好市多「全球最長黑色購物節」將登場！連7天開賣，清單列好準備買爆

美式賣場好市多（Costco）憑藉大份量、高CP值的商品成為熱門購物聖地，而每年年底更強優惠限時下殺「黑色購物節」更是引爆會員搶購潮。台灣去年率先推出全球最長黑色購物節，首度延長檔期至7天，今年宣佈將於11/23正式開跑，再度帶著長達一週的好康回歸，讓更多人可以買好買滿。

Costco好市多「2019黑色購物節」起跑，多項商品祭出優惠吸引民眾消費。 圖／聯合報系資料照記者林伯東攝

好市多「2020黑色購物節」確定於11/23至11/29重磅登場，今年依舊維持傳統神秘感，並未提前曝光品項，讓消費者日日有驚喜。而以往年為例，官方每日都會於活動期間前一天，透過好市多官方APP公開部分特惠品項，現場總計超過100項優惠商品，營業時間則會提前1至2小時，讓更多會員有機會買得到。

「黑色購物節」每年最搶手的莫過於3C家電與日常用品，像是售價3549元的不沾鍋10件鍋具組，2019年直接現折1000元，火速被搶光。另外，電視、無線吸塵器甚至蘋果新品的折扣都值得期待，大家先列好清單準沒錯。

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