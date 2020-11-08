楓葉光廊、4大主題燈區搶先拍！新北「迪士尼耶誕城」打卡全攻略，暢遊童話世界

作為雙北最夯聖誕朝聖景點的「新北歡樂耶誕城」，今年攜手華特迪士尼，打造全台唯一「3D迪士尼童話光雕秀」，尚未開幕已成北部人的最大關注焦點。在11/13正式開城前，除了能等待引頸期盼的招牌光雕投影，不妨先按照此篇攻略，筆記下官方提前曝光的全區必拍亮點，屆時就能按喜好踩點4大主題燈區及8條絕美光廊，連續52天都能拍到手機沒電！

燈區亮點一：360度動態旋轉音樂盒、星空隧道（市民廣場）

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

新北耶誕城本次於周邊設置4大燈區、達48款藝術裝置，首站「市民經典童話世界」將竹筍地標變成夢幻音樂盒，能賞見迪士尼角色搭配多媒體聲光效果的精彩演出，為光雕主場秀場地。周邊的「夢境漫遊」的妙妙貓造景也是親子熱門場景之一。而在踏入耶誕城前，會行經板橋車站B1連通道「心之所向」，上方的彩色燈海讓人彷彿實際走在星空下，美度爆表。市民廣場內還有童話小木屋、小木偶皮諾丘的家等可愛設計，更有開放免費乘坐的「奇幻旋轉木馬」，超適合帶著小孩打卡一波。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

燈區亮點二：聖誕樹城堡、童話小鎮（站前廣場）

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

通過台鐵B1廣場往北走，即可前往板橋車站北2門正對面的「站前夢幻莊園」。實際走入，森林系的聖誕樹城堡映入眼簾，旁邊可看見整排歐式鄉村小紅屋組成的「童話小鎮」，大家可在市集裡頭拍照、吃美食。園區內還有小孩會愛的歐風植物迷宮「綠野迷蹤」、「歷險小火車」和「瘋狂海盜船」，再加上夜間限定的各色燈海，讓人猶如進入了充斥濃郁歐洲風情的仙境，隨拍隨美。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

燈區亮點三：迪士尼經典角色造景、迪士尼公主貨櫃（萬坪公園）

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

迪士尼粉必打卡的莫過於本屆特色景區「迪士尼公主的童話森林」，大家可從新府路的「童話城堡」拱門進入，一探「美女與野獸」、「白雪公主」、「阿拉丁」、「小美人魚」等人氣角色的耶誕限定裝置藝術，還能爽逛迪士尼公主貨櫃内的主題快閃店，選購系列周邊商品，切身體驗童話世界！

燈區亮點四：府中美學藝術特區（府中商圈）

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

本次耶誕城特别擴大範圍至府中商圈，建置9座街頭燈光裝置藝術，其中捷運府中站3號出口的巨大魔豆藤主燈「魔豆‧魔豆」，以知名作品「傑克與魔豆」為主題概念，為最大亮點之一。周邊另有彩色交織線條組成的「府中之星」、如同魔法王國的「魔法森林」等，值得大家一一挖寶。

IG最夯亮點：8大耶誕光廊、5條大道

圖／IG@cindy_xu3ejo3授權

除了主題燈區，每年都是拍照熱點的八大天橋，今年也成為許多攝影玩家及網美的首要必衝之地。目前人氣最高的景點莫過於將社群版面染上一片橘的「香榭光廊」，通道以愛麗絲夢遊仙境的穿越場景為發想，結合仿真植物及特殊燈光配色，形成一條看不見盡頭的楓葉隧道，白天、夜晚都各有風味。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

此外，實際結合「愛麗絲夢遊仙境」主題的紫色神秘燈海「奇幻光廊」、藍黃交錯的板橋車站天橋「繁星光廊」、金黃燈海小遠百天橋「璀璨光廊」、麗寶天橋上的「五彩光廊」和百揚大樓天橋金白點亮的「星願光廊」等都吸睛無比。另外，各區也有「童話星空」、「愛麗絲大道」、「浮光大道」、「霓裳大道」、「時光大道」，一併點綴這場2020年度最盛大的嘉年華。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

2020新北耶誕城

地址：新北市板橋區中山路一段161號展期：2020/11/13-2021/01/03（11/11提前點燈）主燈秀時間：每日17:30-22:00 每整點、半點一次（11/13開城時間為18:00）周邊燈飾亮燈時間：每日17:30-24:00

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