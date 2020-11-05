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五星飯店「雙11」超殺1折起！喜來登每人一晚只要1111元　晶華酒店「一泊六食」爽住30小時

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
組圖／台北君品酒店圖片（KLOOK官網）
組圖／台北君品酒店圖片（KLOOK官網）

下半年疫情趨緩，各大旅遊業者紛紛搭配節慶推出各大促銷活動吸引顧客消費。而11月最大檔「雙11」，旅遊業者也接上電商熱潮，推出超狂優惠。像是旅遊電商KLOOK祭出五星級喜來登飯店豪華客房每人一晚只要1111元、台北君品酒店超狂一泊二食雙人入住只要5299元，還能爽吃高檔龍蝦雙人分享餐。諸多雙11飯店超殺好康，快揪團搶購！

五星級喜來登飯店的住房空間豪華寬敞。 圖／台北喜來登飯店官網
五星級喜來登飯店的住房空間豪華寬敞。 圖／台北喜來登飯店官網

台北君品酒店的房間有著低調奢華的高級感。 圖／台北君品酒店官網
台北君品酒店的房間有著低調奢華的高級感。 圖／台北君品酒店官網

每年雙11都是年末電商購物的最大檔活動，除了台灣電商龍頭PChome與momo年年創業績新高，新興合作模式也遍佈在各家大大小小電商中。這回旅遊電商KLOOK與各大飯店業者合作，推出許多超殺優惠，針對一泊二食，11月9日起台北君品酒店直接下殺3.5折起，除了入住一晚高達9坪的頂級雅緻客房外，還能頂級牛排吃到飽加紅酒無限暢飲；台北晶華酒店更狂推出30小時入住的一泊六食，只要4.7折起爽住大坪數13坪豪華客房，還包含當日午餐、下午茶、晚餐與隔日的早餐、午餐與下午茶等六餐，直接現省6000元。

台北君品合作KLook的一泊二食，牛排無限吃加紅酒無限喝。 圖／台北君品酒店圖片（KLOOK官網）
台北君品合作KLook的一泊二食，牛排無限吃加紅酒無限喝。 圖／台北君品酒店圖片（KLOOK官網）

台北晶華酒店推出30小時入住的一泊六食。 圖／台北晶華酒店圖片（KLOOK官網）
台北晶華酒店推出30小時入住的一泊六食。 圖／台北晶華酒店圖片（KLOOK官網）

一般小資族若預算考量也別擔心，在雙11當天每個整點，KLOOK將會祭出超狂「全站1折」與「買一送一5折」優惠，像是台北喜來登飯店選擇入住舒適或豪華客房，一個人一晚只要1111元；如果冬季想要泡湯，一定要試試馥蘭朵烏來露天溫泉大眾湯，11月11日購買只要5折，平均一人500元有找。KLOOK雙11系列超殺好康，千萬別錯過，詳情請上官網或洽詢KLOOK。

圖／馥蘭朵烏來度假酒店官網
圖／馥蘭朵烏來度假酒店官網

圖／馥蘭朵烏來度假酒店官網
圖／馥蘭朵烏來度假酒店官網

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君品酒店 喜來登飯店 下午茶 吃到飽 晶華酒店

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