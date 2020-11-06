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跨年&秋遊玩法攏底家！ 快試試抽出你的「秋季旅遊命定地」

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

最近天氣越來越涼，入秋後還沒出去玩的你，快來抽抽看你是哪種旅人？哪裡又是你秋天非去不可的旅遊命定地呢？多重玩法攏底家我們一起來看看。

秋季旅遊搞什麼鬼：選出你的旅遊命定地

．貪財鬼

．活力南瓜

．高強女巫

．無眠黑貓

貪財鬼

旅人特質

選擇貪財鬼的你熱愛用最在地的方式旅行，透過在地的交通工具、民宿、體驗來享受旅程的快樂。對你來說比起奢華的享受，更適合利用平日或淡季出遊享受高CP值和充實的遊程。

旅遊命定地

秋季旅遊推薦景點＃1

2021跨年日落獨木舟

▲秋季旅遊推薦景點-2021跨年日落獨木舟。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-2021跨年日落獨木舟。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

今年跨年不想再看煙火？來到台東東河享受在水上的浪漫時光，乘上獨木舟穿梭於溪流的巨石間，搭配夕彩和河畔BBQ派對簡單又幸褔。

對了，今年國民天后張惠妹12/31要回台東開唱，民眾通通免費入場，晚上21:30~:00:30就是阿妹的show time，結束獨木舟行程再殺去看場演唱會感覺超滿足der~

秋季旅遊推薦景點＃2

2021綠島跨年偽出國

▲秋季旅遊推薦景點-2021綠島跨年偽出國。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-2021綠島跨年偽出國。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

到離島跨年就有一種說不出來的愜意和小確幸。2021跨年來綠島一次體驗：世界三大海底溫泉之一的朝日溫泉、享受浮潛與魚兒共遊、大啖自助BBQ，讓趣吧帶給你超充實的假期時光。啊嘶~新年的第一天就是要這樣爽爽過。

秋季旅遊推薦景點＃3

大溪老街戶外實境遊戲

▲秋季旅遊推薦景點-大溪老街戶外實境遊戲。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-大溪老街戶外實境遊戲。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

不想被旅遊時間束縛嗎？好友揪一揪帶上大溪旅遊實境包，和朋友來場穿越時空的復古旅行吧！一起在老街裡解謎闖關腦力激盪一下，身歷每個老故事的環節，體驗推理與刺激冒險的樂趣。

活力南瓜

旅人特質

南瓜有著鮮豔的外皮，和充滿活力的氣息。適合旅遊時愛打扮，喜歡踏青又不想太累的你。比起想透過旅行挑戰自我的極限，更偏好用旅行來放鬆身心的活動。

旅遊命定地

秋季旅遊推薦景點＃1

太平山山毛櫸X野溪溫泉

▲秋季旅遊推薦景點-太平山山毛櫸。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-太平山山毛櫸。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

秋天就是要來宜蘭泡溫泉賞山毛櫸，山毛櫸是冰河時期的孑遺植物，每到十月底至十一月中，樹頭就像被披上了一層金沙從翠綠轉為橙黃。這個秋季讓我們慢慢地在步道裡遊覽，浸漬在太平山中的芬多精裡吧！

秋季旅遊推薦景點＃2

阿里山對高岳日出X紅葉秘境

▲秋季旅遊推薦景點-阿里山紅葉秘境。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-阿里山紅葉秘境。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

搭著小火車沿著森林鐵道攀升到山上看日出，陽光溫暖大地、蒸散水氣驅走了一夜的寒冷。秋意濃濃催紅了楓葉，走在山野小徑裡腳下的楓葉窸窸窣窣。阿里山這個經典的健行路線，四季美景輪番變化無論何時來造訪都無比幸福感動。

秋季旅遊推薦景點＃3

新竹雪霸觀霧國家公園

▲秋季旅遊推薦景點-雪霸觀霧國家公園。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-雪霸觀霧國家公園。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

