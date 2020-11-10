聽新聞
test
0:00 / 0:00
入住只要111元！ 雙11「新板希爾頓酒店」加碼1元競標總統房，一泊二食免2500元
做公益還能滿額免費抽五星飯店住宿券！雙11超狂購物節是每年年末電商的重頭戲，也是各家電商展現業績企圖心的時候，因此都會祭出超狂優惠吸引顧客買單。
這回知名電商Yahoo奇摩拍賣聯手新北五星「台北新板希爾頓酒店」，推出即日起至雙11下單滿111元，即可抽新版希爾頓的豪華套房住宿券（原市價高達16,000元），而雙11當日更加碼中午整點直播總統房1元競標活動，成交金額也會全數捐給家扶基金會。如此超狂優惠活動，快滑鼠手刀準備開搶。
說到新板希爾頓，絕對會想到它的高空「無邊際游泳池」，長達33公尺，又因為位處頂樓，不論白天或晚上都有城市街景風貌可觀賞，尤其酒店地理位置就是板橋心臟地帶，鄰近高鐵、火車、市府廣場、電影城與夜市等地，很適合作為新北觀光的夜宿地點。
除了雙11超狂111元抽16,000元住宿券外，新板希爾頓酒店日前還推出超夯的「一泊二食」優惠，平日住宿含早餐與晚餐，每房每晚最低只需要4900元，若是軍公教還加碼送超狂8000元住宿抵用券與4000元餐飲抵用券，活動須最慢住宿前24小時訂購，優惠到2021年2月28日喔！更多活動詳情，請上Yahoo奇摩拍賣與新板希爾頓酒店官方網站查詢。
Yahoo奇摩拍賣 X 新板希爾頓酒店「雙11」滿額抽活動
活動說明：即日起至11/11至Yahoo拍賣購買商品，單筆訂單金額超過111元，同一會員帳號成功交易一筆並於當日完成資料登錄者，即可獲得抽獎資格，以此類推，交易兩筆再多享一次，多買中獎機率越高。
活動獎項：豪華套房住宿券共10名。
延伸閱讀：
．好市多「全球最長黑色購物節」將登場！連7天開賣，清單列好準備買爆
．台北派對聖地+1！全新「爛醉仙境」插旗陽明山，桃花源內賞夕陽＋無敵夜景
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言