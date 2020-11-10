入住只要111元！ 雙11「新板希爾頓酒店」加碼1元競標總統房，一泊二食免2500元

你有沒有一群朋友，平時工作忙碌聯絡不多，但每年重要節日如聖誕、跨年或生日一定會聚在一起？但餐廳慶生怕影響隔壁用餐客人，KTV 唱歌包廂時間又有限，酒吧太吵雜不能好好聊天，那麼到 motel 開趴不妨是個好選擇，隱密性高不會被打擾，可以暢所欲言釋放壓力，與朋友們一同在房間裡徹夜狂歡，就算喝到掛也沒關係！快看ReadyGo這次怎麼在汽車旅館Party All Night！

2020-11-10 10:00