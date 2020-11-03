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明年最後一年！全台最大「紫藤咖啡園」2021花期曝光，連年虧損割愛紫藤樹

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）

花仙子們把握機會！淡水「紫藤咖啡園」擁有全台最大紫系花海，浪漫花瀑為許多忠實花控的朝聖首選。一店昨（2日）透過臉書專頁搶先曝光了2021年花期，但也同步捎來壞消息，宣佈由於園區連年虧損，明年恐為屯山園區最後一次對外開放，讓賞花迷們直呼可惜，許諾明年必訪。

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）

紫藤咖啡園日前公佈園區花期預計為2021/3/25至4/9，實際開放日則以花況為準。然而官方也遺憾宣布，2021年的花季可能為屯山園區最後一次開放。園主說明，由於連年氣候異常，加上恰逢疫情高峰，園區連續幾年皆虧本，因此迫於無奈，只能割愛種植的老紫藤樹供遊客購買，盼能補貼園區的虧損，呼籲大家多多支持，讓紫藤園有機會繼續綻放，也歡迎眾人明年3月底到園區賞花。

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）授權
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）授權

消息一出，讓粉絲大為震驚，難過感歎絕美風光恐只能留在回憶，也有網友擔憂是否會形成邊賣樹、邊開放參觀的尷尬景象。官方對此解釋，會規劃販售區與賞花區，強調不會影響單純欣賞紫藤的民眾。而有意願購買小株紫藤者，可於明年花季開放時現場購買，若欲紫藤購買年資達20年的大株老樹，則可再私下洽詢官方。

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