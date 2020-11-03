新北耶誕城雙11搶先點燈！全台唯一「3D迪士尼童話光雕秀」+ 48個裝置藝術必去
「新北歡樂耶誕城」將於雙11搶先點燈囉！每年已經成為北部人在年末會參與的標誌性活動，活動人潮也年年創新高，今年則聯名華特迪士尼，規劃全台唯一「Disney Fairy Tales迪士尼經典童話」主燈秀，滿滿迪士尼角色外，還採用360度全景的聲光與投影，保證讓遊客體驗一段超夢幻的迪士尼旅程！
新北歡樂耶誕城自2011年首辦之後，至今已有9年的歷史，甚至還曾被時尚雜誌「Harper's Bazaar」推薦為全球最佳聖誕樹之一。這回擴大光雕秀範圍，傾力打造「夢幻音樂盒」，讓許多迪士尼角色站上音樂盒舞台上，像是白雪公主、愛麗絲夢遊仙境與小飛象等，再搭配超狂環繞聲效，彷彿置身迪士尼樂園的氛圍中，不僅如此，市府今年更擴大燈區範圍，總共會有48座藝術裝置，絕對會讓民眾拍照打卡打不完。
而光雕主燈秀，實際將於11月13日晚上六點正式開城，並於之後的每日到2020的1月3日止，7:30起至22:00每整點、半點播放一次。不過市府已提前規劃將於11月11日晚間時段提前點燈，若等不及的民眾可以提早前往搶先體驗點燈效果。
另外，系列活動也會隨之開跑，像是11月21日將舉辦「耶誕跳蚤市場」，提供資源共享平台，將有超多便宜二手好物供大家挑選，達到環保永續的概念；另外12月4日至6日的連續三天則有「耶誕市集」，屆時在新北市民廣場，將有許多耶誕氛圍的周邊與特色商品；最後還有重頭戲「巨星耶誕演唱會」將於12月12日至13日舉辦，日前已公布首波名單，包含告五人、9m88與高爾宣，敬請期待更多大咖演出名單。其他活動詳情，請上官網查詢。
2020新北歡樂耶誕城活動
活動日期：2020年11月13日至2021年1月3日（連續52天）
搶先點燈日期：預計2020年11月11日晚間
每週活動全覽：https://christmasland.ntpc.gov.tw/index.php
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