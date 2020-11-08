快訊

影片曝光！亂丟垃圾遭稽查員蒐證開罰 男逃跑慘遭汽車輾斃

誰來勸川普「承認敗選」？原來是「他」

楓葉光廊、4大主題燈區搶先拍！新北「迪士尼耶誕城」打卡全攻略，暢遊童話世界

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
預計11/13正式開城的耶誕城日前宣佈將於11/11搶先點燈。圖／IG@cindy_xu3ejo3授權、新北市觀光旅遊局官方粉絲團
預計11/13正式開城的耶誕城日前宣佈將於11/11搶先點燈。圖／IG@cindy_xu3ejo3授權新北市觀光旅遊局官方粉絲團

作為雙北最夯聖誕朝聖景點的「新北歡樂耶誕城」，今年攜手華特迪士尼，打造全台唯一「3D迪士尼童話光雕秀」，尚未開幕已成北部人的最大關注焦點。在11/13正式開城前，除了能等待引頸期盼的招牌光雕投影，不妨先按照此篇攻略，筆記下官方提前曝光的全區必拍亮點，屆時就能按喜好踩點4大主題燈區及8條絕美光廊，連續52天都能拍到手機沒電！

燈區亮點一：360度動態旋轉音樂盒、星空隧道（市民廣場）

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

新北耶誕城本次於周邊設置4大燈區、達48款藝術裝置，首站「市民經典童話世界」將竹筍地標變成夢幻音樂盒，能賞見迪士尼角色搭配多媒體聲光效果的精彩演出，為光雕主場秀場地。周邊的「夢境漫遊」的妙妙貓造景也是親子熱門場景之一。而在踏入耶誕城前，會行經板橋車站B1連通道「心之所向」，上方的彩色燈海讓人彷彿實際走在星空下，美度爆表。市民廣場內還有童話小木屋、小木偶皮諾丘的家等可愛設計，更有開放免費乘坐的「奇幻旋轉木馬」，超適合帶著小孩打卡一波。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

燈區亮點二：聖誕樹城堡、童話小鎮（站前廣場）

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

通過台鐵B1廣場往北走，即可前往板橋車站北2門正對面的「站前夢幻莊園」。實際走入，森林系的聖誕樹城堡映入眼簾，旁邊可看見整排歐式鄉村小紅屋組成的「童話小鎮」，大家可在市集裡頭拍照、吃美食。園區內還有小孩會愛的歐風植物迷宮「綠野迷蹤」、「歷險小火車」和「瘋狂海盜船」，再加上夜間限定的各色燈海，讓人猶如進入了充斥濃郁歐洲風情的仙境，隨拍隨美。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

燈區亮點三：迪士尼經典角色造景、迪士尼公主貨櫃（萬坪公園）

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

迪士尼粉必打卡的莫過於本屆特色景區「迪士尼公主的童話森林」，大家可從新府路的「童話城堡」拱門進入，一探「美女與野獸」、「白雪公主」、「阿拉丁」、「小美人魚」等人氣角色的耶誕限定裝置藝術，還能爽逛迪士尼公主貨櫃内的主題快閃店，選購系列周邊商品，切身體驗童話世界！

燈區亮點四：府中美學藝術特區（府中商圈）

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

本次耶誕城特别擴大範圍至府中商圈，建置9座街頭燈光裝置藝術，其中捷運府中站3號出口的巨大魔豆藤主燈「魔豆‧魔豆」，以知名作品「傑克與魔豆」為主題概念，為最大亮點之一。周邊另有彩色交織線條組成的「府中之星」、如同魔法王國的「魔法森林」等，值得大家一一挖寶。

IG最夯亮點：8大耶誕光廊、5條大道

圖／IG@cindy_xu3ejo3授權
圖／IG@cindy_xu3ejo3授權

除了主題燈區，每年都是拍照熱點的八大天橋，今年也成為許多攝影玩家及網美的首要必衝之地。目前人氣最高的景點莫過於將社群版面染上一片橘的「香榭光廊」，通道以愛麗絲夢遊仙境的穿越場景為發想，結合仿真植物及特殊燈光配色，形成一條看不見盡頭的楓葉隧道，白天、夜晚都各有風味。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

此外，實際結合「愛麗絲夢遊仙境」主題的紫色神秘燈海「奇幻光廊」、藍黃交錯的板橋車站天橋「繁星光廊」、金黃燈海小遠百天橋「璀璨光廊」、麗寶天橋上的「五彩光廊」和百揚大樓天橋金白點亮的「星願光廊」等都吸睛無比。另外，各區也有「童話星空」、「愛麗絲大道」、「浮光大道」、「霓裳大道」、「時光大道」，一併點綴這場2020年度最盛大的嘉年華。

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

2020新北耶誕城

地址：新北市板橋區中山路一段161號
展期：2020/11/13-2021/01/03（11/11提前點燈）
主燈秀時間：每日17:30-22:00 每整點、半點一次（11/13開城時間為18:00）
周邊燈飾亮燈時間：每日17:30-24:00

