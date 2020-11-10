全台首個神社市集免費逛！桃園5300坪古蹟「藏仙神社市集」2日快閃，還能穿浴衣拍照

無法出國也能秒飛日本！作為話題中心的桃園，今年不斷更新旅遊新熱點，除了青埔JETS嘉年華、Xpark，前陣子剛落幕的萬聖城活動也備受歡迎。如今桃園玩法再升級，集結20間特色攤商，打造全台首場神社市集「藏仙神社市集Jinja Market」，11/28、11/29連兩天讓民眾免費暢遊日系古蹟，邊吃日式小吃邊聽音樂會，還能穿上浴衣與木屐，挑戰最狂偽出國級別。今天就為大家整理2日限定的市集亮點，看完趕快揪團出發去！

亮點一：日式特色建築免費逛、美照拍到手軟

圖／藏仙神社市集提供

全台首個在神社內舉辦的市集「藏仙神社市集」隱身於桃園市虎頭山上，園區總面積達5385坪，為日治時期建成的古蹟建築。日式木造殿堂、鳥居、石燈籠再到穿越時空的銅馬像，每個角落都讓人彷彿置身日本。而本次市集攤位將分別散佈「藏仙大道」、「森林屋台」、「迷霧花園」，讓民眾透過不同區域風格的設計，能踏遍神社各處，感受濃烈文化風情之餘，若搭配浴衣體驗，絕對能收穫一系列美照。

亮點二：品嚐道地日式小吃

圖／藏仙神社市集提供

來到日系神社市集，自然少不了道地日式小吃。源自北海道的抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」將進駐市集，意即當天現場可品嚐抹茶蕨餅、現刷的京都宇治抹茶，還能再來碗「Tama Tama慢食堂」日式冰品或烤糰子，日本旅遊既視感爆棚。

亮點三：人氣咖啡甜點進駐神社

圖／藏仙神社市集提供

咖啡愛好者、甜點控也有口福！此回北部熱門咖啡廳「記得我Café」、桃林鐵路的手沖咖啡館「Mano慢作」、法式精緻甜點「Petit Chou小隻甜點室」皆會帶著專屬品項登場。而喜愛台式風味的人，也可考慮中壢巷弄美食「米米飯丸」的傳統飯糰，為桃園一日遊增添特色滋味。

圖／藏仙神社市集提供

亮點四：市集必備文創、手作雜貨、乾燥花藝

圖／藏仙神社市集提供

除了美食，提到市集一定會想起的文創、手作品牌也會參與這場盛會。不論是可愛設計的紙膠帶、野餐墊、明信片，還是尼泊爾村落婦女的精美手作，又或是獨特插畫創作，再到乾燥花藝，都可在神社市集購入，讓大家逛完還能帶著喜愛的回憶回家。

亮點五：免費音樂會

圖／藏仙神社市集提供

吃喝玩樂中，音樂亦是美好時光的點綴。「藏仙神社市集」共邀請6組表演團隊，每日下午2點到4點半將有免費音樂會能聽，首日有貝克小姐、克里夫、江松霖小松陪伴大家，第二天歌手名單則為Control T、Nana高娜娜、蘇文劭，準備用療癒系音樂為11月畫下溫暖尾聲。

桃園藏仙神社市集

地點：桃園市桃園區成功路三段200號（桃園神社）日期：11/28-11/29 11:00-19:00時間：日光導覽13:00-13:30；星光導覽17:00-17:30

圖／藏仙神社市集提供

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