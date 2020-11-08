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全台最美市集「富地市場」搬至草悟廣場、11/14試營運！米其林級豬腳、白水豆花必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁
圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁

原位於益民商圈、被譽為全台最美夜市的台中「富地市場」，憑藉日系木造攤位、夢幻燈光及特色市集，成為朝聖打卡熱點。10中旬結束3個月快閃活動後，官方公佈將新遷至草悟廣場，並於11/14試營運暖身，未來預計在現場就能吃到米其林必比登推薦的「富狀元豬腳」、礁溪超人氣「白水豆花」等排隊名店，讓粉絲逛街、美拍、美食一次收穫。

圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁
圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁

富地市場早前宣佈接手11/1熄燈的「草悟廣場」，經過短暫籌備期將於11/14起試水溫開幕，未來除了有固定的攤位，也將保留假日文創市集、質感小物等攤位，大大升級文青體驗。而成功打造審計新村文創商圈的「地表最潮」公司創辦人吳宗穎近日也於臉書分享，富地市場攤位招商情況反應熱烈，其中台中知名店家「富狀元豬腳」、旋轉木馬主題小店「艸水木堂」、12月將首度進駐審計新村的「白水豆花」都已搶先預約固定陣容，屆時開幕還有機會吃到老文青老滷味、維京人三明治、老記油飯等，讓饕客們盡享台式風味。

圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁
圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁
圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁
圖／富地市場in草悟 Foodie in CaoWu臉書專頁

富地市場標榜以遊牧市集為概念，確定搬至草悟廣場後公開了3D場景照，單看示意圖已十分精美，有望讓本是在地熱門文藝景點的草悟廣場，以新姿態重生。富地市場11/14起將陸續於週五六日舉辦熱身場，預計正式開幕後將一路展至明（2021年）6月，代表台中人未來又能繼續爽逛台版築地市場，在濃烈的日式氛圍造景下，品嚐各色小吃。

圖／熱血市集官網
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