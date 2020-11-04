軍事迷要逛！澎湖2020新景點「龍門閉鎖陣地」年底前5折入園

2020偽出國熱點澎湖又有新去處囉！位於澎湖湖西鄉的「龍門閉鎖陣地」曾是廢棄軍事坑道，歷經四年整修日前終正式啟用，屬於全新軍事文化景點。即日起至年底的試營運期間，民眾可享5折票價參訪，透過線上預約導覽參觀即可，每日6梯次，每梯次15人，軍事迷絕對不能錯過這波好康！

圖／澎湖縣政府臉書專頁

日治時期建造的「龍門閉鎖陣地」全長705公尺，屬於密閉式地下道，內有國軍168師擴建機槍堡、57戰防砲堡、地下指揮所及雷達站等設施。經過內部修復及戶外美化，坑道外可欣賞結合澎湖古八景打造而成的鋼雕藝術造景「魚躍龍門‧觀鼓浪」，坑道內則放有多把仿真機槍、軍用望遠鏡，提供遊客親自體驗戰地文化。不過提醒大家地道四通八達，安全為上參觀皆必須搭配現場專人導覽，全程約40分鐘。

圖／龍門閉鎖陣官網 圖／龍門閉鎖陣官網

若過了試營運期間，設籍澎湖在地居民、65歲以上老人、未滿12歲孩童、身心障礙人士（含陪同者一人），只要出示正本身分證明文件，仍可半價參觀，而設籍澎湖縣湖西鄉龍門村居民一律免費。另外，搭乘台灣好行湖西線的遊客，則可由導遊帶團入內免費參觀。

龍門閉鎖陣地

地址：澎湖縣湖西鄉裡正角西南側山坡內

導覽門票：100元（12/31前試營運期間半價）

延伸閱讀：

．高雄古蹟景點+1！80年日系建築「逍遙園」開園，夜晚亮燈好唯美

．彰化兼六園「巨型鳥巢」圓滾滾＋波波草好療癒！還有日系庭園＋落羽松步道