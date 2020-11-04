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高雄古蹟景點+1！80年日系建築「逍遙園」開園，夜晚亮燈好唯美
高雄古蹟據點再添一！源自日治時期的建築「逍遙園」為歷史意義非凡的空間，荒廢數十年後歷經3年整修，終於在11月正式開園，即日起開放民眾免費參觀，近距離欣賞這處隱身巷弄的古老宅邸。
逍遙園為一處集結日式建築與西洋建築美學的建築，採用了逾10款建築木料，室內格局可分為招待賓客的公共空間、私人生活空間如書齋、服務領域的休息室等。其中二樓室內天花板飾面，可賞見國內鮮有的「網代天井」日系特殊工法，另外不少墻面皆保留了日本傳統的市松紋樣，藍白格子壁面搭配木質構造，整體空間舒適指數高。
風華重現的逍遙園升級成質感新景點，白天搭配陽光光影唯美不已，而夜晚時戶外則會亮燈，暖黃色的燈光彰顯這處空間的古色古香，懷舊又浪漫的風格讓人忍不住駐足多看幾眼。
逍遙園於日治1940年11月1日建成，曾是日本貴族大谷光瑞的別墅，後來年久失修，漸漸隱沒於眷村，甚至差點被拆除。一波三折後才於2010年登錄為文資建築，並在用心修復下，得以在今年80歲時重生，化身這處古蹟空間。未來造訪高雄，不妨前往逍遙園散散步，更別忘了仔細欣賞日式老建築的獨特魅力。
逍遙園
地址：高雄市新興區六合一路55巷
開園時間：平日11:00-17:00；週六日11:00-18:00（每週一休園）
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