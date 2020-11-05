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2021台灣燈會時間出爐！黃金燈河＋彩虹燈牆超美，6大燈區打造新竹科技燈會
2020在台中的燈會大獲成功，也讓更多人期待即將於2021年2月在新竹舉辦的燈會，能否再掀新的人潮紀錄。這回主辦的新竹，燈會主題為「未來風Hsinchu Style」，相關模擬圖也出爐了！有金黃光圳、大型光雕與彩虹燈牆等，預計將打造現代大型燈展藝廊，同時規劃六大主題燈區，翻轉新竹科技冷都的印象，讓光雕藝術演繹新風貌。
作為台灣科技重鎮的新竹，希望能把燈展融合科技、藝術設計、在地文化與市民向心力，把燈展拉高為新的層次。而2021的台灣燈會預計將以「雙主燈」作為主軸延伸，且六大燈區的地理範圍將拖展至新竹各處，像是火車站、綠園道、東大路與隆恩圳等地，讓市民或觀光客能藉此探索新竹的各個角落，體驗在地風情。
另外，為了呈現燈會的多元特色，也廣邀國內外知名燈會打造團隊，像是透過義大利藝術家Daniel Monteverde的巧手，會在東大門設計迎賓門；至於日本NAKED創意團隊及德國柏林節策展團隊則會在車燈區創作驚艷的光雕作品；而市府也邀請新竹兩大學府國立交通大學與清華大學教師團隊，透過環境數據，為中央公園與三民公園打造大型藝術裝置。
除了科技演繹的主題燈區，也會根據不同族群的文化，像是客家、原住民與新住民，設置符合族群特色的藝術燈展，用意希望讓台灣所有賞燈的民眾可以去了解與認識不同的台灣住民。2021年新竹台灣燈會，展期將於2021年2月26日起至3月7日止舉辦，快揪團把時間空下來規劃賞燈囉！
2021台灣燈會「未來風Hsinchu Style」
地點：新竹市
活動規劃：雙主燈＋六大燈區
燈會展期：2021年2月26日起至3月7日
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