔蓉香酥鴨」跟「脆皮燒肉」必須要提早預訂，靠窗的座位不多須及早預定，也有提供包廂式的空間，很適合家庭、公司聚餐喔！
地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48樓
電話：02-7705-9703
典藏33觀景餐廳
終於來到不同視角，這間位在新北市政府的頂樓，在地板橋人都知道的夜景餐廳，餐點中規中矩，重點是氣氛浪漫，很適合帶朋友、情侶去用餐，窗戶呈45度角傾斜，視覺看上去更遼闊，不過店內其實不算大，可以看見小吧台旁的大螢幕，偶爾有大型賽事就會聚集一群人同樂，或是下午可以來喝個下午茶，看著這樣的風景，心情不好也難。
地址：新北市板橋區中山路一段161號33樓
電話：02-2955-0633
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