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雙11光棍節好康！六福村「4單身男同行、門票1111元」 7日限定278元暢玩
因應雙11，各大業者紛紛祭出獨家優惠，而六福村主題遊樂園本回特別推出單身男性限定好康，只要4人同行、於指定期間入園，現場購票即可用1111元入園，平均每人不到278元就能開玩，超狂價絕對必衝！
為了歡慶雙11光棍節，六福村祭出男性專屬好康，只要4位18歲以上的單身男性同行，身分證配偶欄為空白，再於11/11當天及11/14、11/15、11/21、11/22、11/28、11/29的指定六日現場購票入園，即享四人優惠價1111元，單人原價999元門票只要278元，堪稱超值快閃優惠必收。
此外，六福村萬聖節墓碑鎮主題活動「厄鈴惡靈」甫一推出備受好評，官方宣佈確定加碼延長至11/15，裝扮入園票價只要599。而特色「惡靈餐廳」加開11/8、11/14、11/15假日場次之餘，還首度開放11/13平日場，讓更多粉絲得以朝聖，體驗獨特的暗黑系氛圍。
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