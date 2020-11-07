買一送一、1元體驗貴婦按摩椅！台北「睡眠咖啡館」新開二店，還能睡鈔票房補眠

高級補眠法先筆記！台北第一間「小憩睡眠咖啡館」去年登場後備受上班族喜愛，頂級設備也曾是北部貴婦圈的熱議話題。如今品牌首度進駐捷運中山國中站，提供獨特香氛包廂，原有的咖啡輕食則換成氛圍升級的花草茶，目前還推出買一送一週年慶優惠，11月底前還能在二店用「1元」體驗鎮店高檔按摩椅，堪稱高CP值舒壓享受。

圖／小憩睡眠咖啡館提供

為歡慶首店一週年，「小憩睡眠咖啡館」於12/31為止推出平日五點下班後「按摩30分鐘再送30分鐘」的優惠活動，讓上班族下班後能先放鬆筋骨。而座落民生敦化商圈的二店於11底前更加碼祭出一元體驗價，讓新粉絲能爽躺價值14萬元的貴婦級按摩椅，盡情放鬆15分鐘，所有優惠活動都可上小憩臉書粉絲團預約。

圖／小憩睡眠咖啡館提供 圖／小憩睡眠咖啡館提供

值得一提的是，本次二店主打提供精油香氛的沈浸式主題包廂，除了有療癒的森林系、海洋風，創意鈔票房更是十分吸睛。大家能戴著舒壓眼罩、睡在無重力按摩椅上短暫休憩，快速恢復精力。而旗艦店也獨家與人氣床墊品牌Hold-on舉重床聯名，推出午休也能實際在床上睡覺的睡眠套餐，讓急需睡眠品質的人能夠睡好睡滿！

小憩睡眠咖啡館

二店地址：台北市松山區民權東路三段160巷23號

營業時間：週一11:30-18:00；週二至週六11:30-21:00；週日13:00-1800

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