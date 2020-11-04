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姓林「現折1000元」！飯店超狂「姓名全中」999元入住，只有2天快閃快搶
快約姓林的朋友來去住一晚！台北中山九昱希爾頓逸林酒店促銷一波波，先前推出體重折抵房價優惠引發熱議，今年初情人節檔期推出的「姓名對對碰」房價最多折3000元的優惠也回歸了，此次從9字變11字，讓中獎機率大幅提升！
台北中山九昱希爾頓逸林酒店首次祭出「雙11快閃優惠」，凡姓名裡有「台、北、中、山、九、昱、希、爾、頓、逸、林」任一個字，即享有住房折抵1000元的優惠，中兩字抵2000元，姓名全中就可以一口氣折抵3000元（每房最多折抵3000元），以3999元的房價計算，等同雙人入住只要999元（不含早餐），還能一次預訂兩間。
除了姓名對對碰外，台北中山九昱希爾頓逸林酒店同步祭出相關入住專案，包括可享Alley麗餐廳早餐買一送一優惠（每客700元+10%），專案加價1111元即可升等至擁有客廳、臥室空間以及最美浴缸的「林隅套房」。
台北中山九昱希爾頓逸林酒店雙11優惠訊息
逸字千金住房專案｜ 48小時限定快閃
價格：每晚3999元（不含早餐／已含稅與服務費）
預訂期間：2020/11/11上午10點～11/13上午10點（48小時限時快閃）
入住期間：2020/11/11～2021/01/31
(平假日適用，唯跨年2020/12/31、2021/01/01不適用)
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