給自己兩天的假期到雪霸觀霧國家公園，看盡迷霧、雲海、晚霞、日出和森林。秋冬到此一遊的你，除了可以賞到以上這些雪霸八景還能看到艷紅、橙黃和琥珀色的楓葉呦~

高強女巫

旅人特質

選高強女巫的你，個性上想讓自己越來越強，適合充滿挑戰的旅遊路線。再一次次的考驗下，增加自己的能力和可塑性，並藉由旅行得到滿滿的自我肯定。

旅遊命定地

秋季旅遊推薦景點＃1

新北烏來桶後越嶺古道

▲秋季旅遊推薦景點-烏來桶後越嶺古道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-烏來桶後越嶺古道。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

在烏來桶後越嶺古道中體驗登山和野營的趣味，這個旅程中將會習得登山技巧、搭帳方式、野炊撇步，讓你的戶外冒險能力LEVEL UP！

這條路線為中級山岳，適合平日有郊山健行和運動習慣的你。雖說整體路線還算平緩，但須背重裝在野外紮營，這個秋天在嚮導的帶領下上山吧~

秋季旅遊推薦景點＃2

台東嘉明湖登山行

▲秋季旅遊推薦景點-台東嘉明湖登山行。 （圖／melissaxhiker, Instagram）
▲秋季旅遊推薦景點-台東嘉明湖登山行。 （圖／melissaxhiker, Instagram）

嘉明湖為全台第二高的高山湖，這座冰斗湖坐落於海拔3,310公尺的高山中。這座清澈的湖泊，在陽光的照射下湛藍水面波光淋漓，這個景致讓此地有"天使的眼淚"之美稱。

燈嘉明湖沿途經過三叉山時可以看到連綿的大草原，這個廣闊宜人的地方春有百花、夏有翠草、冬有白雪、秋有蕭瑟之美，無論何時來造訪都會把這份美好所感動。

秋季旅遊推薦景點＃3

宜蘭松蘿湖登山團

▲秋季旅遊推薦景點-松蘿湖登山團。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-松蘿湖登山團。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

清晨的松蘿湖薄霧裡透出陽光，神秘的氣氛像極了一位害羞的17歲少女，夜晚的松蘿湖滿天星宿倒映在湖面上，靜謐美好浪漫無比。準備好了嗎？讓我們用心感受以大地為床、星空帷幕的唯美旅程。

無眠黑貓

旅人特質

比起當早起的鳥兒，更愛當夜貓族的你，偏好神秘、浪漫的旅行方式。工作上不想受到太多拘束，比起日復一日的工作，更愛具有創造力的工作。這些創造力時常來自夜晚的靈感，2021的跨年我們夜未眠一路到天亮去迎日出吧！

旅遊命定地

秋季旅遊推薦景點＃1

阿里山跨年日出夜未眠

▲秋季旅遊推薦景點-阿里山日出。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-阿里山日出。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

深夜十一點在嘉義火車站外面有一班巴士在等你，它會在綿延山路中前進載你上山去追日出，在低溫的冬用被陽光加溫的熱血靈魂，在山林步道裡感受自然的懷抱。這一夜我們別睡了，搭上巴士去阿里山給2021烙下青春回憶。

秋季旅遊推薦景點＃2

三仙台元旦日出

▲秋季旅遊推薦景點-三仙台。 （圖／東部海岸風景區官網）
▲秋季旅遊推薦景點-三仙台。 （圖／東部海岸風景區官網）

2021的第一天就到最美的東海岸去迎曙光吧！在三仙台看陽光升起照耀海面的那一刻，記住這份感動帶給你充滿元氣的新年。凌晨三點在台東轉運站集合，這種精神正正好的時間點，我們這種夜貓族基本上不必睡就直接衝啦！

秋季旅遊推薦景點＃3

二寮元旦日出

▲秋季旅遊推薦景點-二寮日出。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲秋季旅遊推薦景點-二寮日出。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

看水墨畫這件事沒什麼特別，但站在水墨畫裡感受大山的氣派你體驗過了嗎？二寮的賞日點位於西拉雅國家風景區，深夜裡蓊鬱山林一片漆黑、雲霧籠罩，等陽光乍現像spotlight一樣從天空打下來，雲霧漸散山岳露出就像一座會動的潑墨山水畫一樣非常壯麗卻又不失雅致。

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跨年 登山 阿里山

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跨年&秋遊玩法攏底家！ 快試試抽出你的「秋季旅遊命定地」

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