延伸閱讀：

雙11光棍節好康！六福村「4單身男同行、門票1111元」 7日限定278元暢玩

高雄古蹟景點+1！80年日系建築「逍遙園」開園，夜晚亮燈好唯美

大台北旅遊 耶誕市集 聖誕節 迪士尼

相關新聞

楓葉光廊、4大主題燈區搶先拍！新北「迪士尼耶誕城」打卡全攻略，暢遊童話世界

作為雙北最夯聖誕朝聖景點的「新北歡樂耶誕城」，今年攜手華特迪士尼，打造全台唯一「3D迪士尼童話光雕秀」，尚未開幕已成北部人的最大關注焦點。在11/13正式開城前，除了能等待引頸期盼的招牌光雕投影，不妨

全台最美市集「富地市場」搬至草悟廣場、11/14試營運！米其林級豬腳、白水豆花必吃

原位於益民商圈、被譽為全台最美夜市的台中「富地市場」，憑藉日系木造攤位、夢幻燈光及特色市集，成為朝聖打卡熱點。10中旬結束3個月快閃活動後，官方公佈將新遷至草悟廣場，並於11/14試營運暖身，未來預計

「跨年房」開賣！君悅煙火房型秒殺 跨年夜已訂七成

2021跨年，101煙火如期施放，位處信義區黃金觀賞點的台北君悅酒店12月31日跨年夜精彩可期，包括館內連年入場一票難求...

雙11光棍節好康！六福村「4單身男同行、門票1111元」 7日限定278元暢玩

因應雙11，各大業者紛紛祭出獨家優惠，而六福村主題遊樂園本回特別推出單身男性限定好康，只要4人同行、於指定期間入園，現場購票即可用1111元入園，平均每人不到278元就能開玩，超狂價絕對必衝！

買一送一、1元體驗貴婦按摩椅！台北「睡眠咖啡館」新開二店，還能睡鈔票房補眠

高級補眠法先筆記！台北第一間「小憩睡眠咖啡館」去年登場後備受上班族喜愛，頂級設備也曾是北部貴婦圈的熱議話題。如今品牌首度進駐捷運中山國中站，提供獨特香氛包廂，原有的咖啡輕食則換成氛圍升級的花草茶，目前

500趴／搶先現場直播！超質感派對好吃、好玩全曝光

還沒安排好今天去哪玩？由「500輯」首次主辦的秋末質感派對「500趴」今（11/7）天在台北101水舞廣場盛大展開，本次...

「500趴」倒數一天直擊！質感攤位、超強卡司7日亮相

由「500輯」首次舉辦的質感派對「500趴」將於明（11/7）日在台北101水舞廣場亮相！耗時數月策畫並攜手國際策展團隊...

500趴終於要來了！ 跨世代華麗陣容齊聚 樂迷必聽

台北最矚目秋末質感派對「500趴」首次由「500輯」首次舉行，將於11月7日周六在台北101水舞廣場登場！不僅擁有眾多美...

一篇跟上桃園青埔「JETS嘉年華」最佳玩法！票價、遊樂設施、周邊景點懶人包

去年底在高雄造成瘋潮的歐美主題遊樂園「JETS嘉年華」來到桃園青埔啦！從9/26到11/30快閃限定開幕，集結多達30種的遊樂設施、超過20家美食攤和電影裡才會出現的美式遊戲，下面一起來看看期間限定的JETS嘉年華要怎麼玩吧。

跨年&秋遊玩法攏底家！ 快試試抽出你的「秋季旅遊命定地」

最近天氣越來越涼，入秋後還沒出去玩的你，快來抽抽看你是哪種旅人？哪裡又是你秋天非去不可的旅遊命定地呢？多重玩法攏底家我們一起來看看。

1人也能「A4和牛吃到飽」！上村牧場「吃越快越便宜」

來自日本，標榜A4和牛吃到飽的「上村牧場」，預計將於11月11日於微風北車正式開幕。店內共提供有「經典燒肉派對套餐」與「...

美景自帶濾鏡！ 特搜「國內外五大色彩繽紛目的地」 富異國情調

全球線上訂房領導品牌Booking.com發現大多台灣旅客在選擇旅遊目的地時，會重視「富異國情調」（67%）以及「天氣穩...

熱門新聞

星宇航空擬增闢15條北美航線 是否開航有這些考量

影／夜間賞楓、逛桃花隧道！四重溪溫泉夢幻燈海來了 遊客：不誇張隨便拍都美

「跨年房」開賣！君悅煙火房型秒殺 跨年夜已訂七成

500趴／徠卡、BOSE頂級質感 eReady、渣打展夢想

全台最美市集「富地市場」搬至草悟廣場、11/14試營運！米其林級豬腳、白水豆花必吃

搶進雙11！新光三越線上全站滿3000現抵300享免運，一風堂拉麵買一送一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。